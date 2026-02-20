Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Estados

Diputados hacen promoción personalizada con vacuna del sarampión

Algunos legisladores han invitado a los ciudadanos a aplicarse la vacuna contra el sarampión en módulos rotulados con su nombre y el color del partido al que pertenecen.
vie 20 febrero 2026 03:59 PM
modulo-vacunas-.jpg
En módulo en el que se aplicó la vacuna del sarampión tenía rotulado el nombre de la legisladora de la Ciudad de México. (Foto: Facebook/Valeria Cruz)

“En Iztapalapa tu salud sí Vale” se leía en una carpa instalada en la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero, Iztapalapa, en la que este miércoles 18 de febrero se realizó una jornada de salud que incluyó la aplicación de la vacuna de sarampión y que sirvió también para promover la imagen y nombre de la diputada y presidenta de la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México, Valeria Cruz.

Publicidad

Pero no fue todo. En la Jornada de Salud y Bienestar Emocional también se pudo apreciar una botarga de la diputada local y personal que en su chaleco portaba el nombre de la legisladora.

“Estamos vacunando contra el sarampión. Agradecerles que acudan a vacunarse porque recuerden que si te cuidas tú, nos cuidas a todos”, dijo la diputada a través de un video.

(Obligatorio)
El módulo fue instalado en Unidad Habitacional Vicente Guerrero. (Foto: Facebook/ Valeria Cruz.)

“Estamos agradecidos con la diputada, estos esfuerzos valen la pena”, fue la respuesta de uno de los ciudadanos.

Cruz, quien es diputada por el distrito 31 en Iztapalapa, fue criticada en redes sociales al considerar que hace promoción política con la salud.

“En Iztapalapa siempre ha sido así, los funcionarios de todo quieren hacer campaña”, “Si ella ni las compra (las vacunas)”, “Para eso es la nueva secretaria de salud, para hacer propaganda política de diputados y senadores de Morena”, “Chalecos y manteles guindas, casi no se nota de qué partido son”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los ciudadanos.

Tras la polémica, el grupo legislativo de Morena emitió una nota informativa para aclarar que la legisladora y otros diputados están participando activamente en las campañas de vacunación.

“Cualquier legislador de cualquier bancada puede hacer gestiones ante la Secretaría de Salud para solicitar jornadas de salud en sus módulos o territorios”, informó el partido.

La diputada Valeria Cruz no es la única que ha promocionado con su imagen la aplicación de dosis contra el sarampión.

Publicidad

En la cuenta de Diputados del Partido Acción Nacional en el Estado de México informaron que con el apoyo de una de sus diputadas, Emma Laura Álvarez, ofrecieron servicios de salud y llevaron “Vacunas contra el sarampión.

En la red social X enlistaron una serie de servicios ofrecidos a la población, entre los que además de las vacunas también había canastas básicas y asesoría legal.

Te puede interesar:

Los estados con más contagios de sarampión en 2026: en qué lugar está la CDMX y dónde hay más casos
México

Casos de sarampión en México: los estados con más contagios en 2026

Un brote que reparte culpas

El sarampión también ha sido tema de acusaciones entre los partidos. En el PRI hay algunos legisladores que acusan que el brote es porque la cobertura de la vacunación bajó durante los gobiernos de morena.

Según los priistas, la caída en la cobertura pasó del 95 al 70%, lo que dejó a millones de personas menores de edad en riesgo. Ante ello exigieron atención inmediata para recuperar la cobertura.

En el grupo legislativo del PAN han asegurado que las muertes eran prevenibles. Incluso, el pasado 10 de febrero convocaron a guardar un minuto de silencio para honrar a las 28 personas fallecidas -niñas, niños y adultos- hasta ese momento.

"El regreso del sarampión es el resultado de un sistema de vacunación desmantelado, compras tardías y abandono de las comunidades más vulnerables. La prevención no es un gasto. La omisión también mata”, escribieron en X.

De acuerdo con el Informe diario del brote de sarampión en México, hasta este 19 de febrero hay en México 10,439 casos confirmados.

Publicidad

Tags

sarampión Morena Congreso de la Ciudad de México

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad