Durazo confronta a Colosio: del vínculo con su padre al choque por Sonora
Alfonso Durazo y Luis Donaldo Colosio Riojas protagonizan un choque rumbo a las elecciones de 2027, una confrontación que contrasta con la relación que el gobernador de Sonora mantuvo con el padre del emecista.
La confrontación resulta significativa por el pasado político de Durazo con la familia Colosio. El gobernador de Sonora fue secretario particular de Luis Donaldo Colosio Murrieta durante cinco años, de 1989 a 1994, y lo acompañó en tres etapas clave rumbo a la carrera presidencial: la dirigencia del PRI, la responsabilidad al frente de la Secretaría de Desarrollo Social (que asumió en 1992) y la campaña electoral, hasta el día de su asesinato.
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La historia antigua entre Colosio y Durazo
Alfonso Durazo había expresado antes su cercanía y agradecimiento hacia la familia de Colosio. Los dos actores estaban vinculados porque el ahora morenista compartió el inicio de su trayectoria política con Luis Donaldo Colosio Murrieta.
El gobernador fue uno de los pocos políticos priistas que se mantuvo cerca de los hijos de Colosio Murrieta tras el magnicidio e incluso afirmó, en aquella década, que Luis Donaldo y su hermana eran una extensión de sus "gratitudes y lealtad”.
Además, más tarde, cuando el joven Colosio Riojas incursionó en la política, Durazo afirmó que lo unía a él un compromiso que trascendía el terreno de lo político y lo reconoció como una persona honesta y comprometida.
Tanto Durazo como Colosio Riojas habían sido transparentes con sus afectos y la relación que forjaron en su pasado y anteriormente no habían tenido una confrontación política directa.
¿Por qué Alfonso Durazo confronta a Luis Donaldo Colosio?
Colosio aseveró que su llegada al poder era un símbolo relevante pero le pidió dejar de excusarse en el pasado y empezar a actuar en favor de México.
“Presidenta, hasta ahora ha elegido administrar la herencia en lugar de corregirla, proteger a sus aliados en lugar de exigirles cuentas y poner la lealtad a su partido por encima de la justicia. Ha elegido darle más valor a la protección de un movimiento político, que a los intereses de la República”, pronunció.
Desde sus redes sociales, Alfonso Durazo le contestó. Calificó a Colosio como un político inexperto e inmaduro. Aseveró que desconoce las dimensiones de la transformación que ha tenido el país de la mano de la presidenta y advirtió que su retórica y apellido no pueden superar la experiencia.
El gobernador, quien concluye su gestión en el gobierno estatal el próximo año, indicó en su cuenta de X que en ocasiones previas se había abstenido de lanzar señalamientos a Luis Donaldo, pero que esta vez no podía ignorar su pronunciamiento contra Sheinbaum.
Luis Donaldo Colosio Riojas tuvo ayer una intervención durante la sesión de inicio del periodo legislativo con motivo del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum; fue particularmente crítico
En ocasiones, por el enorme afecto que le tengo, me he reservado…
Para el analista y politólogo Emilio Vizarretea, las afirmaciones de Colosio y la respuesta de Durazo van más allá del segundo informe de labores de la presidenta. “En el fondo los dos hicieron su posicionamiento de cara al proceso electoral que se avecina, esto pasó al calor del arranque de la precampaña y es una respuesta emocional”, valoró.
Aunque Colosio reviró a Durazo "con aparente afecto y respeto", la confrontación pública marca un distanciamiento que puede pronunciarse a partir de este momento, señala Vizarretea.
¿Estrategia electoral adelantada?
El presidente de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Maynez, y el propio Colosio Riojas habían asegurado en entrevistas y redes sociales que la candidatura en Sonora era una posibilidad en el futuro de Luis Donaldo; sin embargo, Colosio había dejado la puerta abierta para contender por Nuevo León.
Ahora, con esta disputa para algunos analistas no hay lugar a dudas. “Esta polémica lo deja claro. Ya su rival lo reconoce e incluso empieza a menospreciarlo. Durazo aplica algo que en comunicación política le decimos ‘matar en cuna’, pero no le funcionó como quería”, valora Abraham Lira, politólogo y doctor en Ciencias Sociales por la UNAM.
El académico detalla que Durazo trata de emplear una táctica electoral que consiste en debilitar y descalificar a quien considera su enemigo; explica que en política esto se conoce como estrategia adelantada, y que tiene el objetivo de minimizar una candidatura, incluso antes de que nazca.
Sin embargo, tanto Vizarretea como Lira coinciden en que el cálculo político "salió mal" y más que debilitarlo Durazo empoderó a Colosio frente a la opinión pública.
“Colosio está entendiendo que no todo lo que te señalan o te critican necesariamente se convierte negativo o adverso. Este tipo de diálogos atrae no solo a los medios, sino también a los electores. Durazo lo posicionó en términos reales y locales, con este giro geográfico vemos una nueva manera de hacer política preelectoral”, zanja Vizarretea.
El éxito de las figuras de MC
Aunque Movimiento Ciudadano solo gobierna en siete municipios de los 72 que existen en Sonora mantiene los mismos que el PAN y el PRI. Morena y sus aliados concentran el poder en 40 de ellos, pero en solitario gobierna 23, mientras que el PT encabeza 11 y el Verde seis.
A pesar de los números, los analistas no descartan a Colosio como un verdadero rival en la entidad.
Abraham Lira recuerda que MC se caracteriza por conseguir victorias más allá de la filiación partidista y destaca que aunque el partido puede despertar muy poca simpatía, sus candidatos a veces logran lo impensable entre la ciudadanía.
“MC puede ganar en solitario pero depende de una fórmula muy concreta. Movimiento Ciudadano tiene éxito con las ‘figuras outsiders’, que cuentan con un arrastre o con una marca personal, que les permite generar adeptos y posicionarse en la conversación. Yo veo posibilidad si Colosio logra consolidarse como un nuevo Samuel García”, comenta.
El periodo electoral en Sonora no ha iniciado, y de hecho, lo hará hasta el próximo 8 de octubre. Hasta entonces, será posible hablar formalmente de los precandidatos. Entre los aspirantes, destacan por Morena, Lorenia Valles y Javier Lamarque; por el PAN, Antonio Astiazarán y Lily Telléz, mientras que en el PRI se ha mencionado a Sylvana Beltrones y Víctor Hugo Celaya.