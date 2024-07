Mario Delgado, el jefe de partido que estará al frente de la SEP

Su cercanía con Ebrard

En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México ocupó la Dirección Ejecutiva de Informática y Estadística en la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, en la cual era titular Marcelo Ebrard y con quien ya había coincidido en el Partido del Centro Democrático.

Mario Delgado fue un hombre cercano al hoy nombrado como futuro secretario de Economía.

En el gobierno capitalino no solo lo acompañó en la Secretaría de Seguridad Pública, también fue su asesor en la Secretaría de Desarrollo Social.

Cuando Marcelo Ebrard ocupó la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, Mario Delgado fue parte de su gabinete. Primero como secretario de Finanzas y después al frente de la Secretaría de Educación, cargo que se consideró era para posicionarlo rumbo al relevo en el gobierno.

En 2012, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) realizó una encuesta para definir a quien sería su candidato, proceso en el que declinó participar Mario Delgado.

“Una vez que se ha determinado el método de selección del candidato y, de acuerdo a los distintos análisis que he revisado, las circunstancias no me favorecen, por lo que le he pedido a la dirigencia de la coalición del Movimiento Progresista que mi nombre no sea incluido en la encuesta”, anunció en esa ocasión.

La presunta falta de impulso de su jefe fue un punto para el distanciamiento entre Delgado y Ebrard, pues el entonces secretario esperaba mayor respaldo para quedarse con la candidatura, así como él lo apoyó en la nominación por la candidatura presidencial entre López Obrador y Marcelo Ebrard.

Si bien, Delgado no compitió por la candidatura, sí llegó al Senado de la República para formar parte de la 62 legislatura y seis años después llegó a la Cámara de Diputados.

Desde el legislativo, Delgado fue construyendo una relación directa con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya sin la intermediación de Ebrard, por lo que el distanciamiento se acentuó.

Delgado fue una pieza clave para la aprobación de iniciativas enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la primera mitad de su gobierno, lo que le dio el capital y apoyo político para competir por la presidencia nacional de Morena.