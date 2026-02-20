Mazatlán reafirma su identidad turística con el Carnaval 2026

Durante seis días, Mazatlán se convirtió en uno de los principales puntos de encuentro turístico del país.
El Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 no solo reunió a visitantes nacionales y extranjeros, sino que activó de manera significativa la economía local, fortaleció la ocupación hotelera y proyectó al puerto como un destino capaz de albergar eventos de gran escala con impacto sostenido más allá de la temporada festiva.
Las cifras finales reflejan un comportamiento positivo para el sector turístico, así como una respuesta favorable de quienes eligieron al destino para vivir una de sus celebraciones más emblemáticas.