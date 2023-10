"No es venganza": los dichos y hechos de AMLO en contra del Poder Judicial

En los últimos meses, el presidente también ha lanzado propuestas que afectan a los ministros y en algunos eventos ha prescindido de la presencia de los integrantes de la Suprema Corte, a pesar de que se han tratado de actos oficiales.

Extinción de fideicomisos

La extinción de fideicomisos del Poder Judicial es el último desencuentro entre ministros y el presidente de la República.

El 6 de septiembre, el coordinador de los Diputados federales de Morena, Ignacio Mier, presentó una iniciativa para reformar el artículo cuarto transitorio del decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación , para eliminar fondos y fideicomisos del Poder Judicial.

El legislador explicó que la iniciativa no busca afectar a los trabajadores del Poder Judicial, sino a los de “arriba”.

Esta semana, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprobó la extinción de 13 de los 14 fideicomisos, decisión que puede representar menos recursos para el Poder Judicial.

Si bien no es una propuesta suya, el presidente de la República la apoyo y aclaró que esa medida es en contra de los de ‘arriba’.

“Decirles a los trabajadores del Poder Judicial que ellos no deben de preocuparse nada, que no los quieran confundir diciéndoles que se van a quedar sin sus sueldos, sin sus prestaciones, no; es con los de arriba, que han abusado muchísimo. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, afirmó.

En un video que se presentó en la sección "¿Quién es quién en las mentiras?", se rechazó que la iniciativa sea una venganza en contra del Poder Judicial.

“Falso que sea una venganza contra la corte o que se busque su control. El proyecto de presupuesto contempla una asignación de 84,792 millones de pesos para el Poder Judicial, lo que garantiza el funcionamiento e independencia de este poder. Además, la propia Ley Federal de Presupuesto contempla que el Poder Legislativo tiene la facultad de extinguir esos fideicomisos”, dice el video realizado por Infodemia.