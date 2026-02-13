Publicidad

México

México cumple un año con el brote de sarampión

La Academia Mexicana de Pediatría alerta por el impacto sanitario del sarampión y urge a mejorar la vacunación para evitar el resurgimiento de enfermedades que ya estaban controladas.
vie 13 febrero 2026 01:53 PM
El país lanzó una campaña masiva de vacunación, con refuerzos especiales en los siete estados con más contagios, para controlar el brote, que se mantiene vigente desde febrero de 2025. (Foto: Archivo)

El primer caso del brote actual de sarampión fue detectado en México el 14 de febrero de 2025. Se trató de una niña de Chihuahua que no estaba vacunada. Desde entonces, el virus continúa activo y ya suma 12 meses de transmisión continua.

Aunque fue un contagio importado de Texas, Estados Unidos, donde el brote inició días antes que en México, el sarampión se extendió por el país hasta llegar a las 32 entidades federativas.

Lee: Qué es el sarampión y cuáles son sus síntomas

Un año después se han notificado 9,351 casos y 28 muertes, confirmados hasta el 12 de febrero pasado. Los números reflejan la dimensión del brote: es el peor desde 2016, cuando México fue declarado país libre de sarampión por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Aunque en 2020, en plena pandemia de covid, surgió otra eclosión, ésta duró menos de un año y enfermó a 196 personas.

Por eso es que hasta ahora, una década después de alcanzar aquel hito en salud pública, el país está en riesgo de perder el certificado de la OPS, que se retira a las naciones que mantienen la transmisión del sarampión durante 12 meses.

El próximo 13 de abril, un comité de expertos del organismo internacional evaluará el brote de México, las acciones que ha implementado para controlarlo y las coberturas de vacunación nacionales. Con base en eso decidirá si pierde o no el estatus.

“México atraviesa un momento crítico en materia de salud pública a doce meses de haberse detectado el primer caso de sarampión”, advirtió la Academia Mexicana de Pediatría, y urgió: “La prevención, la ciencia y la vacunación deben volver a ocupar un lugar central en la agenda de salud pública”.

Impacto sanitario

Además de las infecciones y las muertes, que han afectado sobre todo a los niños, el brote tiene un impacto sanitario significativo: cerca del 20% de las personas no vacunadas que contraen sarampión requieren hospitalización, uno de cada 20 enfermos desarrolla neumonía y uno de cada 1,000 puede presentar encefalitis.

Y según estos datos de la Academia de Pediatría, hasta tres de cada 1,000 fallecen por complicaciones.

La historia del brote

A finales de 2024, la OPS y la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitieron una alerta epidemiológica tras observar un repunte de sarampión en el mundo, incluido el continente americano.

En ese momento, México no tenía casos activos del virus. Durante aquel año, hasta mayo, el país había identificado siete contagios importados pero, controlados de inmediato, no se consideraron un nuevo brote.

Otros países de la región, sin embargo, ya estaban notificando nuevos contagios, caso de Estados Unidos, Canadá, Argentina, Bermuda, Bolivia, Brasil y Perú.

Así que las autoridades de salud mexicanas también emitieron el primer aviso epidemiológico el 14 de diciembre de 2024 para estar en línea con las acciones de los organismos internacionales.

Desde esa fecha solicitaron a todas las unidades médicas del país, públicas y privadas, reforzar la vigilancia epidemiológica y mejorar la detección de casos.

También pidieron aumentar las coberturas de vacunación, a fin de evitar el resurgimiento del sarampión, enfermedad que ya estaba eliminada en México porque el último caso autóctono ocurrió en 1995.

Población desprotegida

México se preparó y estuvo alerta desde el primer momento. Sin embargo, el virus regresó en un panorama epidemiológico complejo: la cobertura de vacunación nacional se había desplomado en 2024, con solo 79.8% de los niños inmunizados con la primera dosis antisarampión y 68.9% con la segunda dosis. Lejos de la recomendación de 95% mínimo.

“Durante los últimos años, los programas de inmunización han enfrentado retos operativos, administrativos y sociales, a los que se suma la desinformación en redes sociales y la percepción errónea de que estas enfermedades ya no representan un riesgo", explicó la Academia de Pediatría.

Hay una población susceptible que permite la reintroducción y diseminación del virus”
Academia Mexicana de Pediatría

De hecho, el 90% de los casos confirmados en México corresponden a personas sin vacunas o con esquema incompleto. Además, el primer contagio alcanzó a una comunidad menonita de Chihuahua, reacia a la vacunación, y a los jornaleros agrícolas, que cambian de estado según las temporadas de su trabajo.

También influyó la cercanía con Estados Unidos, donde han crecido demasiado los grupos antivacunas mientras este país igual registra su peor brote de sarampión en años.

Y con Robert F. Kennedy, secretario de Salud de Donald Trump, las recomendaciones de vacunación han dado tumbos. Él es conocido por sus posturas desinformadas sobre las vacunas y éstas se han colado en la política de inmunización de ese país.

Pero el brote va más allá de América. Europa y Asia también han reportado nuevos casos, aunque en 2025 lograron disminuirlos en 75% respecto a 2024. Con tantos países donde el virus está activo y con la elevada movilidad internacional de personas, es difícil evitar la importación de casos.

Respuesta sanitaria al brote de sarampión

En México, desde que inició el brote hace un año, la Secretaría de Salud activó los protocolos internacionales de contención, con cercos epidemiológicos en las 25 manzanas alrededor de cada contagio detectado; búsqueda activa de casos y campañas de vacunación intensivas, con aplicaciones casa por casa.

También se amplió la edad de vacunación hasta los 49 años para cubrir sobre todo a los jornaleros agrícolas con alta movilidad. Y en las zonas con brotes activos se aplica una dosis cero a los bebés de 6 meses de edad.

Las autoridades han desplegado Equipos de Respuesta Rápida en todo el país, mantienen sesiones continuas en los Consejos Estatales de Vacunación y visitas domiciliarias para la aplicación inmediata de cercos vacunales.

Así se controló el brote en Chihuahua, que en 2025 detectó el 49% de todos los casos de sarampión. Pero ahora el virus se ha extendido a otros estados, con un mayor número de contagios en Jalisco, Ciudad de México, Colima, Nayarit, Tabasco, Sinaloa y Chiapas.

A pesar de este panorama, la Academia Mexicana de Pediatría ve posible acabar con el brote si la meta de vacunación se cumple.

“México puede revertir este retroceso. Recuperar las coberturas de vacunación no solo permitirá controlar el brote de sarampión, sino también prevenir la re-emergencia de otras enfermedades como tosferina, rubéola, poliomielitis, difteria, entre otras”, subrayó.

