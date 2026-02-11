¿Qué es el sarampión? Síntomas, cómo se contagia y complicaciones de la enfermedad

¿Qué es el sarampión, cómo se contagia y por qué es tan peligroso?

El sarampión es una enfermedad vírica causada por el paramixovirus del género Morbillivirus, y se propaga con facilidad cuando una persona infectada respira, tose o estornuda.

A pesar de que puede afectar a cualquier persona, es más frecuente en los niños y también más riesgosa, debido a la serie de complicaciones que pueden desarrollar y ocasionar la muerte. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que 95 000 personas murieron de sarampión en 2023, en su mayoría niños menores de cinco años.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), esta enfermedad es frecuente en muchos países en desarrollo, sobre todo en algunas zonas de África o Asia. Aproximadamente el 95% de las muertes son registradas en países con bajos ingresos per cápita e infraestructura sanitaria deficiente.

Debido a su alto nivel de contagio, tiene la capacidad de producir epidemias.

Sin embargo, la forma más efectiva de prevenir la enfermedad es mediante la vacunación. La OPS reveló que entre el 2000 y 2023, la vacuna contra el sarampión evitó 6,2 millones de muertes en las Américas, y 93,7 millones en el mundo desde 1974.