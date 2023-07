Crisis de inseguridad persigue a "corcholatas"; ellos hacen propuestas o evaden

Presentan propuestas

Contrario a las evasiones al tema por parte de Sheinbaum y Adán Augusto, el senador con licencia Ricardo Monreal sí ha admitido que hay preocupación social por la violencia, incluso dijo que la inseguridad permea en algunas entidades visitadas.

“Aunque quieren a López Obrador, la gente está desesperada”, reconoció el 12 de julio, en Álamo, Veracruz, donde le pidieron no viajar de noche, para evitar peligros.

En ese municipio, que no tiene policía municipal, dijo en entrevista sobre los dichos del gobernador de que la inseguridad ya se redujo: “Yo no creo. Veo a la gente con mucha preocupación. Debería (el gobernador) de platicar con la gente, bajarse acá con el pueblo (…) en las comunidades me pararon para comentar sus preocupaciones, casi todas sobre seguridad”.

“¡No pueden seguir tolerando a la inseguridad, a la extorsión, a la amenaza!”, dijo en un mitin.

Antes, el 5 de julio, el morenista fue el primero en exponer sus propuestas sobre seguridad, en El Colegio de México, en donde reveló una recomendación que le hizo la gente:

“He andado en lugares donde me dice la gente: 'oiga, no se vaya tarde. Ya váyanse. No se vayan después de las ocho'. Lo mismo en Guerrero, en Tamaulipas (…) ¿por qué lo dicen? Porque tienen la experiencia de lo que está sucediendo”, relató.

Adán se pronuncia por militarización

De todos, Adán Augusto López es, a decir de Fernando Escobar Arias, investigador de Causa en Común y politólogo de la UNAM, “el candidato más militarista. Me parece que mucho más que el presidente López Obrador”, porque le ha copiado al presidente el discurso de que “el Ejército es pueblo uniformado y de paz”.

El 9 de julio, en Michoacán, López Hernández fijó su postura en pro de la militarización de los cuerpos policiacos, no sólo el federal, que es la Guardia Nacional, sino ahora los municipales.

“Desde aquí lo ofrezco, tiene que haber Guardia Nacional en funciones de Policía Municipal y tiene que ser con formación militar. Eso es, ahí vamos a ganar la batalla junto a ustedes”, dijo el político tabasqueño en asamblea.

“Y que no empiecen aquellos (de oposición) a decir que estamos militarizando el país”, arengó López.

Para el analista Escobar Arias sería deseable que sobre ese tema en particular, el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, se pronuncien los dos punteros de la contienda morenista: Sheinbaum y Ebrard.

Se precisa saber “cuál sería el rol de las Fuerzas Armadas para el próximo sexenio y es algo de lo que al menos los dos punteros no hablan, ni tampoco de cómo revertir los muy negativos saldos en materia de seguridad… la violencia va en ascenso y no hay claridad sobré qué plantean para esa salida del Ejército de labores de seguridad”, señala el analista de Causa en Común.