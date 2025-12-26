Condenan detención de Rafael León, periodista de nota roja que es acusado de "terrorismo" en Veracruz

“El uso del sistema penal como represalia por la labor que desarrollan las personas periodistas es un abuso y no tiene cabida en una democracia”, expresó Artículo 19 en un comunicado.

⚠️ARTICLE 19 documenta la detención de Rafael León Segovia y condena enérgicamente la criminalización que enfrenta por su labor como periodista.



❌⚖️Ayer, 24 de diciembre, se le notificó la imputación de delitos sumamente graves: de terrorismo y delincuencia organizada. La… — ARTICLE 19 México y Centroamérica (@article19mxca) December 25, 2025

Conocido públicamente como Latifa León, ha documentado varios hechos relacionados con violencia, crimen organizado y operativos de fuerzas de seguridad, información que difundía principalmente a través de plataformas digitales y redes sociales.

Este viernes la gobernadora de Veracruz, la morenista Rocío Nahle, rechazó que la detención tenga como trasfondo el intento de acallar a los medios de comunicación.

Según la mandataria, se realizan “investigaciones serias y, cuando existen pruebas y evidencias, se actúa conforme a derecho”.

En entrevista con una radiodifusora del estado, Nahle indicó que “en Veracruz se ha vivido un año en el que perdura la libertad de expresión, yo diría que hasta con excesos”, en referencia a las críticas que recibió meses atrás tras las inundaciones en la Huasteca veracruzana.

Ahí defendió la investigación de la Fiscalía estatal y adelantó que pediría que se informe y aclaren los hechos.

Aunque la información disponible es escasa, se conoce que el periodista tendrá su primera audiencia para determinar su situación jurídica el próximo lunes 30 de diciembre.

Leopoldo Maldonado, director regional para México y Centroamérica de Artículo 19, evidenció que la detención del periodista es totalmente desproporcionada, y que incluso participaron elementos militares.

Además, advirtió que debido a que el delito de terrorismo amerita prisión preventiva oficiosa, León Segovia podría permanecer hasta un año en prisión sin que se acrediten pruebas de su responsabilidad.

Alertó también que México se coloca en una situación de riesgo al imputar terrorismo a un periodista, en un contexto en el que Estados Unidos ha señalado la presencia de grupos terroristas en México —como los cárteles de la droga— y ha emprendido acciones contra ellos, lo que “pone en riesgo al propio país”.

Asimismo, recordó que Reporteros Sin Fronteras ubica a México como el país sin guerra declarada más violento y letal para la prensa, sólo por detrás de Gaza. “A ese nada honroso segundo lugar en número de periodistas asesinados hay que sumarle que ahora, además de que se les puede matar, también se les puede encarcelar. Eso es inédito, es inédito y no lo podemos permitir”, subrayó.