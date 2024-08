¿Quién es quién en el gabinete de Claudia Sheinbaum?

Alejandro Svarch, al frente de IMSS-Bienestar

Es médico Cirujano por la UNAM y realizó su Especialidad en Medicina Interna, en la misma casa de estudios, con formación clínica en el Hospital Central Sur de Alta Especialidad Pemex; en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán; en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Yucatán; y en el Centro Médico Universitario Hadassah, en Jerusalén. Además de que cuenta con estudios en Diplomacia para la Salud Global, por parte de The State University of New York.

En febrero de 2021, tomó el cargo como titular de Cofepris. Anteriormente, fungió como Coordinador Nacional Médico en el extinto Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Es el suplente del secretario de Salud, Jorge Alcocer, ante la Junta Educativa de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Ciudad de México.

Cuenta con experiencia en labor médico-humanitaria y en temas relacionados con desastres naturales, violencia, desnutrición, rehabilitación y migración. También ha participado en diversas publicaciones, ponencias y conferencias de carácter nacional e internacional sobre asuntos médicos y migratorios y salud global.