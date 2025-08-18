En medio de polémica por caso Bermúdez, Adán Augusto se reúne con Sheinbaum

“Hay pendientes de reforma al Poder Judicial, la ley de aduanas y el paquete económico: la ley de ingresos, el presupuesto de egresos”, agregó.

Hernán Bermúdez Requena, hoy prófugo de la justicia y buscado por la Interpol acusado de ser parte del grupo criminal de La Barredora, fue el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco de 2018 a 2024, durante el primer gobierno de Morena en el estado.

Desde hace 33 años y por intervalos, había encabezado tareas de seguridad, pero fue encumbrado como secretario por el entonces gobernador de Tabasco, el morenista Adán Augusto López; hoy se le atribuye el crecimiento exponencial del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la entidad y de la que fuera su célula criminal La Barredora, antes de que ambos grupos entraran en violenta disputa.

A Bermúdez Requena se le ubica como “El Comandante H” del grupo de La Barredora y a ésta se le achaca el crecimiento de la extorsión, huachicoleo y narcotráfico, lo que llevó a algunas ciudades del estado a colocarse en 2024 entre los primeros lugares de inseguridad a nivel nacional.

Sin embargo, la relación de Bermúdez Requena con el crimen organizado no es nueva, se conoció desde 2022, y aún así se mantuvo un año y medio como responsable de la seguridad del estado.

Las revelaciones sobre sus antecedentes se dieron en octubre de 2022, cuando el colectivo conocido como Guacamaya hackeó y filtró millones de documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Se conoció desde entonces que más de diez informes militares ubicaban a Bermúdez Requena como integrante del CJNG en el estado.

Sin embargo, unos días después, el 14 de octubre de 2022, López Hernández, quien lo colocó en ese cargo, pero para entonces ya era secretario de Gobernación, minimizó las revelaciones, que consideró “fantasías” y “dizque filtraciones” en contra de Bermúdez.

El expresidente Andrés Manuel López Obrador consideró que los señalamientos contra López Hernández, quien colocó a Bermúdez, eran parte de los ataques de “los conservadores”.

Por el contrario, a fines de 2024, Javier May, gobernador de Tabasco, y también de Morena, criticó a sus antecesores –López Hernández y Carlos Merino Campos, interino- por haberlo mantenido en el cargo, siendo que era voz pública su relación con el crimen organizado.

Fue hasta el 14 de febrero de 2024 en que se giró orden aprehensión en contra de Bermúdez Requena, pero eso no detonó su huida del país, lo que ocurrió hasta enero de este año, reveló en entrevista radiofónica Miguel Ángel López Martínez, comandante de la 30 Zona Militar.

Adán Augusto López ha dicho que no supo sobre los vínculos de su secretario.