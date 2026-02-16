Publicidad

México

Salud: “Incremento de sarampión no obedece a decisiones de México; es problemática global”

De acuerdo con la autoridad federal, México no enfrenta hoy una crisis sanitaria generalizada por sarampión.
lun 16 febrero 2026 08:44 PM
Autoridades mexicanas llevan a cabo campañas de vacunación ante el brote de sarampión. (Foto: Edgar Negrete Lira/Cuartoscuro )

La Secretaría de Salud dijo este lunes que el incremento de brotes de sarampión no obedece a decisiones aisladas de un país o de un periodo de gobierno en particular.

La autoridad señaló que se trata de una problemática mundial derivada principalmente de las interrupciones en los sistemas de salud ocasionadas por la pandemia de covid.

Con información de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Secretaría mexicana dijo que el repunte de casos de sarampión se explica por la suspensión o retraso de campañas de vacunación durante la pandemia que inició en el 2019.

También dijo que responde al debilitamiento de los sistemas de inmunización, incluso en países con infraestructura sanitaria sólida.

De acuerdo con la autoridad federal, México no enfrenta hoy una crisis sanitaria generalizada por sarampión.

Salud expuso que desde que se detectó el primer caso en febrero de 2025, se trabaja en la contención de brotes.

México cumple un año con el brote de sarampión

Desde que el virus del sarampión regresó a México en 2025, las niñas y los niños pequeños han resultado más afectados por el brote. De los 9,187 casos confirmados hasta el 11 de febrero, casi la mitad han ocurrido en menores de 0 y 14 años.

Esto equivale a un total de 4,207 contagios acumulados y detectados en las infancias, de acuerdo con los datos oficiales de la Secretaría de Salud federal.

Aunque la mayoría de las infecciones se desarrollan con los síntomas del sarampión habituales y se curan, algunos casos pueden complicarse, de acuerdo con el secretario de Salud, David Kershenobich.

Cuando eso ocurre las personas pueden fallecer. En México, desde que inició el brote y hasta la semana pasada, se notificaron 28 muertes oficiales por sarampión. Según Unicef, la mayoría de las muertes por sarampión a nivel global se producen en niños, sobre todo en los menores de 5 años.

