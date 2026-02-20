Mazatlán reafirma su identidad turística con el Carnaval 2026

Una celebración que activó la economía

El Carnaval 2026 registró una asistencia total superior a 1.3 millones de personas, generando una derrama económica mayor a 1,582 millones de pesos.

De este total, 157,340 turistas contribuyeron con una derrama estimada en 1,111 millones de pesos, beneficiando a sectores como hospedaje, alimentos, transporte y comercio.

Entre el 12 y el 17 de febrero, Mazatlán alcanzó una ocupación hotelera promedio de 88%, lo que confirmó la confianza del turismo nacional e internacional en el destino durante un periodo de alta afluencia.

La edición 2026 del Carnaval reafirmó a Mazatlán como un destino preparado para recibir celebraciones de alto impacto. (Cortesía)

Actividad turística más allá del Carnaval

La actividad turística se extendió más allá de los eventos principales. Espacios como el Malecón, las playas, la Zona Dorada y el Acuario registraron una alta afluencia, al igual que zonas tradicionales como la Plazuela Machado y Olas Altas.

Los desfiles congregaron a más de 550,000 personas el domingo y a más de 480,000 asistentes el martes, reforzando al Carnaval como un detonador de flujo turístico y posicionando a Mazatlán como un destino activo más allá de la temporada festiva.

