México teme que narcos colombianos entren al país como hinchas durante el Mundial

De acuerdo con expertos, el desarme de la guerrilla de las FARC en 2017 y la disminución del presupuesto militar en Colombia impulsaron la llegada de exguerrilleros y exmilitares de ese país para unirse a grupos criminales en México. La situación se ha repetido en países en conflicto, como Sudán y Ucrania.
Guadalajara, capital de Jalisco, se prepara para recibir a decenas de miles de visitantes extranjeros con más de 2,000 cámaras de vigilancia, drones y equipos para combatir aeronaves no tripuladas para garantizar la seguridad durante el Mundial.
La mayor Copa del Mundo de la historia, en la que participarán 48 selecciones entre el 11 de junio y el 19 de julio próximos, es organizada de forma conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.
"Tenemos desde luego el uso de todo el equipamiento necesario, desde vehículos automotores hasta drones, antidrones para cubrir el espacio aéreo, los helicópteros de las propias instituciones que vamos a estar trabajando", precisó Alarcón.