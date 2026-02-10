Publicidad

CDMX

CDMX busca que turistas que asistan al Mundial vengan vacunados contra el sarampión

La jefa de Gobierno de la CDMX solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores que los turistas del Mundial se vacunen contra el sarampión para proteger a la comunidad.
mar 10 febrero 2026 03:53 PM
sarampion mundial cdmx.jpeg
El Gobierno CDMX intensificó desde el domingo 8 de febrero la aplicación de vacunas contra el sarampión, ante el rebrote que se registra en la región. (Foto: Gobierno CDMX)

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que solicitará que se les pida a las y los turistas que viajen a la Ciudad de México para el Mundial 2026 estar vacunados contra el sarampión.

“Vamos a pedirle no solo a la FIFA, sino a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que al Mundial se apliquen la vacuna del sarampión y nos cuidemos todos. Es un evento internacional muy importante y tenemos que cuidarnos. Vamos a pedir que vengan vacunados. Eso es proteger, ellos se protegen y nos protegemos como comunidad”, dijo este martes en conferencia de prensa.

La mandataria confirmó que el gobierno capitalino pidió a la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación), encargada de la organización del Mundial, el recomendar a las y los aficionados el inmunizarse contra el virus, que registra un rebrote tanto en México como en Estados Unidos y Canadá.

No obstante, hasta el momento, la medida se plantea como una recomendación y no como un requisito para viajar a México. La Ciudad de México espera alrededor de tres millones de turistas a partir del próximo 11 de junio, con la patada inicial del primer juego del Mundial de Fútbol 2026.

Brugada afirmó que este martes comienza a regularizarse la ubicación de los puntos de vacunación en la ciudad, después de que varios de los 40 puntos anunciados por el Gobierno capitalino no fueran instalados, generando confusión entre la ciudadanía.

De acuerdo con las autoridades, actualmente se cuenta con 124 puntos de vacunación en sitios estratégicos como estaciones del Metro, así como en espacios públicos entre parques y mercados. Además, son 300 brigadas las que recorren diversas colonias vacunando y realizando cercos epidemiológicos.

Las personas también pueden acudir a alguno de los 261 Centros de Salud en la ciudad para recibir la vacuna de forma gratuita. Desde agosto de 2025, se han aplicado 923,000 dosis de vacunas.

Para ubicar el punto más cercano de vacunación, las personas pueden consultar el sitio de la Secretaría de Salud CDMX o llamar a Locatel al *0311.

Hasta este martes, se tienen confirmados 184 casos de sarampión en la Ciudad de México, de los cuales 140 se consideran activos; también se registran 14 hospitalizaciones y una muerte.

