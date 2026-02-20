Publicidad

Estados

Mazatlán reafirma su identidad turística con el Carnaval 2026

Con más de un millón de asistentes, alta ocupación hotelera y una derrama económica superior a los mil 500 millones de pesos, el Carnaval de Mazatlán 2026 cerró como uno de los eventos turísticos más relevantes.
vie 20 febrero 2026 02:32 PM
Carnaval Mazatlan
Música, tradición y celebración marcaron seis días de actividad turística que impulsaron la economía local. (Cortesía)

Durante seis días, Mazatlán se convirtió en uno de los principales puntos de encuentro turístico del país.

El Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 no solo reunió a visitantes nacionales y extranjeros, sino que activó de manera significativa la economía local, fortaleció la ocupación hotelera y proyectó al puerto como un destino capaz de albergar eventos de gran escala con impacto sostenido más allá de la temporada festiva.

Las cifras finales reflejan un comportamiento positivo para el sector turístico, así como una respuesta favorable de quienes eligieron al destino para vivir una de sus celebraciones más emblemáticas.

Una celebración que activó la economía

El Carnaval 2026 registró una asistencia total superior a 1.3 millones de personas, generando una derrama económica mayor a 1,582 millones de pesos.

De este total, 157,340 turistas contribuyeron con una derrama estimada en 1,111 millones de pesos, beneficiando a sectores como hospedaje, alimentos, transporte y comercio.

Entre el 12 y el 17 de febrero, Mazatlán alcanzó una ocupación hotelera promedio de 88%, lo que confirmó la confianza del turismo nacional e internacional en el destino durante un periodo de alta afluencia.

Carnaval Mazatlan 2026
La edición 2026 del Carnaval reafirmó a Mazatlán como un destino preparado para recibir celebraciones de alto impacto. (Cortesía)

Actividad turística más allá del Carnaval

La actividad turística se extendió más allá de los eventos principales. Espacios como el Malecón, las playas, la Zona Dorada y el Acuario registraron una alta afluencia, al igual que zonas tradicionales como la Plazuela Machado y Olas Altas.

Los desfiles congregaron a más de 550,000 personas el domingo y a más de 480,000 asistentes el martes, reforzando al Carnaval como un detonador de flujo turístico y posicionando a Mazatlán como un destino activo más allá de la temporada festiva.

