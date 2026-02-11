Publicidad

México

¿Qué es el sarampión? Síntomas, cómo se contagia y complicaciones de la enfermedad

México presenta un aumento de casos de sarampión, por lo que ha reforzado acciones de inmunización. Esta enfermedad es altamente contagiosa y puede causar complicaciones graves.
mié 11 febrero 2026 01:15 PM
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sarampión es una de las principales causas de muerte entre niños. (Irina Starikova/Getty Images)

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, y los casos en México han ido al alza. Hasta el 10 de febrero, los conteos oficiales registran 9,074 casos confirmados de sarampión y 3,730 en estudio. Si no se toman las medidas adecuadas, se puede contraer y causar complicaciones graves e incluso provocar la muerte.

¿Qué es el sarampión, cómo se contagia y por qué es tan peligroso?

El sarampión es una enfermedad vírica causada por el paramixovirus del género Morbillivirus, y se propaga con facilidad cuando una persona infectada respira, tose o estornuda.

A pesar de que puede afectar a cualquier persona, es más frecuente en los niños y también más riesgosa, debido a la serie de complicaciones que pueden desarrollar y ocasionar la muerte. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que 95 000 personas murieron de sarampión en 2023, en su mayoría niños menores de cinco años.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), esta enfermedad es frecuente en muchos países en desarrollo, sobre todo en algunas zonas de África o Asia. Aproximadamente el 95% de las muertes son registradas en países con bajos ingresos per cápita e infraestructura sanitaria deficiente.

Una hoja informativa para el sarampión se encuentra sobre una mesa en una clínica móvil que ofrece vacunas gratuitas el 6 de febrero de 2026 en Spartanburg, Carolina del Sur. La clínica ofreció vacunas MMR gratuitas, ya que el Departamento de Salud de Carolina del Sur informó de 876 casos de sarampión a principios de semana, la mayoría centrados en el condado de Spartanburg.
Internacional

El sarampión, el gran problema sanitario de México, también deja estragos en Europa

Debido a su alto nivel de contagio, tiene la capacidad de producir epidemias.

Sin embargo, la forma más efectiva de prevenir la enfermedad es mediante la vacunación. La OPS reveló que entre el 2000 y 2023, la vacuna contra el sarampión evitó 6,2 millones de muertes en las Américas, y 93,7 millones en el mundo desde 1974.

Cómo se ve el sarampión: así son las ronchas de la enfermedad
México

Cómo se ve el sarampión: así son las ronchas de la enfermedad

Principales síntomas y evolución

Identificar los síntomas es clave, aunque tardan en aparecer. El primer signo suele ser la fiebre alta, y comienza entre 10 y 12 días después de la exposición al virus. La transmisión puede ser a través de la tos o estornudos, el contacto personal íntimo o el contacto directo con secreciones nasales o faríngeas infectadas.

sintomas-contagios-vacnas-sarampion.jpg
México

El síntoma del sarampión que no asocias con la enfermedad pero que te pone en riesgo

Durante la fase inicial, la persona infectada puede presentar los siguientes síntomas entre 4 a 7 días:

- rinorrea
- tos
- ojos llorosos y enrojecidos
- pequeñas manchas blancas en la cara interna de las mejillas

La erupción cutánea suele aparecer entre 7 a 18 dias después de la exposición al virus, y comienza con el rostro, la parte superior del cuello y se extiende hasta alcanzar las manos y pies. La OMS señala que suele durar entre 5 y 6 días antes de desaparecer.

Complicaciones que agravan la enfermedad

La OMS y la OPS explican que la mayoría de muertes se deben a complicaciones, que son más frecuentes en menores de 5 años y adultos de más de 30 años.

Según con la guía del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), estas son las complicaciones más comunes por tipo de paciente:

Consecuencias de que el cuadro de sarampión empeore

Hay complicaciones graves en el cuadro de la enfermedad de las cuales pueden provocar la muerte.

no-todo-cubrebocas-te-protege-del-sarampion
Ciencia y Salud

No todo cubrebocas te protege del sarampión: lo que sí funciona y cuándo usarlo

Una de ellas es la falla hepática fulminante, un síndrome grave y de rápida evolución caracterizado por el deterioro súbito de la función del hígado y tiene una alta mortalidad.

Otra complicación grave es la encefalitis aguda y la encefalomielitis desmielinizante aguda, esta segunda es una enfermedad autoinmune inflamatoria en el sistema nervioso central que puede dañar los nervios en el cerebro. El IMSS estimó que puede tener secuelas de 20% a 40% de los casos y ser fatal en el 15%.

Por su parte, la panencefalitis esclerosante subaguda es una complicación poco frecuente, pero devastadora, debido a que actualmente no tiene existe cura, según el National Center for Biotechnology Information de Estados Unidos. La tasa de mortalidad suele ser el 95% de los casos, y la esperanza de vida después de presentarla es de 3 a 8 años, con un rango de 45 días a 12 años.

La falla renal aguda y la glomerulonefritis aguda pueden provocar la acumulación de desechos en la sangre, y ocasionar infecciones graves o daños directos.

Las consecuencias más comunes con la retención de líquidos, desequilibrios de electrolitos, problemas cardíacos y, en casos graves, evolucionar a un fallo multiorgánico y ocasionar la muerte.

El sarampión puede ocasionar ceguera y pérdida auditiva

Un estudio recuperado por el National Center for Biotechnology Information de Estados Unidos señala que el sarampión puede ocasionar daños al sistema nerviosa que derivan a la pérdida auditiva y la ceguera.

En el primer caso, antes de la vacunación masiva contra la enfermedad, se observaba la pérdida auditiva entre el 5% y 10% de los casos en Estados Unidos, pero sigue siendo muy frecuente en países subdesarrollados con baja cobertura de inmunización.

“Una posible explicación es que la otitis asociada al sarampión en hasta el 25% de los pacientes infectados podría causar pérdida auditiva”, señala el estudio.

La pérdida auditiva puede ocurrir inmediatamente despupes de la fase aguda de infección o más tarde después de la encefalitis aguda con pérdida auditiva neurosensorial bilateral típica y de moderada a profunda.

La razón por la que pueda ocasionar aún no está clara, ya que no se han detectado antígenos virales ni ARN en muestras del oído interno.

Por su parte, en el caso de la ceguera, los síntomas como conjuntivitis o inflamación corneal (queratitis) se asocian comúnmente con el sarampión. Las complicaciones más graves suelen ocurrir cuando hay una sobreinfección bacteriana o viral durante la inmunosupresión ocasionada por la enfermedad.

El estudio señala que existe una correlación entre la deficiencia de vitamina A y la ceguera inducida por sarampión, por lo que también es más común en zonas donde los niños sufren desnutrición. No obstante, la relación entre la infección de la enfermedad y las células neuronales con los casos de ceguera aún no está clara.

