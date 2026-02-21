Las ciudades del Mundial van a contrarreloj contra el sarampión en México

Jalisco se encuentra en primer lugar en incidencia de contagios de sarampión con 26.34 casos por cada 100,000 habitantes; la Ciudad de México se coloca en séptimo puesto con 2.85 casos y Nuevo León se ubica en el lugar 23 a nivel nacional con 0.37 casos.

A nivel nacional, el Gobierno de México reforzó la vacunación y cada estado emprende sus propios esfuerzos para inmunizar a sus habitantes, en un rebrote alimentado por un retraso en la protección ante el virus del sarampión que se dio a partir de la pandemia de covid-19 surgida en 2020.

“Después de la pandemia de covid-19 muchos programas de inmunización se retrasaron, esto generó una brecha en la protección colectiva y debido a esta capacidad de contagio fue que se comenzó a dar este rebrote”, explica el doctor Edgar Mendivil Rangel, director del Departamento de Salud de la Universidad Iberoamericana.

Pese al repunte de contagios en los primeros dos meses de 2026, especialistas en infectología y epidemiología consideran que hay tiempo para controlar el nuevo brote antes de que inicie el Mundial de Futbol con el partido inaugural entre las selecciones de México y Sudáfrica el próximo 11 de enero en el Estadio CDMX (antes Estadio Azteca).

Reconocen que el reto es grande porque se necesita elevar la cobertura vacunal a 95% a nivel nacional, un porcentaje que en los tres estados sede estaba por debajo en enero.