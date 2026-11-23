Los servicios médicos que ofrece la Clínica de Salud Bienestar Contigo
El programa contempla distintos servicios para atender las necesidades de salud de las mujeres mexiquenses, entre ellos:
- Consultas de medicina general.
- Atención ginecológica.
- Servicios odontológicos.
- Optometría.
- Estudios básicos de laboratorio.
- Medicamentos del cuadro básico.
- Entrega de hasta dos pares de lentes graduados al año.
Además, el apoyo puede extenderse hasta a tres personas dependientes de la beneficiaria, entre menores de edad y personas con discapacidad.
¿Quiénes pueden solicitar el apoyo de salud en Edomex?
La convocatoria está dirigida a mujeres que cumplan con las siguientes condiciones:
- Tener entre 18 y 64 años.
- Ser mexicanas.
- Vivir en alguno de los 125 municipios del Estado de México.
- Encontrarse en situación de pobreza.
- No contar con acceso a servicios de salud.
Los documentos para registrarse
Las interesadas deberán acudir con los siguientes documentos en original y copia:
- Acta de nacimiento o carta de naturalización.
- Identificación oficial vigente.
- CURP actualizada.