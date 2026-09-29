¿Quién es Lorenia Valles, la nueva coordinadora de Morena en Sonora?

Lorenia Valles es una de las políticas cercanas al actual gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y desempeñó un papel relevante durante parte de su administración como directora general del Sistema DIF en Sonora, cargo que ocupó de 2021 a 2024 y desde el cual estuvo al frente de diversos programas sociales.

Durante la competencia interna de Morena, la aspirante rechazó en múltiples ocasiones que existiera “favoritismo” y llamó a respetar los resultados del proceso.

Valles es senadora desde 2024, aunque solicitó licencia al cargo el 17 de junio para participar en el proceso interno de Morena por Sonora.



Es licenciada en Administración de Empresas Turísticas por el Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora y cuenta con una maestría en A dministración Pública por el Instituto Sonorense de Administración Pública.

Esta es la segunda ocasión en que Valles aspira a convertirse en candidata a gobernadora. En 2015 se inscribió como precandidata del PRD; sin embargo, el partido eligió a Carlos Ernesto Navarro López como candidato.

En aquella elección, Navarro López obtuvo apenas 3.4% de los votos y perdió frente a Claudia Pavlovich, entonces abanderada del PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, quien obtuvo 47.6% de los sufragios.

Valles cuenta también con amplia experiencia en el Poder Legislativo, pues fue diputada federal en dos periodos: de 2012 a 2015 y de 2018 a 2021.