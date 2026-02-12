Capitalinos esperan horas por vacuna contra sarampión

Claudia Álvarez, de 40 años, esperó en la fila por tres horas para ser vacunada, tomando la oportunidad al salir de la oficina donde trabaja sobre Paseo de la Reforma.

"Sabía que me iba a tardar, entonces me programé psicologicamente. Prefiero vacunarme porque desde covid es mejor tener vacunas, creo que sí tengo la vacuna de cuando era niña, pero un refuerzo no está de más", dice.

Fernando Valencia, de 37 años, también aprovechó que a la salida de su trabajo sus compañeros le invitaron a vacunarse.

"Me formé a las 4:15 (de la tarde) y la son 7:20 entonces sí es algo de tiempo pero más vale", comenta. Ya que su madre no estaba segura si de niño le aplicaron el esquema completo de vacunación, prefirió tener precauciones.

El módulo del Ángel de la Independencia atiende hasta altas horas de la noche. (Foto: Shelma Navarrete)

"Más vale prevenir y que no se salga de control este problema de salud que estamos viviendo", opina.

Leonardo Cortés García, coordinador médico regional del IMSS-Bienestar en la alcaldía Cuauhtémoc, señala que este módulo de vacunación con horario ampliado busca atender a las personas que no pueden acudir por la mañana a los Centros de Salud u otros puntos de aplicación de la vacuna.

"Es por la necesidad de la comunidad, muchas personas trabajan y por sus horarios de trabajo no pueden acudir a un centro de salud o acudir a los puestos que tenemos en diferentes partes de la ciudad de manera temprana", señala en entrevista.

A unos metros del Ángel de la Independencia ya habían aplicado 800 vacunas hasta las 19:00 horas.

Ciudadanos buscan evitar contagios de sarampión. (Foto: Shelma Navarrete )

Cortés García explica que la vacuna que se aplica contra el sarampión es de virus vivos atenuados son los que crean la inmunidad al ser reconocidos por el sistema inmunológico de las personas.

"Es justo cortar con la transmisión de la enfermedad, del virus. Es importante hacer conciencia y sensibilizarnos en que la vacunación es para un grupo específico, personas de 10 a 49 años. Existe un por qué: las personas mayores de esta edad crearon inmunidad natural por la presencia del virus o porque sus esquemas de vacunación ya los protegen.

"La herramienta más eficaz, segura y gratuita es la vacunación, entonces que aprovechen estos módulos que tenemos con horarios ampliados o los que tenemos de 9 de la mañana a 2 de la tarde en todas las alcaldías, además de los Centros de Salud", sostiene el médico.