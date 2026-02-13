México cumple un año con el brote de sarampión

Un año después se han notificado 9,351 casos y 28 muertes, confirmados hasta el 12 de febrero pasado. Los números reflejan la dimensión del brote: es el peor desde 2016, cuando México fue declarado país libre de sarampión por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Aunque en 2020, en plena pandemia de covid, surgió otra eclosión, ésta duró menos de un año y enfermó a 196 personas.

Por eso es que hasta ahora, una década después de alcanzar aquel hito en salud pública, el país está en riesgo de perder el certificado de la OPS, que se retira a las naciones que mantienen la transmisión del sarampión durante 12 meses.

El próximo 13 de abril, un comité de expertos del organismo internacional evaluará el brote de México, las acciones que ha implementado para controlarlo y las coberturas de vacunación nacionales. Con base en eso decidirá si pierde o no el estatus.

“México atraviesa un momento crítico en materia de salud pública a doce meses de haberse detectado el primer caso de sarampión”, advirtió la Academia Mexicana de Pediatría, y urgió: “La prevención, la ciencia y la vacunación deben volver a ocupar un lugar central en la agenda de salud pública”.

Impacto sanitario

Además de las infecciones y las muertes, que han afectado sobre todo a los niños, el brote tiene un impacto sanitario significativo: cerca del 20% de las personas no vacunadas que contraen sarampión requieren hospitalización, uno de cada 20 enfermos desarrolla neumonía y uno de cada 1,000 puede presentar encefalitis.