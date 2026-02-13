Publicidad

México

¿Qué efectos secundarios provoca la vacuna contra el sarampión y cuándo preocuparse?

Recibir la vacuna suele ser un proceso sencillo, pero no todos reaccionan igual. Estos son los efectos secundarios más frecuentes y las recomendaciones básicas.
vie 13 febrero 2026 03:55 PM
Vacuna Sarampión
La vacunación contra el sarampión previene de forma eficaz y segura una enfermedad altamente contagiosa. (Expansión/Google AI Studio)

La vacuna contra el sarampión es la forma más efectiva y segura de prevenir la enfermedad, tanto en niños como en adultos; sin embargo, este biológico no está exento de posibles efectos secundarios.

Si bien las vacunas SR (sarampión y rubéola) y SRP (sarampión, rubéola y paperas) son bien toleradas por la gran mayoría de la población, algunas personas pueden experimentar ciertos efectos adversos.

Es importante tomar en cuenta que las reacciones graves a la vacuna son muy poco comunes, por lo que los efectos esperados suelen ser molestias leves que no complican de forma relevante la vida de quien recibe la inyección.

Efectos secundarios de la vacuna contra el sarampión

Según información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la vacuna contra el sarampión es segura y bien tolerada. Los efectos secundarios más comunes suelen ser leves, pasajeros y forman parte del proceso natural mediante el cual el organismo desarrolla protección.

Entre los efectos más frecuentes se encuentran:

-Enrojecimiento, dolor leve o ligera hinchazón en el sitio de aplicación.

-Fiebre baja.

-En algunos casos, aparición de un salpullido leve entre 5 y 12 días después de la vacunación.

Estas molestias suelen desaparecer en poco tiempo sin necesidad de tratamiento y no representan un riesgo grave.

El organismo desarrolla defensas tras la aplicación, lo que puede provocar molestias leves y temporales. (Expansión|ChatGPT)

¿Qué hacer si se presenta una reacción grave?

Las reacciones graves a la vacuna son muy poco frecuentes y suelen ocurrir en personas con antecedentes de anafilaxia u otras alergias severas. Aunque estos casos son excepcionales, es importante saber cómo actuar.

Ante cualquier síntoma intenso —como dificultad para respirar, hinchazón del rostro o la garganta, mareo extremo o debilidad repentina— se debe acudir de inmediato a un servicio médico para recibir atención oportuna.

El personal de salud evaluará si la reacción está relacionada con la vacuna u obedece a otra causa. En caso de tratarse de una respuesta alérgica, el médico indicará el tratamiento adecuado para controlar los síntomas y evitar complicaciones, generalmente con medicamentos específicos y observación clínica.

¿Quiénes no deben ponerse la vacuna?

Aunque la vacuna contra el sarampión es segura para la gran mayoría de la población, existen algunos grupos en los que su aplicación no se recomienda de forma inmediata, ya que podría representar un mayor riesgo que beneficio. En estos casos, lo más adecuado es consultar primero con un médico.

De acuerdo con el IMSS, se debe evitar o posponer la vacunación en los siguientes casos:

-Mujeres embarazadas, ya que la vacuna contiene virus vivos atenuados.

-Personas con antecedentes de anafilaxia o reacciones alérgicas graves a componentes de la vacuna, como gelatina o neomicina.

-Personas con inmunodeficiencia grave o que reciben tratamientos que disminuyen de manera importante las defensas, como quimioterapia o terapias inmunosupresoras.

-Personas con enfermedades moderadas o graves acompañadas de fiebre, quienes deben esperar a recuperarse antes de recibir la dosis.

Ante cualquier duda, el IMSS recomienda acudir a una unidad de salud para recibir valoración médica y orientación personalizada, con el fin de determinar el mejor momento para la vacunación.

La importancia de la vacunación

En un momento en el que el sarampión vuelve a aparecer en distintas regiones, la vacunación sigue siendo la forma más eficaz de proteger la salud, tanto a nivel individual como colectivo.

Si bien pueden presentarse algunas molestias leves, los casos graves son muy poco comunes y los beneficios de la vacuna superan ampliamente cualquier riesgo frente a una enfermedad que, en sus formas más severas, puede provocar complicaciones graves e incluso la muerte.

Contar con información clara, seguir las recomendaciones médicas y acudir a una unidad de salud ante cualquier duda permite tomar decisiones informadas, cuidar a los más vulnerables y prevenir la propagación de un virus con consecuencias potencialmente serias.

