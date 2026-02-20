Vacuna contra el sarampión: IMSS lanza megajornada con puntos de aplicación en todo México

El funcionario federal explicó que esta mega jornada de vacunación forma parte de la estrategia implementada por el gobierno federal a cargo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien instruyó que se amplíen las sedes, días y horarios con el objetivo de que más personas estén inmunizadas contra esta enfermedad.

¿Dónde me puedo vacunar contra el sarampión?

Los lugares en donde se aplicarán las vacunas son los siguientes:

Hospitales

Unidades de Medicina Familiar

Teatros

Deportivos

Centros de Seguridad Social

Explanadas

¿Quiénes deben vacunarse?

La población prioritaria son los niñas y niños de 6 meses a 12 años (primera dosis o refuerzo).

A personas de 13 a 49 años que no se hayan vacunado o no lo recuerden; la campaña se reforzará en 11 estados en donde hay más contagios.

¿Dónde ubico mi sede?

La institución de salud detalla que en el siguiente enlace la población ubicará la sede que le quede más cercana a su domicilio para vacunarse dondemevacuno.salud.gob.mx en un horario de las 08:00 a las 20:00 horas.

Además, pone a disposición el número telefónico 079 para conocer más detalles de la unidad.

La mejor protección contra el sarampión para los niños, es la vacuna triple viral (que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis); para adolescentes y adultos la doble viral (sarampión y rubéola), según el Programa Universal de Vacunación.