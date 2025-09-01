Publicidad

presidencia

Hugo Aguilar: estén confiados, hoy arranca un nuevo sistema de justicia

A su llegada a Palacio Nacional, el ministro presidente de la Suprema Corte aseguró que tendrá una relación de respeto con el Poder Ejecutivo y el Judicial.
lun 01 septiembre 2025 11:11 AM
hugo-aguilar-ministro-corte
El ministro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, aseguró que este 1 de septiembre inicia una nueva era en el Poder Judicial.

Hugo Aguilar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pidió a los mexicanos tener confianza de que con la nueva conformación del Poder Judicial se construye un nuevo sistema de justicia y que vendrán mejores tiempos para la justicia en México.

"Que estén confiados, que tengan la certeza plena de que vamos a construir un nuevo sistema de justicia. Hoy arrancamos, hoy vamos a poner la primera piedra y vienen tiempos mejores para el pueblo de México en el ámbito de la justicia", aseguró la mañana de este lunes.

En la nueva etapa de la relación entre el Poder Ejecutivo y Judicial, los ministros fueron invitados a participar en el Primer Informe de Gobierno de la presidenta Sheinbaum, el cual se realiza en Palacio Nacional.

El ministro presidente aprovechó para rechazar que la nueva Corte sea producto del "acordeón" y resaltó que millones de mexicanos participaron en la elección de junio pasado para elegir a los integrantes del Poder Judicial.

"Han estado haciendo esas críticas pero ya hemos hecho las aclaraciones pertinentes, en lo particular su servidor, todas las razones por las cuales pues no aplica tal calificativo. Tuve un gran número de votos de la ciudadanía, del pueblo que hoy estará presente para acompañarnos a la toma de posesión", indicó.

nueva-corte-ministros-haran-audiencias-ciudadanas
México

La 'nueva' Corte hará audiencias públicas, anuncia Hugo Aguilar

Aguilar aseguró que este 1 de septiembre inicia una nueva etapa en el Poder Judicial, el cual, aclaró, tendrá una relación de respeto con los otros poderes.

"Totalmente de respeto, una relación republicana con los otros poderes", resaltó mientras caminaba rumbo a Palacio Nacional.

Por la noche, la presidenta Claudia Sheinbaum asistirá a la toma de protesta de los ministros de la Corte.

