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México

Lorenia Valles, la política cercana a Alfonso Durazo que va por Sonora en 2027

La política fue responsable de varios programas sociales en el gobierno de Durazo como directora general del Sistema DIF.
mar 29 septiembre 2026 09:58 AM
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Lorenia Valles levanta el puño y muestra su constancia como nueva coordinadora de Morena en Sonora.
Lorenia Valles es la nueva Coordinadora Estatal de la Defensa de la 4T en Sonora, lo que la proyecta como candidata de Morena para las elecciones de 2027. (Foto: Galo Cañas Rodríguez / Cuartoscuro.com)

Lorenia Valles fue elegida como coordinadora Estatal de la Defensa de la Transformación en Sonora, una posición que representa la antesala para convertirse en la candidata de Morena a la gubernatura de la entidad en las elecciones de 2027.

“Quiero asumir esta responsabilidad acompañada de todas y todos ustedes, sabiendo que nos unen los principios del movimiento que representamos”, dijo al reconocer a sus competidores en el proceso interno de Morena , luego del anuncio realizado por el Comité Ejecutivo Nacional.

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¿Quién es Lorenia Valles, la nueva coordinadora de Morena en Sonora?

Lorenia Valles es una de las políticas cercanas al actual gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y desempeñó un papel relevante durante parte de su administración como directora general del Sistema DIF en Sonora, cargo que ocupó de 2021 a 2024 y desde el cual estuvo al frente de diversos programas sociales.

Durante la competencia interna de Morena, la aspirante rechazó en múltiples ocasiones que existiera “favoritismo” y llamó a respetar los resultados del proceso.

Valles es senadora desde 2024, aunque solicitó licencia al cargo el 17 de junio para participar en el proceso interno de Morena por Sonora.

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Es licenciada en Administración de Empresas Turísticas por el Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora y cuenta con una maestría en A dministración Pública por el Instituto Sonorense de Administración Pública.

Esta es la segunda ocasión en que Valles aspira a convertirse en candidata a gobernadora. En 2015 se inscribió como precandidata del PRD; sin embargo, el partido eligió a Carlos Ernesto Navarro López como candidato.

En aquella elección, Navarro López obtuvo apenas 3.4% de los votos y perdió frente a Claudia Pavlovich, entonces abanderada del PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, quien obtuvo 47.6% de los sufragios.

Valles cuenta también con amplia experiencia en el Poder Legislativo, pues fue diputada federal en dos periodos: de 2012 a 2015 y de 2018 a 2021.

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Originaria de Hermosillo, Sonora, la política, de 49 años, comenzó su carrera en el PRD, partido en el que militó durante dos décadas y donde ocupó diversos cargos. El último de ellos fue como delegada nacional del partido del “sol azteca” en Durango.

En 2018 renunció al PRD para incorporarse a Morena, partido que gobierna Sonora desde 2021 con Alfonso Durazo al frente, quien obtuvo 51.9% de los votos. Asimismo, Morena, junto con sus aliados –Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT)–, gobierna 41 de los 72 municipios de la entidad.

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Cargos de Lorenia Valles

- 2021–2024: Directora del Sistema para el DIF en Sonora.

- 2018–2021: Diputada federal en la LXIV Legislatura.

- 2016–2018: Directora de Asuntos Internacionales y Atención a Migrantes de Durango.

- 2012–2015: Diputada federal en la LXII Legislatura.

- 2008–2012: Comisionada de Atención a Migrantes de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Distrito Federal.

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Elecciones México 2027 Sonora Morena

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