Salud: “Incremento de sarampión no obedece a decisiones de México; es problemática global”

Desde que el virus del sarampión regresó a México en 2025, las niñas y los niños pequeños han resultado más afectados por el brote. De los 9,187 casos confirmados hasta el 11 de febrero, casi la mitad han ocurrido en menores de 0 y 14 años.
Esto equivale a un total de 4,207 contagios acumulados y detectados en las infancias, de acuerdo con los datos oficiales de la Secretaría de Salud federal.
Aunque la mayoría de las infecciones se desarrollan con los síntomas del sarampión habituales y se curan, algunos casos pueden complicarse, de acuerdo con el secretario de Salud, David Kershenobich.
Cuando eso ocurre las personas pueden fallecer. En México, desde que inició el brote y hasta la semana pasada, se notificaron 28 muertes oficiales por sarampión. Según Unicef, la mayoría de las muertes por sarampión a nivel global se producen en niños, sobre todo en los menores de 5 años.