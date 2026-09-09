Durazo confronta a Colosio: del vínculo con su padre al choque por Sonora

La historia antigua entre Colosio y Durazo

Alfonso Durazo había expresado antes su cercanía y agradecimiento hacia la familia de Colosio. Los dos actores estaban vinculados porque el ahora morenista compartió el inicio de su trayectoria política con Luis Donaldo Colosio Murrieta.

El gobernador fue uno de los pocos políticos priistas que se mantuvo cerca de los hijos de Colosio Murrieta tras el magnicidio e incluso afirmó, en aquella década, que Luis Donaldo y su hermana eran una extensión de sus "gratitudes y lealtad”.

Además, más tarde, cuando el joven Colosio Riojas incursionó en la política, Durazo afirmó que lo unía a él un compromiso que trascendía el terreno de lo político y lo reconoció como una persona honesta y comprometida.

Tanto Durazo como Colosio Riojas habían sido transparentes con sus afectos y la relación que forjaron en su pasado y anteriormente no habían tenido una confrontación política directa.

¿Por qué Alfonso Durazo confronta a Luis Donaldo Colosio?

La polémica inició el pasado 2 de septiembre cuando el legislador emecista criticó desde la tribuna del Senado la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum tras la entrega de su segundo informe de Gobierno.

Colosio aseveró que su llegada al poder era un símbolo relevante pero le pidió dejar de excusarse en el pasado y empezar a actuar en favor de México.

“Presidenta, hasta ahora ha elegido administrar la herencia en lugar de corregirla, proteger a sus aliados en lugar de exigirles cuentas y poner la lealtad a su partido por encima de la justicia. Ha elegido darle más valor a la protección de un movimiento político, que a los intereses de la República”, pronunció.

Desde sus redes sociales, Alfonso Durazo le contestó. Calificó a Colosio como un político inexperto e inmaduro. Aseveró que desconoce las dimensiones de la transformación que ha tenido el país de la mano de la presidenta y advirtió que su retórica y apellido no pueden superar la experiencia.

El gobernador, quien concluye su gestión en el gobierno estatal el próximo año, indicó en su cuenta de X que en ocasiones previas se había abstenido de lanzar señalamientos a Luis Donaldo, pero que esta vez no podía ignorar su pronunciamiento contra Sheinbaum.