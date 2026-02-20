México teme que narcos colombianos entren al país como hinchas durante el Mundial

"Estamos en alerta permanente con el Instituto Nacional de Migración, Guardia Nacional (...) hemos ya retornado a su país a algunos ciudadanos colombianos que no acreditaban el motivo de su presencia" en Jalisco, afirmó a la AFP Roberto Alarcón, coordinador general estratégico de seguridad del estado.

En Jalisco ya "ha habido gente que ha llegado a reclutarse con uno de los carteles", afirmó.

Los extranjeros que trabajan con estos grupos criminales "desde luego aprovecharán paquetes turísticos y todo para, entre ellos, meterse" a esta región mexicana, añadió Alarcón.

En junio pasado, el Ejército de México detuvo a diez exmilitares colombianos durante un operativo en el vecino estado de Michoacán tras una explosión que mató a seis soldados mexicanos.