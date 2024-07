García Harfuch, el 'superpolicía' de Sheinbaum con el reto de pacificar México

¿Quién es Omar García Harfuch?

Omar García Harfuch, de 42 años, es originario de Cuernavaca, Morelos. Es hijo de Javier García Paniagua, exdirigente del PRI y extitular de la Dirección Federal de Seguridad en el sexenio del expresidente José Lopez Portillo, su madre es la conocida actríz y cantante María Sorté. .

García Harfuch es licenciado en Derecho por la Universidad Continental y en Seguridad Pública por la Universidad del Valle de México. Ha realizado diversos cursos destacados, como el diplomado Senior Executive in National and International Security, en Harvard; un seminario impartido por el FBI en Quantico, Virginia, y el curso de Narcotics Unit Commanders Course de la DEA.

Comenzó su carrera como gerente de la Red Inmobiliaria El Ángel, SA de CV, e ingresó a la Policía Federal en 2008 como jefe de departamento de la Coordinación de Inteligencia para la Prevención del Delito. Durante su tiempo en la Policía Federal, recibió condecoraciones al Mérito Policial en 2012 y 2014. Fue coordinador Estatal en Guerrero y Titular de la División de Investigación.

De marzo de 2015 a noviembre de 2016, asumió el cargo de titular de la División de Investigación de la Policía Federal y en 2016 se convirtió en el titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), ahora Fiscalía General de la República (FGR).

El 3 de junio de 2019, presentó su renuncia a la AIC y, entre junio y octubre del mismo año, se desempeñó como Jefe General de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

En 2019, fue nombrado titular de la Secretaría de Seguridad CIudadana donde se dedicó al combate y eliminación de células delictivas y líderes del narcotráfico en la Ciudad de México.