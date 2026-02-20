Publicidad

Estados

México teme que narcos colombianos entren al país como hinchas durante el Mundial

Los extranjeros que trabajan con estos grupos criminales "aprovecharán paquetes turísticos y todo para, entre ellos, meterse", dijo Roberto Alarcón, coordinador general estratégico de seguridad de Jalisco
vie 20 febrero 2026 02:05 PM
Aeropuerto de Guadalajara pone en marcha el Plan Mundial que incluye nuevas vacantes
Guadalajara se prepara para recibir a decenas de miles de visitantes extranjeros con más de 2,000 cámaras de vigilancia y drones para garantizar la seguridad durante el Mundial. (Leonid Andronov/Getty Images)

Autoridades mexicanas informaron el jueves que están en alerta para impedir que colombianos que trabajan con los cárteles del narcotráfico aprovechen el Mundial de futbol para ingresar al país, dijo a la agencia AFP un funcionario del estado de Jalisco, cuya capital Guadalajara es una de las ciudades sedes del torneo.

Esta medida preventiva obedece a la creciente participación de exmilitares extranjeros, particularmente colombianos, con cárteles mexicanos.

"Estamos en alerta permanente con el Instituto Nacional de Migración, Guardia Nacional (...) hemos ya retornado a su país a algunos ciudadanos colombianos que no acreditaban el motivo de su presencia" en Jalisco, afirmó a la AFP Roberto Alarcón, coordinador general estratégico de seguridad del estado.

En Jalisco ya "ha habido gente que ha llegado a reclutarse con uno de los carteles", afirmó.

Los extranjeros que trabajan con estos grupos criminales "desde luego aprovecharán paquetes turísticos y todo para, entre ellos, meterse" a esta región mexicana, añadió Alarcón.

En junio pasado, el Ejército de México detuvo a diez exmilitares colombianos durante un operativo en el vecino estado de Michoacán tras una explosión que mató a seis soldados mexicanos.

De acuerdo con expertos, el desarme de la guerrilla de las FARC en 2017 y la disminución del presupuesto militar en Colombia impulsaron la llegada de exguerrilleros y exmilitares de ese país para unirse a grupos criminales en México. La situación se ha repetido en países en conflicto, como Sudán y Ucrania.

Guadalajara, capital de Jalisco, se prepara para recibir a decenas de miles de visitantes extranjeros con más de 2,000 cámaras de vigilancia, drones y equipos para combatir aeronaves no tripuladas para garantizar la seguridad durante el Mundial.

La mayor Copa del Mundo de la historia, en la que participarán 48 selecciones entre el 11 de junio y el 19 de julio próximos, es organizada de forma conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.

"Tenemos desde luego el uso de todo el equipamiento necesario, desde vehículos automotores hasta drones, antidrones para cubrir el espacio aéreo, los helicópteros de las propias instituciones que vamos a estar trabajando", precisó Alarcón.

En la zona metropolitana de la capital tapatía, la segunda más grande de México con 3.5 millones de habitantes, está el Estadio de Guadalajara, con capacidad para unos 48,000 aficionados.

El recinto albergará cuatro partidos del Mundial, incluido el segundo encuentro del seleccionado mexicano en la fase de grupos, el 18 de junio contra Corea del Sur.

