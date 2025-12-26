Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Condenan detención de Rafael León, periodista de nota roja que es acusado de "terrorismo" en Veracruz

Rafael León Segovia, conocido como Latifa León, fue detenido en Veracruz y acusado de terrorismo. Artículo 19 denuncia criminalización del periodismo.
vie 26 diciembre 2025 07:49 PM
rafael n.jpg
Rafael León Segovia es un periodista veracruzano especializado en la cobertura de temas de seguridad y nota roja en la entidad.

La detención del periodista Rafael León Segovia, imputado por la Fiscalía General del Estado de Veracruz como presunto responsable de los delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública, fue condenada por la organización Artículo 19.

La mañana del miércoles 24 de diciembre, el periodista conocido como Latifa León, dedicado a la cobertura de temas de seguridad en la entidad, fue detenido durante un operativo en el que participaron agentes de la Policía Ministerial y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Publicidad

“El uso del sistema penal como represalia por la labor que desarrollan las personas periodistas es un abuso y no tiene cabida en una democracia”, expresó Artículo 19 en un comunicado.

Conocido públicamente como Latifa León, ha documentado varios hechos relacionados con violencia, crimen organizado y operativos de fuerzas de seguridad, información que difundía principalmente a través de plataformas digitales y redes sociales.

Este viernes la gobernadora de Veracruz, la morenista Rocío Nahle, rechazó que la detención tenga como trasfondo el intento de acallar a los medios de comunicación.

Te puede interesar:

Protesta Periodistas Morelos
México

Acoso judicial contra periodistas alcanza récord en México, señala Artículo 19

Según la mandataria, se realizan “investigaciones serias y, cuando existen pruebas y evidencias, se actúa conforme a derecho”.

En entrevista con una radiodifusora del estado, Nahle indicó que “en Veracruz se ha vivido un año en el que perdura la libertad de expresión, yo diría que hasta con excesos”, en referencia a las críticas que recibió meses atrás tras las inundaciones en la Huasteca veracruzana.

Ahí defendió la investigación de la Fiscalía estatal y adelantó que pediría que se informe y aclaren los hechos.

Aunque la información disponible es escasa, se conoce que el periodista tendrá su primera audiencia para determinar su situación jurídica el próximo lunes 30 de diciembre.

Leopoldo Maldonado, director regional para México y Centroamérica de Artículo 19, evidenció que la detención del periodista es totalmente desproporcionada, y que incluso participaron elementos militares.

Además, advirtió que debido a que el delito de terrorismo amerita prisión preventiva oficiosa, León Segovia podría permanecer hasta un año en prisión sin que se acrediten pruebas de su responsabilidad.

Te puede interesar:

MEXICO-POLITICS-GOVERNMENT-INAUGURATION-SHEINBAUM
México

Ante críticas, morenistas siguen usando figura de violencia política de género

Alertó también que México se coloca en una situación de riesgo al imputar terrorismo a un periodista, en un contexto en el que Estados Unidos ha señalado la presencia de grupos terroristas en México —como los cárteles de la droga— y ha emprendido acciones contra ellos, lo que “pone en riesgo al propio país”.

Asimismo, recordó que Reporteros Sin Fronteras ubica a México como el país sin guerra declarada más violento y letal para la prensa, sólo por detrás de Gaza. “A ese nada honroso segundo lugar en número de periodistas asesinados hay que sumarle que ahora, además de que se les puede matar, también se les puede encarcelar. Eso es inédito, es inédito y no lo podemos permitir”, subrayó.

Publicidad

A más de 48 horas de la detención, aún se desconocen los motivos de una acusación tan grave, reveló Maldonado en entrevista para Radio Fórmula, al señalar que lo único que se conoce es que estaría relacionada con la actividad periodística de León Segovia.

Expuso que fuentes consultadas por la organización en la entidad señalan tres posibles hipótesis: la presunta difusión de narcomantas durante su cobertura periodística; un percance de tránsito en el que habría estado involucrada una abogada con influencia; y la cobertura de una escena del crimen en la que apareció una persona decapitada.

“De lo que sí se tiene certeza es que lo que motivó la detención está relacionado con el ejercicio de su labor periodística”, afirmó Maldonado.

Te puede interesar:

Alberto Guerrero Baena
voces

Cuarto país más violento del mundo. La brecha entre el podio que ocupamos y el que venden

México criminaliza a periodistas

El especialista alertó que “el panorama es poco halagüeño en un país donde se inicia un proceso legal contra un periodista o un medio de comunicación cada cuatro días”.

“Entre enero y julio documentamos 51 casos de acoso judicial, lo que ya representaba un proceso legal abierto cada cuatro días. Esto implicó un aumento de 143% respecto al año anterior”, detalló.

El año con mayor acoso judicial contra la prensa había sido 2021, con 40 casos en todo el año; sin embargo, sólo en la primera mitad de 2025 se registraron 51. “Es brutal, es una tendencia al alza. No parece que en 2026 vaya a cesar; al contrario, vemos muy envalentonados a los actores políticos”, advirtió.

Recordó el caso del periodista Rodolfo Ruiz, del medio e-consulta en Puebla, quien fue vinculado a proceso el pasado 23 de diciembre, así como el de una ciudadana en Michoacán acusada por delitos cibernéticos contra el honor.

“Están desatados utilizando no sólo el aparato judicial, sino el aparato penal, que es el ámbito más severo que puede usar el Estado para castigar a alguien, en contra de su ejercicio de la libertad de expresión y en detrimento del derecho colectivo de la sociedad a saber y estar informada”, concluyó Maldonado.

Publicidad

Tags

Libertad de expresión Libertad de prensa Veracruz Morena

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad