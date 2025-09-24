El ministro Hugo Aguilar Ortiz tiene a su cargo, además de los puestos asignados a la presidencia de la Corte, otras 56 plazas.

Incorporó, por ejemplo a Gustavo Miguel Meixueiro Nájera, exconsejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca —quien en 2020 fue una de las varias cartas impulsadas por Morena para ser consejero del INE— como secretario de Enlace y Coordinación en la oficina de la presidencia de la Corte.

Gustavo Miguel Meixueiro Nájera aparece como secretario de Enlace y Coordinación de la Oficina de la Presidencia de la Corte, que encabeza Hugo Aguilar. (Foto: INE)

Como su secretaria particular, el ministro Aguilar integró a Greysi Adriana Muñoz Laisequilla y quien fue secretaria de estudio y cuenta del magistrado electoral, Felipe De la Mata Pizaña, uno de los tres integrantes del Tribunal Electoral que rechazó la existencia de irregularidades como los acordeones en la elección judicial.

También cercano a él es su secretario de Estudio y Cuenta, y coordinador de su ponencia, Alfredo Silva Juárez, quien era juez y fue a la elección en espera de refrendar en el cargo, pero no ganó.

Ministra Ríos reúne a su equipo de la Consejería

La ministra María Estela Ríos González reagrupó -entre las 63 plazas a su cargo- a una parte del que fuera su equipo en la Consejería Jurídica del Ejecutivo el sexenio pasado.

Su equipo ya se había desintegrado, pues ocupaba posiciones en tribunales administrativos y diversas dependencias, pero al menos ocho se volvieron a reunir para sumarse a la ponencia de Ríos en la Corte.

Edgar Armando Aguirre González, quien apenas este 18 de septiembre obtuvo licencia como magistrado de la Sala Regional en Hidalgo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), aparece listado como secretario de Estudio y Cuenta, y coordinador de la ponencia de Ríos.

Aguirre era titular de la Unidad de Transparencia y secretario técnico del Comité en la Consejería Jurídica.

Alberto Díaz Rivera, hoy secretario auxiliar de Ríos, fue subdirector de Defensa Legal y subdirector de Contabilidad y Control Normativo en la Consejería Jurídica del Ejecutivo; también fue asesor Legislativo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado en la Legislatura pasada.

Raymundo Espinoza Hernández, secretario de Estudio y Cuenta, buscó ser ministro y el sexenio pasado fue titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, con María Elena Álvarez-Buyllá.

"La transformación exige romper con la cultura jurídica dominante, reconciliar el principio de legalidad con la justicia social. Sin un cambio metodológico profundo, la justicia seguirá siendo ajena al pueblo", escribió Espinoza el 28 de agosto en su cuenta de Facebook.

Raymundo Espinoza Hernández buscó ser ministro de la Corte y, aunque perdió, ahora se incorporó al máximo tribunal en la ponencia de la ministra María Estela Ríos. (Foto: Facebook de Raymundo Espinoza)

En la ponencia de la ministra Ríos además está Mario Gaviña Morales como secretario auxiliar; fue director de tecnologías de la información y comunicaciones de la Consejería en el tiempo en que esta dependencia fue víctima de un hackeo masivo en el que se habrían robado 313 gigabytes de información.

Eduardo Manuel Méndez Sánchez, secretario de Estudio y Cuenta, fue consejero adjunto de Legislación y Estudios Normativos en la Consejería Jurídica y magistrado de una sala regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Claudia Angélica Nogales Gaona colabora con la ministra desde la época en que ésta fue directora general jurídica y de gobierno de la Jefatura de Gobierno de la CDMX; luego fue consejera adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso en la Consejería presidencial.

Ya era magistrada presidenta de la Primera Sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en Nuevo León, pero se integró al equipo de Ríos en la Corte; ahora es secretaria de Estudio y Cuenta.

También está el caso de Arlín Maribel Pérez Parada; fue consejera adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso y le tocó litigar a favor de Andrés Manuel López Obrador en defensa de su “libertad de expresión” para que el expresidente pudiera hablar de política y campañas en sus mañaneras, pese a que el INE alertó riesgo de inequidad rumbo a la elección de junio de 2024.

Hace unos meses ya era Directora de Asuntos Jurídicos de la Financiera para el Bienestar, pero regresó al equipo de Ríos, ahora agrupado en la Corte, donde es secretaria de estudio y cuenta de la morenista.

María Cristina Rivera Cruces, exsubdirectora de Soporte Técnico y Telecomunicaciones de la Consejería Jurídica, ahora es técnica operativa en la Suprema Corte; Misael Tello de la Calleja estuvo en la Consejería y apenas en marzo asumió la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana de la Ciudad de México, pero dejó el cargo para asumir como secretario auxiliar de la ministra.

¿Poder autónomo?

El politólogo Miguel Ángel Romero Ramírez subraya que esta composición de la Corte y el Poder Judicial evidencian que el único y último objetivo de la reforma en la materia fue la incorporación de perfiles que terminen sirviendo a intereses políticos.

"(Intereses) que ahora son del régimen y de la mayoría”, sentencia Romero.