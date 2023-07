Violencia en México, un tema incómodo para Andrés Manuel Lopez Obrador

Lo cierto es que una de las promesas del presidente López Obrador fue garantizar la paz y tranquilidad de los mexicanos, sin embargo, a meses de que concluya su gobierno, ésta es una tarea pendiente.

El sexenio de López Obrador se perfila a ser el más violento de la historia de México al superar los 156,066 homicidios dolosos de la administración de Enrique Peña Nieto. Entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de junio de 2022 han ocurrido en el país 151,341 muertes violentas.

¿Qué ha dicho el presidente de la violencia?

El 15 de enero de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre cuándo habrá resultados en materia de seguridad pública, a lo que reconoció que si bien era una asignatura pendiente, habrá resultados en diciembre de ese año.

“El día 1º de diciembre, terminamos de sentar las bases de la transformación del país. Este año van a haber resultados en esto que es el tema más difícil que hemos enfrentado. Tenemos muchas ventajas, por eso estoy optimista”, le dijo al periodista Jorge Ramos.

Sin embargo, ese año en el país se registraron 34,568 homicidios dolosos, 153 muertes menos a las 34,721 registradas un año antes.

El presidente adjudicó la violencia del país ala herencia de gobiernos anteriores, en particular al de Felipe Calderón.

“Se dejó crecer mucho el problema de la inseguridad, de la violencia, no se atendieron las causas, se abandonó la actividad productiva, se dejaron de crear empleos, los salarios en México son también los salarios más bajos del mundo, la corrupción en México era de las más elevadas en el mundo, se abandonó a los jóvenes, se impuso la protección, la impunidad, no había autoridad, no había una línea que dividiera una frontera que dividiera la autoridad con la delincuencia”, explicó.