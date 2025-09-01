Hugo Aguilar: estén confiados, hoy arranca un nuevo sistema de justicia

En la nueva etapa de la relación entre el Poder Ejecutivo y Judicial, los ministros fueron invitados a participar en el Primer Informe de Gobierno de la presidenta Sheinbaum, el cual se realiza en Palacio Nacional.

El ministro presidente aprovechó para rechazar que la nueva Corte sea producto del "acordeón" y resaltó que millones de mexicanos participaron en la elección de junio pasado para elegir a los integrantes del Poder Judicial.

"Han estado haciendo esas críticas pero ya hemos hecho las aclaraciones pertinentes, en lo particular su servidor, todas las razones por las cuales pues no aplica tal calificativo. Tuve un gran número de votos de la ciudadanía, del pueblo que hoy estará presente para acompañarnos a la toma de posesión", indicó.

Aguilar aseguró que este 1 de septiembre inicia una nueva etapa en el Poder Judicial, el cual, aclaró, tendrá una relación de respeto con los otros poderes.

"Totalmente de respeto, una relación republicana con los otros poderes", resaltó mientras caminaba rumbo a Palacio Nacional.

Por la noche, la presidenta Claudia Sheinbaum asistirá a la toma de protesta de los ministros de la Corte.