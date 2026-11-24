Colosio va por la gubernatura de Sonora con MC y sin alianzas

Aunque Colosio Riojas figura entre los perfiles bien posicionados para ser candidato presidencial en 2030, negó que intente utilizar la gubernatura de Sonora como trampolín político.

"No es momento para hablar del 2030. En este momento tenemos un proyecto para el estado de Sonora, que es mi tierra, y no voy a usar mi propia casa como escalón", declaró esta mañana en Radio Fórmula.



También descartó competir por la gubernatura sonorense en alianza con otros partidos políticos. "Nosotros vamos solos. Movimiento Ciudadano es la alternativa que no tiene un pasado encima", aseguró.

¿Cumple Colosio con los requisitos de residencia en Sonora?

A pesar de su historia familiar y del reconocimiento a su padre, Colosio Riojas divide a la población de Sonora. Un amplio sector del estado ven con buenos ojos que busque la gubernatura y continúe con el legado de Luis Donaldo Colosio Murrieta .

Otros habitantes cuestionan que viva en Monterrey y busque ser gobernador de Sonora sin tener residencia reciente ni trayectoria política previa en el estado.

Sin embargo, las leyes de Sonora establecen que un requisito para ser gobernador es nacer en el estado o tener una residencia de al menos cinco años. Los nacidos en Sonora están exentos de este plazo.

Colosio Riojas afirma que desea emprender en Sonora el proyecto político que no pudo concluir su padre: "Su propósito inicial siempre fue ser gobernador de su estado", afirmó.

“Todos los días busco que valga la pena la construcción de un proyecto nacional que empezó hace más de tres décadas", declaró.