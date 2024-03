Luis Donaldo Colosio Riojas: México sigue con hambre y con sed de justicia

El sábado 23 de marzo, en la conmemoración de la muerte del excandidato presidencial, Colosio Riojas montó una guardia de honor en Magdalena de Kino, Sonora, lugar en donde nació su padre.

El alcalde de Monterrey con licencia aseguró que su papá impulsaba una lucha social para lograr desarrollo económico y social.

“Hoy por hoy vemos muchísima gente todavía con esa deuda histórica, ávida de poder tener esa justicia, de que los volteen a ver", abundó.

Colosio Riojas, quien es candidato al Senado por Nuevo León, postulado por Movimiento Ciudadano, aseguró que así como su padre quería igualdad de condiciones, oportunidades y desarrollo, él busca lo mismo.

“Eso es lo que nosotros luchamos, lo que queremos hacer en todo momento. (...) Vemos muchísima gente todavía con esa deuda histórica, ávida de poder tener esa justicia, de que los volteen a ver", señaló.

“A mí me gustaría que 30 años después sigamos honrado la memoria de mi papá, pero la mejor forma de honrar la memoria de Colosio es asegurando que no le suceda a niños el día de hoy, lo que me pasó a mí”, añadió.

"Yo lo he dicho muchas veces, lo que me pasó a mí no es tan distinto a lo que pasa a muchísimos niños y a muchísimos jóvenes aquí en el país. (...) No se preocupen por mí, no se preocupen por la familia, créanme que a la familia Colosio se le hizo justicia el día que nació Donaldo y María Emilia (…) A nosotros ya se nos hizo justicia de una forma u otra, lo que el país necesita el día de hoy es que ese tipo de cosas ya no ocurran", agregó.

Colosio Riojas encabezó la guardia de honor en el monumento dedicado a su padre acompañado de su familia y de sus tías, las hermanas del candidato presidencial, Claudia, Martha Ofelia, Marcela y Laura Elena Colosio Murrieta. Acudieron también el gobernador de Sonora Alfonso Durazo –quien fue colaborador de Colosio– y Omar Ortez Guerrero, presidente municipal de Magdalena de Kino.