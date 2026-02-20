Diputados hacen promoción personalizada con vacuna del sarampión

Pero no fue todo. En la Jornada de Salud y Bienestar Emocional también se pudo apreciar una botarga de la diputada local y personal que en su chaleco portaba el nombre de la legisladora.

“Estamos vacunando contra el sarampión. Agradecerles que acudan a vacunarse porque recuerden que si te cuidas tú, nos cuidas a todos”, dijo la diputada a través de un video.

El módulo fue instalado en Unidad Habitacional Vicente Guerrero. (Foto: Facebook/ Valeria Cruz.)

“Estamos agradecidos con la diputada, estos esfuerzos valen la pena”, fue la respuesta de uno de los ciudadanos.

Cruz, quien es diputada por el distrito 31 en Iztapalapa, fue criticada en redes sociales al considerar que hace promoción política con la salud.

“En Iztapalapa siempre ha sido así, los funcionarios de todo quieren hacer campaña”, “Si ella ni las compra (las vacunas)”, “Para eso es la nueva secretaria de salud, para hacer propaganda política de diputados y senadores de Morena”, “Chalecos y manteles guindas, casi no se nota de qué partido son”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los ciudadanos.

Tras la polémica, el grupo legislativo de Morena emitió una nota informativa para aclarar que la legisladora y otros diputados están participando activamente en las campañas de vacunación.

“Cualquier legislador de cualquier bancada puede hacer gestiones ante la Secretaría de Salud para solicitar jornadas de salud en sus módulos o territorios”, informó el partido.

Sobre señalamientos en contra de acercar a las y los capitalinos a la vacunación contra el #Sarampion, aclaramos: pic.twitter.com/59Ce2iKJyP — Grupo Parlamentario de Morena en Ciudad de México (@GPMorenaCdMex) February 18, 2026

La diputada Valeria Cruz no es la única que ha promocionado con su imagen la aplicación de dosis contra el sarampión.