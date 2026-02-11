El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, y los casos en México han ido al alza. Hasta el 10 de febrero, los conteos oficiales registran 9,074 casos confirmados de sarampión y 3,730 en estudio. Si no se toman las medidas adecuadas, se puede contraer y causar complicaciones graves e incluso provocar la muerte.
¿Qué es el sarampión? Síntomas, cómo se contagia y complicaciones de la enfermedad
El sarampión es una enfermedad vírica causada por el paramixovirus del género Morbillivirus, y se propaga con facilidad cuando una persona infectada respira, tose o estornuda.
A pesar de que puede afectar a cualquier persona, es más frecuente en los niños y también más riesgosa, debido a la serie de complicaciones que pueden desarrollar y ocasionar la muerte. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que 95 000 personas murieron de sarampión en 2023, en su mayoría niños menores de cinco años.
De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), esta enfermedad es frecuente en muchos países en desarrollo, sobre todo en algunas zonas de África o Asia. Aproximadamente el 95% de las muertes son registradas en países con bajos ingresos per cápita e infraestructura sanitaria deficiente.
Debido a su alto nivel de contagio, tiene la capacidad de producir epidemias.
Sin embargo, la forma más efectiva de prevenir la enfermedad es mediante la vacunación. La OPS reveló que entre el 2000 y 2023, la vacuna contra el sarampión evitó 6,2 millones de muertes en las Américas, y 93,7 millones en el mundo desde 1974.
Principales síntomas y evolución
Identificar los síntomas es clave, aunque tardan en aparecer. El primer signo suele ser la fiebre alta, y comienza entre 10 y 12 días después de la exposición al virus. La transmisión puede ser a través de la tos o estornudos, el contacto personal íntimo o el contacto directo con secreciones nasales o faríngeas infectadas.
Durante la fase inicial, la persona infectada puede presentar los siguientes síntomas entre 4 a 7 días:
- rinorrea
- tos
- ojos llorosos y enrojecidos
- pequeñas manchas blancas en la cara interna de las mejillas
La erupción cutánea suele aparecer entre 7 a 18 dias después de la exposición al virus, y comienza con el rostro, la parte superior del cuello y se extiende hasta alcanzar las manos y pies. La OMS señala que suele durar entre 5 y 6 días antes de desaparecer.
Complicaciones que agravan la enfermedad
La OMS y la OPS explican que la mayoría de muertes se deben a complicaciones, que son más frecuentes en menores de 5 años y adultos de más de 30 años.
Según con la guía del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), estas son las complicaciones más comunes por tipo de paciente:
Consecuencias de que el cuadro de sarampión empeore
Hay complicaciones graves en el cuadro de la enfermedad de las cuales pueden provocar la muerte.
Una de ellas es la falla hepática fulminante, un síndrome grave y de rápida evolución caracterizado por el deterioro súbito de la función del hígado y tiene una alta mortalidad.
Otra complicación grave es la encefalitis aguda y la encefalomielitis desmielinizante aguda, esta segunda es una enfermedad autoinmune inflamatoria en el sistema nervioso central que puede dañar los nervios en el cerebro. El IMSS estimó que puede tener secuelas de 20% a 40% de los casos y ser fatal en el 15%.
Por su parte, la panencefalitis esclerosante subaguda es una complicación poco frecuente, pero devastadora, debido a que actualmente no tiene existe cura, según el National Center for Biotechnology Information de Estados Unidos. La tasa de mortalidad suele ser el 95% de los casos, y la esperanza de vida después de presentarla es de 3 a 8 años, con un rango de 45 días a 12 años.
La falla renal aguda y la glomerulonefritis aguda pueden provocar la acumulación de desechos en la sangre, y ocasionar infecciones graves o daños directos.
Las consecuencias más comunes con la retención de líquidos, desequilibrios de electrolitos, problemas cardíacos y, en casos graves, evolucionar a un fallo multiorgánico y ocasionar la muerte.
El sarampión puede ocasionar ceguera y pérdida auditiva
Un estudio recuperado por el National Center for Biotechnology Information de Estados Unidos señala que el sarampión puede ocasionar daños al sistema nerviosa que derivan a la pérdida auditiva y la ceguera.
En el primer caso, antes de la vacunación masiva contra la enfermedad, se observaba la pérdida auditiva entre el 5% y 10% de los casos en Estados Unidos, pero sigue siendo muy frecuente en países subdesarrollados con baja cobertura de inmunización.
“Una posible explicación es que la otitis asociada al sarampión en hasta el 25% de los pacientes infectados podría causar pérdida auditiva”, señala el estudio.
La pérdida auditiva puede ocurrir inmediatamente despupes de la fase aguda de infección o más tarde después de la encefalitis aguda con pérdida auditiva neurosensorial bilateral típica y de moderada a profunda.
La razón por la que pueda ocasionar aún no está clara, ya que no se han detectado antígenos virales ni ARN en muestras del oído interno.
Por su parte, en el caso de la ceguera, los síntomas como conjuntivitis o inflamación corneal (queratitis) se asocian comúnmente con el sarampión. Las complicaciones más graves suelen ocurrir cuando hay una sobreinfección bacteriana o viral durante la inmunosupresión ocasionada por la enfermedad.
El estudio señala que existe una correlación entre la deficiencia de vitamina A y la ceguera inducida por sarampión, por lo que también es más común en zonas donde los niños sufren desnutrición. No obstante, la relación entre la infección de la enfermedad y las células neuronales con los casos de ceguera aún no está clara.