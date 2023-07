Diario de las (no) campañas | Ebrard reta a Sheinbaum: “debatamos mañana mismo”

El miércoles, Claudia Sheinbaum criticó la propuesta de Ebrard, pues dijo que no todo es tecnología. “Yo no quiero entrar en debate con mis compañeros, todavía no son tiempos de propuestas, pero sí puedo decir que en mi experiencia de lo que hicimos en la ciudad, no todo es tecnología”, señaló la exmandataria capitalina.

Ebrard dijo que debido a que Sheinbaum seguro no conoce su propuesta, le enviará una copia del video en donde resume su proyecto en ocho puntos.

El Consejo Nacional de Morena no aprobó los debates entre “corcholatas”, sin embargo, Ebrard considera que servirían para conocer las posturas, pero sin caer en descalificaciones.

“Yo creo que discutir no es tener conflicto. Yo creo que la podemos hacer respetuosa, no se trata de descalificar a los demás”, destacó.

Ebrard señaló que el debate puede ocurrir mañana mismo.

Plan Angel en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. pic.twitter.com/yuDNPlIkPs — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 13, 2023

De gira por Veracruz, Claudia Sheinbaum respondió a Marcelo Ebrard respecto a su propuesta de que exista un debate para contrastar ideas rumbo a la encuesta.

Al encabezar una asamblea informativa en Catemaco, la exjefa de Gobierno dijo que entre los seis contendientes a la candidatura de Morena al 2024 debe imperar la unidad, por lo que hizo un llamado a que el objetivo del proceso interno sea únicamente mantener el legado del presidente López Obrador.

“Lo más importante es el proyecto, el debate no está entre nosotros, el debate está con la oposición con lo que representa ese proyecto, porque el próximo año más allá de quién participe en el otro lado (la oposición) es el proyecto de nación”, afirmó.