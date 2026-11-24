Un día después de autodestaparse, Colosio Riojas solicitó licencia al Senado de la República –el tercer cargo público que ha ocupado en su carrera política– para iniciar la competencia hacia las elecciones de 2027 de la mano de Movimiento Ciudadano, partido con el que fue presidente municipal de Monterrey y diputado local de Nuevo León.
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Pese a que su trayectoria está ligada a Nuevo León, competirá para gobernar sus estado natal: Sonora, actualmente gobernado por Alfonso Durazo, de Morena.
En 2027, el partido oficialista planea llevar a Lorenia Valles –cercanda al gobernador– a la contienda, mientras que de lado de la alianza PAN-PRI, está el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán .
Orígenes de Luis Donaldo Colosio
Luis Donaldo Colosio Riojas nació en Magdalena de Kino, Sonora, el 31 de julio de 1985. Es hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta (asesinado en 1994) y de Diana Laura Riojas Reyes. Tiene una hermana menor, Mariana Colosio Riojas.
Está casado con María de la Luz García Luna desde 2009. Tiene dos hijos. Luis Donaldo y María Emilia.
Estudió Derecho en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus Monterrey, donde también hizo un diplomado de Financiamiento y Medios de Pagos Internacionales. También cuenta con una maestría en Derecho de la Empresa en la Universidad de Monterrey.
El hijo del excandidato presidencial asesinado
Colosio Riojas quedó huérfano a los ocho años tras el asesinato de su padre y la muerte de su madre por cáncer de páncreas.
Sus tíos Hilda Elisa Riojas y Fernando Cantú fungieron como sus padres adoptivos y se hicieron cargo de él y su hermana, que entonces tenía un año, en Monterrey.
Su vida lejos de la política
En el ámbito privado, Colosio Riojas colaboró con diferentes asociaciones civiles, impulsando proyectos sociales y de desarrollo regional, es miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C., así como la International Chamber of Commerce (ICC), en la cual fungió como Presidente del Comité de Jóvenes Árbitros de la Cámara de Comercio Internacional, Capítulo Nuevo León, durante el período 2013-2016.
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En junio de 2016, co-fundó Komenko, una plataforma virtual para ofrecer asesorías jurídicas accesibles a la comunidad emprendedora de México, en donde se desempeña como Director de Finanzas y Disrupción, y en 2009 fundó el despacho jurídico Basave, Colosio, Sánchez Abogados. Se separó de ambas actividades cuando inició su camino en la política.
Trayectoria política y legislativa
Tras varios años de rechazo a la política, en 2018 incurrió en este escenario cuando cuando se postuló para diputado por el Distrito IV local de Nuevo León por Movimiento Ciudadano en la elecciones de Nuevo León, en las que ganó con el 33.41% de los votos.
Luego en 2021, su popularidad y presencia política lo llevaron a la candidatura para la alcaldía de Monterrey, en la que resulto electo. Tomó posesión de su cargo el 1 de octubre de 2021.
En 2024 llegó al Senado de la República, cargo del que solicitó licencia para competir por la gubernatura de Sonora en 2027.