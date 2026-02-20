“En Iztapalapa tu salud sí Vale” se leía en una carpa instalada en la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero, Iztapalapa, en la que este miércoles 18 de febrero se realizó una jornada de salud que incluyó la aplicación de la vacuna de sarampión y que sirvió también para promover la imagen y nombre de la diputada y presidenta de la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México, Valeria Cruz.
Diputados hacen promoción personalizada con vacuna del sarampión
Pero no fue todo. En la Jornada de Salud y Bienestar Emocional también se pudo apreciar una botarga de la diputada local y personal que en su chaleco portaba el nombre de la legisladora.
“Estamos vacunando contra el sarampión. Agradecerles que acudan a vacunarse porque recuerden que si te cuidas tú, nos cuidas a todos”, dijo la diputada a través de un video.
“Estamos agradecidos con la diputada, estos esfuerzos valen la pena”, fue la respuesta de uno de los ciudadanos.
Cruz, quien es diputada por el distrito 31 en Iztapalapa, fue criticada en redes sociales al considerar que hace promoción política con la salud.
“En Iztapalapa siempre ha sido así, los funcionarios de todo quieren hacer campaña”, “Si ella ni las compra (las vacunas)”, “Para eso es la nueva secretaria de salud, para hacer propaganda política de diputados y senadores de Morena”, “Chalecos y manteles guindas, casi no se nota de qué partido son”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los ciudadanos.
Tras la polémica, el grupo legislativo de Morena emitió una nota informativa para aclarar que la legisladora y otros diputados están participando activamente en las campañas de vacunación.
“Cualquier legislador de cualquier bancada puede hacer gestiones ante la Secretaría de Salud para solicitar jornadas de salud en sus módulos o territorios”, informó el partido.
Sobre señalamientos en contra de acercar a las y los capitalinos a la vacunación contra el #Sarampion, aclaramos: pic.twitter.com/59Ce2iKJyP— Grupo Parlamentario de Morena en Ciudad de México (@GPMorenaCdMex) February 18, 2026
La diputada Valeria Cruz no es la única que ha promocionado con su imagen la aplicación de dosis contra el sarampión.
En la cuenta de Diputados del Partido Acción Nacional en el Estado de México informaron que con el apoyo de una de sus diputadas, Emma Laura Álvarez, ofrecieron servicios de salud y llevaron “Vacunas contra el sarampión.
En la red social X enlistaron una serie de servicios ofrecidos a la población, entre los que además de las vacunas también había canastas básicas y asesoría legal.
Con apoyo de la dip. @Emma_LauraAV jornada en la Subdelegación Filiberto Navas fué un éxito, con servicio de salud, Canasta a Bajo Costo y Asesoría Legal, todo pensado para cuidar a nuestras familias— Diputados PAN Edoméx (@GPPAN_Edomex) February 20, 2026
Además, llevó vacunas contra el sarampión, porque prevenir también es proteger pic.twitter.com/immNPmrWTy
Te puede interesar:
Un brote que reparte culpas
El sarampión también ha sido tema de acusaciones entre los partidos. En el PRI hay algunos legisladores que acusan que el brote es porque la cobertura de la vacunación bajó durante los gobiernos de morena.
Según los priistas, la caída en la cobertura pasó del 95 al 70%, lo que dejó a millones de personas menores de edad en riesgo. Ante ello exigieron atención inmediata para recuperar la cobertura.
🚨 El sarampión regresó por la caída en la vacunación.— Diputadas y Diputados Federales PRI (@GPPRIDiputados) February 19, 2026
La cobertura pasó de más del 95% a solo 70–76%, dejando a millones de menores en riesgo.
Desde el PRI exigimos acción inmediata: vacunas suficientes, más puntos de vacunación y recuperar la cobertura nacional.… pic.twitter.com/PGuPqsktYH
En el grupo legislativo del PAN han asegurado que las muertes eran prevenibles. Incluso, el pasado 10 de febrero convocaron a guardar un minuto de silencio para honrar a las 28 personas fallecidas -niñas, niños y adultos- hasta ese momento.
"El regreso del sarampión es el resultado de un sistema de vacunación desmantelado, compras tardías y abandono de las comunidades más vulnerables. La prevención no es un gasto. La omisión también mata”, escribieron en X.
Guardamos un minuto de silencio por 28 niñas, niños y adultos que murieron por sarampión en México.— Diputados PAN (@diputadospan) February 10, 2026
Muertes que eran totalmente prevenibles con una vacuna.
El regreso del sarampión es el resultado de un sistema de vacunación desmantelado, compras tardías y abandono de las… pic.twitter.com/W7DyMRnYNW
De acuerdo con el Informe diario del brote de sarampión en México, hasta este 19 de febrero hay en México 10,439 casos confirmados.