Las ciudades del Mundial van a contrarreloj contra el sarampión en México

Nuevo León avanza en vacunación
La secretaria de Salud de Nuevo León, Alma Rosa Marroquín, también considera que su estado avanza hacia el control de los contagios. Aunque suma 24 casos confirmados en 2026, un repunte en comparación con los dos acumulados en todo 2025, indica que son aislados y la mitad son importados.
Además, es uno de los estados donde la vacunación se ha recuperado más rápido. “Los casos en Nuevo León son pocos en comparación con otros estados”, subrayó.
”En este momento podemos decir que en Nuevo León no hay un municipio o una colonia donde exista un brote donde se hayan manifestado más de 10 casos”, aseguró en el conversatorio “Sarampión, lo que debes saber para prevenirlo”, de TecSalud.
Agregó que, desde que aparece un caso sospechoso, antes de que se confirme, se aplica un cerco en las 25 manzanas circundantes, donde vacunan casa por casa e identifican a quienes tuvieron contacto.
El estado también recomendó el uso de cubrebocas en espacios cerrados para las personas que ya tienen un diagnóstico de sarampión y para aquellos con enfermedades respiratorias.
También desplegó módulos de vacunación en parques, centros comerciales y farmacias, además de las clínicas y hospitales. La secretaria destaca que el fin de semana pasado se organizó una macrobrigada en la Explanada de los Niños Héroes.
Con estas acciones, Nuevo León está cerca de alcanzar su meta de vacunación en los niños menores de 10 años, afirmó la funcionaria. ”Pero todavía tenemos que hacer un esfuerzo adicional, porque lo peor que nos puede suceder es quedarnos tranquilos y relajar la estrategia”, señaló.