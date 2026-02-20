Publicidad

México

Vacuna contra el sarampión: el IMSS anuncia megajornada y puntos de aplicación

El titular del IMSS, Zoé Robledo, llama a la ciudadanía a acudir a las diferentes sedes en donde se aplicará la vacuna contra el sarampión con el objetivo de contener los contagios.
vie 20 febrero 2026 12:29 PM
Vacuna contra el sarampión: IMSS lanza megajornada con puntos de aplicación en todo México
En las distintas sedes del IMSS se reforzará la aplicación de vacunas para prevenir el sarampión en el país. (Foto: Facebook IMSS)

El titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, anunció una mega jornada de vacunación para el 20, 21 y 22 de febrero en todas las sedes de la institución pública de seguridad social, por lo que llamó a la población a acudir para completar su esquema, o bien aplicar la inmunización a los menores de edad, que es la población con más riesgo de contagio de la enfermedad vírica.

A través de su cuenta de 𝕏, el funcionario federal informó sobre dónde ubicar las sedes, el horario establecido para esta jornada de vacunación que se implementará el sábado 21 y domingo 22 de febrero; además de la población prioritaria.

El funcionario federal explicó que esta mega jornada de vacunación forma parte de la estrategia implementada por el gobierno federal a cargo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien instruyó que se amplíen las sedes, días y horarios con el objetivo de que más personas estén inmunizadas contra esta enfermedad.

¿Dónde me puedo vacunar contra el sarampión?

Los lugares en donde se aplicarán las vacunas son los siguientes:

Hospitales

Unidades de Medicina Familiar

Teatros

Deportivos

Centros de Seguridad Social

Explanadas

¿Quiénes deben vacunarse?

La población prioritaria son los niñas y niños de 6 meses a 12 años (primera dosis o refuerzo).

A personas de 13 a 49 años que no se hayan vacunado o no lo recuerden; la campaña se reforzará en 11 estados en donde hay más contagios.

¿Dónde ubico mi sede?

La institución de salud detalla que en el siguiente enlace la población ubicará la sede que le quede más cercana a su domicilio para vacunarse dondemevacuno.salud.gob.mx en un horario de las 08:00 a las 20:00 horas.

Además, pone a disposición el número telefónico 079 para conocer más detalles de la unidad.

La mejor protección contra el sarampión para los niños, es la vacuna triple viral (que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis); para adolescentes y adultos la doble viral (sarampión y rubéola), según el Programa Universal de Vacunación.

Síntomas del sarampión

Fiebre alta que entre 10 y 12 días después de la exposición al virus. La transmisión puede ser a través de la tos o estornudos, el contacto personal íntimo o el contacto directo con secreciones nasales o faríngeas infectadas .

Durante la fase inicial, la persona infectada puede presentar los siguientes síntomas entre 4 a 7 días:

- rinorrea- tos- ojos llorosos y enrojecidos- pequeñas manchas blancas en la cara interna de las mejillas

La erupción cutánea suele aparecer entre 7 a 18 dias después de la exposición al virus, y comienza con el rostro, la parte superior del cuello y se extiende hasta alcanzar las manos y pies. La OMS señala que suele durar entre 5 y 6 días antes de desaparecer.

Debido a que para esta enfermedad no hay un tratamiento específico; la mayor parte de los pacientes con sarampión sin complicaciones se recuperarán con descanso, tratamiento de ayuda y para los pacientes graves el manejo se da de acuerdo a las complicaciones, detalla el IMSS.

vacunas-sarampion-sedes-imss.jpg
Puesto de vacunación contra el sarampión que atiende personal del IMSS. (Foto: Facebook IMSS)

De acuerdo con datos del reporte diario del brote de sarampión en México, hasta el 19 de febrero, hay 10,439 casos de sarampión en México.

El grupo de edad con el mayor número de casos es de 1 a 4 años (1,494 casos), seguido del grupo de 5 a 9 años (1,263 casos) y el de 25 a 29 años (1,172 casos).

Se contabilizan 31 defunciones a causa de esta enfermedad ubicados en los siguientes ochos estados: Chihuahua 21, Jalisco 3 , Sonora 1, Durango 2, Michoacán 1, Tlaxcala 1 , Ciudad de México 1 y Chiapas 1.

En la Mañanera de este 20 de febrero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llamó a la población a a acudir a vacunarse en los distintos centros de vacunación como parte de esta campaña que se implementa a nivel federal.

