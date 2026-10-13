"Mariana Rodríguez está pensando en ser mamá, no en la gubernatura de Nuevo León", dice Samuel García

¿Mariana Rodríguez buscará la gubernatura de Nuevo León?

Samuel García, gobernador de Nuevo León, descartó a su propia esposa como aspirante a la gubernatura del estado, al asegurar que ella está enfocada en ser madre y reprobó que Morena adelanté los tiempos electorales.

En entrevista radiofónica, aclaró que Movimiento Ciudadano pretende respetar la ley electoral, a diferencia del resto de los partidos, y acotó que aún hay tiempo suficiente para definir a quien enarbolará la sucesión en Nuevo León.

“Nosotros somos lo contrario de Morena, ellos desgraciadamente no respetan los tiempos. Hay que recordar que la campaña empieza el 4 de abril y los registros de gobernadores el 20 de marzo, o sea que faltan siete meses. Desgraciadamente se están distrayendo de su trabajo”, declaró.



García precisó que él está concentrado en su labor como mandatario, especialmente de cara a su quinto informe de Gobierno, y señaló que el presidente nacional del partido será quien valore los mejores perfiles para definir la candidatura de cara a las elecciones del 2027.

Sin embargo, adelantó que hay más de una decena de interesados en el encargo.

“Lo que ha manifestado Movimiento Ciudadano, y yo comparto como parte de ese movimiento, es que todavía falta tiempo. Hay más de 10 candidatos que el mismo Jorge Álvarez Maynez ha visto con buenos ojos para Nuevo León: por supuesto está Luis Donaldo Colosio , gente del gabinete muy valiosa, hay alcaldes, gente de la sociedad civil, empresarios, etc”, reveló.