CDMX busca que turistas que asistan al Mundial vengan vacunados contra el sarampión

La mandataria confirmó que el gobierno capitalino pidió a la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación), encargada de la organización del Mundial, el recomendar a las y los aficionados el inmunizarse contra el virus, que registra un rebrote tanto en México como en Estados Unidos y Canadá.

No obstante, hasta el momento, la medida se plantea como una recomendación y no como un requisito para viajar a México. La Ciudad de México espera alrededor de tres millones de turistas a partir del próximo 11 de junio, con la patada inicial del primer juego del Mundial de Fútbol 2026.

Brugada afirmó que este martes comienza a regularizarse la ubicación de los puntos de vacunación en la ciudad, después de que varios de los 40 puntos anunciados por el Gobierno capitalino no fueran instalados, generando confusión entre la ciudadanía.

De acuerdo con las autoridades, actualmente se cuenta con 124 puntos de vacunación en sitios estratégicos como estaciones del Metro, así como en espacios públicos entre parques y mercados. Además, son 300 brigadas las que recorren diversas colonias vacunando y realizando cercos epidemiológicos.