El fortalecimiento de la policía estatal y municipal en la entidad contempla la entrega de 200 patrullas, motocicletas, cuatrimotos y vehículos tácticos especializados blindados.

Esta medida ocurre a 24 meses de que fuera detenido Ismael "El Mayo" Zambada y semanas después iniciara una ola de violencia que hasta ahora acumula más de 4,000 homicidios dolosos.

En su visita a Sinaloa, Harfuch explicó que el objetivo de entregar las unidades es que las corporaciones y sus elementos puedan llegar a tiempo cuando una persona necesita ayuda.

"Estas unidades permitirán ampliar la cobertura territorial, fortalecer los patrullajes, mejorar los tiempos de respuesta y brindar mayor protección a los elementos de seguridad", indicó.

Con la entrega de las 200 unidades, serán 300 las que el gobierno federal da al estado para contener la ola de violencia que si bien se centra en Culiacán, se ha ido extendiendo a municipios como Mazatlán y los últimos a Guasave.

Harfuch explicó que para contener la violencia derivada de la disputa interna entre "Los Chapitos" y "Los Mayitos", todos los días se realizan patrullajes, labores de vigilancia, operaciones de inteligencia e investigación para detener a generadores de violencia.



Y detalló que hay una estrategia que busca pacificar la entidad, que hoy tiene como gobernadora interina a Graciela Domínguez Nava.

"La estrategia que se ha implementado tiene tres objetivos fundamentales: reducir los delitos de alto impacto, particularmente el homicidio doloso; detener a quienes generan violencia y debilitar a quienes hacen daño a las y los sinaloenses, pero uno muy importante es el fortalecimiento de las instituciones estatales y municipales mediante capacitación, investigación, inteligencia y equipamiento", indicó.