En 2021, fue electo como presidente municipal de Monterrey. (Foto: Luis Donaldo Colosio Riojas﻿/Facebook)



Pese a que su trayectoria está ligada a Nuevo León, competirá para gobernar sus estado natal: Sonora, actualmente gobernado por Alfonso Durazo, de Morena.



En 2027, el partido oficialista planea llevar a Lorenia Valles –cercanda al gobernador– a la contienda, mientras que de lado de la alianza PAN-PRI, está el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán .

Orígenes de Luis Donaldo Colosio

Luis Donaldo Colosio Riojas nació en Magdalena de Kino, Sonora, el 31 de julio de 1985. Es hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta (asesinado en 1994) y de Diana Laura Riojas Reyes. Tiene una hermana menor, Mariana Colosio Riojas.

A los 8 años, Luis Donaldo Colosio Riojas quedó huérfano a los 8 años. (Foto: @colosioriojas/Instagram)



Está casado con María de la Luz García Luna desde 2009. Tiene dos hijos. Luis Donaldo y María Emilia.

Estudió Derecho en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus Monterrey, donde también hizo un diplomado de Financiamiento y Medios de Pagos Internacionales. También cuenta con una maestría en Derecho de la Empresa en la Universidad de Monterrey.

El hijo de Luis Donaldo Colosio, excandidato presidencial asesinado en 1994, fue cuidado por sus tíos en Monterrey, donde estudió. (Foto: Luis Donaldo Colosio Riojas﻿/Facebook)





El hijo del excandidato presidencial asesinado

Colosio Riojas quedó huérfano a los ocho años tras el asesinato de su padre y la muerte de su madre por cáncer de páncreas.

Sus tíos Hilda Elisa Riojas y Fernando Cantú fungieron como sus padres adoptivos y se hicieron cargo de él y su hermana, que entonces tenía un año, en Monterrey.

Luis Donaldo Colosio forjó una amistad con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y con su esposa Mariana Rodríguez Cantú. (Foto: Gabriela Pérez Montiel/Cuartoscuro)





Su vida lejos de la política

En el ámbito privado, Colosio Riojas colaboró con diferentes asociaciones civiles, impulsando proyectos sociales y de desarrollo regional, es miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C., así como la International Chamber of Commerce (ICC), en la cual fungió como Presidente del Comité de Jóvenes Árbitros de la Cámara de Comercio Internacional, Capítulo Nuevo León, durante el período 2013-2016.