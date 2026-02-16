Salud: “Incremento de sarampión no obedece a decisiones de México; es problemática global”

Con información de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Secretaría mexicana dijo que el repunte de casos de sarampión se explica por la suspensión o retraso de campañas de vacunación durante la pandemia que inició en el 2019.

También dijo que responde al debilitamiento de los sistemas de inmunización, incluso en países con infraestructura sanitaria sólida.

De acuerdo con la autoridad federal, México no enfrenta hoy una crisis sanitaria generalizada por sarampión.

Salud expuso que desde que se detectó el primer caso en febrero de 2025, se trabaja en la contención de brotes.