Los servicios médicos que ofrece la Clínica de Salud Bienestar Contigo

El programa contempla distintos servicios para atender las necesidades de salud de las mujeres mexiquenses, entre ellos:

- Consultas de medicina general.

- Atención ginecológica.

- Servicios odontológicos.

- Optometría.

- Estudios básicos de laboratorio.

- Medicamentos del cuadro básico.

- Entrega de hasta dos pares de lentes graduados al año.

Además, el apoyo puede extenderse hasta a tres personas dependientes de la beneficiaria, entre menores de edad y personas con discapacidad.

¿Quiénes pueden solicitar el apoyo de salud en Edomex?

La convocatoria está dirigida a mujeres que cumplan con las siguientes condiciones:

- Tener entre 18 y 64 años.

- Ser mexicanas.

- Vivir en alguno de los 125 municipios del Estado de México.

- Encontrarse en situación de pobreza.

¡Tu bienestar es prioridad! Conoce la convocatoria de las Clínicas de Salud Bienestar Contigo, consulta los requisitos y regístrate en tu CEDIS más cercano. 🔗 https://t.co/8Uyf8VOgA7 @Edomex @delfinagomeza #BienestarContigo #ElPoderDeServir https://t.co/1JVcHEAMJL — ISSEMYM (@Issemym) November 19, 2026



- No contar con acceso a servicios de salud.

Los documentos para registrarse

Las interesadas deberán acudir con los siguientes documentos en original y copia:

- Acta de nacimiento o carta de naturalización.

- Identificación oficial vigente.

- CURP actualizada.