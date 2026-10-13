Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

"Mariana Rodríguez está pensando en ser mamá, no en la gubernatura de Nuevo León", dice Samuel García

Rumbo a las elecciones del 2027, Samuel García descartó a su esposa, Mariana Rodríguez, como eventual candidata a la gubernatura de Nuevo León.
mar 13 octubre 2026 12:19 PM
Añadir Expansión Política en Google
La influencer Mariana Rodríguez da un discurso en el inicio de campaña de vacunación.
Mariana Rodríguez está concentrada en su maternidad y no en la política, afirma su esposo Samuel García. (Foto: Mariana Rodríguez/Facebook)

El Gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que Mariana Rodríguez no está pensando en contender por la gubernatura del estado de cara a las elecciones del 2027 y más bien, dijo, está enfocada en su maternidad.

En entrevista telefónica con Ciro Gómez Leyva, el mandatario aseveró que faltan pocos días para que la influencer y primera dama se convierta en madre por tercera ocasión y subrayó que esa es su prioridad en este momento.

“En el caso de Movimiento Ciudadano quiero decirles que mi esposa no está en esa ruta (la de la gubernatura). Ella está pensando en que va a ser mamá de tres niñas, si Dios quiere en dos semanas nace nuestra tercera hija”, dijo.

Publicidad

¿Mariana Rodríguez buscará la gubernatura de Nuevo León?

Samuel García, gobernador de Nuevo León, descartó a su propia esposa como aspirante a la gubernatura del estado, al asegurar que ella está enfocada en ser madre y reprobó que Morena adelanté los tiempos electorales.

En entrevista radiofónica, aclaró que Movimiento Ciudadano pretende respetar la ley electoral, a diferencia del resto de los partidos, y acotó que aún hay tiempo suficiente para definir a quien enarbolará la sucesión en Nuevo León.

“Nosotros somos lo contrario de Morena, ellos desgraciadamente no respetan los tiempos. Hay que recordar que la campaña empieza el 4 de abril y los registros de gobernadores el 20 de marzo, o sea que faltan siete meses. Desgraciadamente se están distrayendo de su trabajo”, declaró.

Conoce más:

Adrián de la Garza, Clara Luz Flores y Mariana Rodríguez aparecen frente al Palacio de Gobierno de Nuevo León.
Estados

Sucesión de Samuel García en Nuevo León: Mariana Rodríguez, Clara Luz y Adrián de la Garza se perfilan para la batalla


García precisó que él está concentrado en su labor como mandatario, especialmente de cara a su quinto informe de Gobierno, y señaló que el presidente nacional del partido será quien valore los mejores perfiles para definir la candidatura de cara a las elecciones del 2027.

Sin embargo, adelantó que hay más de una decena de interesados en el encargo.

“Lo que ha manifestado Movimiento Ciudadano, y yo comparto como parte de ese movimiento, es que todavía falta tiempo. Hay más de 10 candidatos que el mismo Jorge Álvarez Maynez ha visto con buenos ojos para Nuevo León: por supuesto está Luis Donaldo Colosio , gente del gabinete muy valiosa, hay alcaldes, gente de la sociedad civil, empresarios, etc”, reveló.

Publicidad

Finalmente, celebró que Nuevo León llegue bien evaluado al cierre de su sexenio y prometió que el próximo 4 de diciembre se conocerá el nombre de la persona que encabezará los esfuerzos de su partido para retener el Gobierno en la entidad.

Aspiraciones políticas Mariana Rodríguez rumbo a 2027

Mariana Rodríguez lleva meses haciendo cada vez más públicas sus intenciones de participar en la política.

Durante un discurso frente a mujeres de la policía estatal de Nuevo León, Rodríguez reconoció el pasado 24 de septiembre que a ella le han intentado negar la posibilidad de ser una mujer política. En ese acto afirmó que lleva cinco años trabajando en la oficina de Amar a Nuevo León y que ha participado activamente en temas de seguridad, movilidad y medio ambiente.

La también influencer dijo que su profesión no interviene con sus aspiraciones y que ha demostrado día con día que además de ser mamá, puede encabezar iniciativas y proyectos relevantes para el estado.

Publicidad

¿Cuántas hijas tienen Mariana Rodríguez y Samuel García?

Mariana Rodríguez Cantú y Samuel García tienen dos hijas: Mariel, nacida el 10 de marzo de 2023, e Isabel, quien nació el 12 de julio de 2025. La pareja anunció en abril de 2026 que esperaba a su tercer bebé.

Rodríguez y García se casaron en marzo de 2020, en Monterrey. Desde entonces, la vida familiar de la pareja ha formado parte de su presencia pública, especialmente a través de las publicaciones que ambos comparten en redes sociales sobre su relación, la crianza de sus hijas y su vida cotidiana.

Mariana Rodríguez comenzó a construir su presencia como creadora de contenido alrededor de 2016, cuando publicaba videos sobre maquillaje y otros temas personales. En febrero de 2026, celebró haber alcanzado cinco millones de seguidores en Instagram y recordó que llevaba aproximadamente una década compartiendo contenido.

El contenido de la influencer combina temas de belleza, moda, ejercicio y estilo de vida, con actividades relacionadas con el gobierno de Nuevo León y la promoción de la imagen de su marido y la marca del partido.

Tags

Nuevo León Samuel García Elecciones México 2027

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad