Jueces sin rostro en México: los riesgos de este sistema de justicia

Las fallas en el sistema

Si bien la figura de los jueces sin rostro ha tenido resultados en países como Italia ante la necesidad de procesar a miembros de las mafias, en México su adición no puede ser valorada sin considerar las fallas y carencias del sistema de justicia.

“Los jueces sin rostro son un mecanismo que ha funcionado muy bien en países con problemas de delincuencia organizada y con un sistema judicial que funciona. No funciona en un Estado donde el sistema de procuración de justicia tiene muchos problemas en su operación", indica Francisco Rivas, presidente del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).

Habría que considerar la figura de los jueces sin rostro en un contexto de poca transparencia e improvisación sobre la justicia en nuestro país. Francisco Rivas, presidente del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC)

Rivas considera que la reforma al Poder Judicial deja de a las agencias de seguridad y las fiscalías, encargadas tanto de realizar las detenciones como de la investigación de las redes delincuenciales.

“La Fiscalía General de la República no tiene ni siquiera carpetas de investigación sobre delincuencia organizada. Pretendemos resolver un problema de administración de justicia cuando no estamos viendo el verdadero problema que es la manera en la que operan las policías y fiscalías del país, la Guardia Nacional y las fuerzas federales", señala.

El experto del ONC cuestiona cómo analizar la pertinencia de esta figura, cuando hay policías que no están bien capacitados, que no son buenos respondientes, que no tienen las competencias para hacer un buen resguardo de la evidencia y una Fiscalía General de la República que "brilla por su ausencia".