El "Mayo" Zambada se declara no culpable ante la Corte de Brooklyn

Zambada dijo ser inicente de los 17 cargos de delitos graves que enfrenta, que incluyen lavado de dinero y cargos de armas, en una audiencia ante el magistrado federal James Cho en Brooklyn.

Se trata de la primera audiencia de presentación de cargos que pesan en su contra en Nueva York, pues en otros estados de EU se le imputan otros más.

Los fiscales pidieron también que Zambada, de unos 70 años, sea encarcelado en espera de juicio.

"El acusado ha dedicado sus esfuerzos durante décadas a hacer crecer, aumentar y mejorar el poder del cártel, así como su poder individual y su posición en el cártel después de que su socio "El Chapo" fuera capturado", escribió la oficina del fiscal federal en Brooklyn en una presentación judicial el jueves.

La Fiscalía de los Estados Unidos, Distrito Este de Nueva York, informó a través de un comunicado que si es el "Mayo" Zambada es declarado culpable del cargo de empresa criminal podría enfrenta una sentencia de cadena perpetua obligatoria.

En la lectura de los cargos, Merrick B. Garland, fiscal general de EU, apuntó que ahora, "El Mayo" se suma a los muchos otros líderes del Cártel de Sinaloa que han enfrentado cargos en un tribunal estadounidense.

“Alegamos que "El Mayo" construyó, y durante décadas dirigió, la red de fabricantes, asesinos, traficantes y lavadores de dinero del Cártel de Sinaloa, responsables de secuestrar y asesinar personas tanto en EU como en México, y de importar cantidades letales de fentanilo, heroína, metanfetamina y cocaína a EU", dijo.

Alejandro N. Mayorkas, Secretario de Seguridad Nacional, acusó que “durante años, Ismael "El Mayo" Zambada García y el Cártel de Sinaloa que él dirigía fabricaron fentanilo ilícito y lo vendieron por todo nuestro país, beneficiándose del dolor de innumerables comunidades estadounidenses”.

En tanto que Lisa Monaco, fiscal general adjunta, resaltó que “la comparecencia formal de Zambada García hoy es el último paso en un esfuerzo de todo el gobierno para contraatacar a una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo y proteger a nuestras comunidades de la epidemia del fentanilo”.

Anne Milgram, de la Administración para el Control de Drogas (DEA), resaltó además que “derrotar al Cártel de Sinaloa es la principal prioridad operativa de la DEA y hoy, con la captura y los cargos adicionales presentados contra Ismael Zambada García, estamos mucho más cerca”.

"Ahora que Zambada García ya no está en el poder, hemos atacado el corazón de las operaciones del Cártel de Sinaloa. Puede haber eludido la captura durante tres décadas, pero hoy está viendo lo que significa enfrentar la justicia en EU", agregó.

Ismael “El Mayo” Zambada Garcia, Co-Founder of the Sinaloa Cartel, Arraigned in Brooklyn on International Drug Charges

