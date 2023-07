¿Qué está pasando en Chilpancingo y quién está detrás de los bloqueos?

Nuevos bloqueos en la Autopista del Sol

Este martes, por segundo día consecutivo, los manifestantes bloquearon la Autopista del Sol, a la altura del Parador del Marqués, en Chilpancingo, en donde de nueva cuenta, los pobladores y transportistas, exigen la liberación de Jesús Echeverría Peñafiel y Bernardo Chávez.

Este martes, el bloqueo, que se reactivó aproximadamente a las 07:00 horas y en el que participan transportistas y pobladores de los municipios de Chilpancingo, Mochitlán, Quechultenango, Chilapa, José Joaquín Herrera y Atlixta, ocasionó el cierre a la circulación en el Libramiento Chilpancingo, kilómetro 278, en ambos sentidos, según informó Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe).

Los manifestantes utilizan un vehículo blindado de los llamados “Rhino”, del cual se apoderaron ayer durante un enfrentamiento con elementos de seguridad, quienes buscaban replegarlos, además de que mantenían retenidos a 13 servidores públicos.

Los bloqueos se reactivaron pese a que este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los pobladores de Guerrero no dejarse manipular por integrantes de la delincuencia para bloquear vialidades en la entidad.

"Un llamado a la gente de Guerrero para que no se dejen manipular por quienes dirigen estas bandas que están vinculadas a la delincuencia, que no se expongan, porque si los obligan, amenazan, que actúen con prudencia, con cuidado, que no se confronten con los dirigentes de estos grupos, que se queden callados", recomendó.

Liberan a los 13 funcionarios y liberan la Autopista del Sol

En tanto que el gobierno estatal de Guerrero informó este martes que se llegó ya a un acuerdo con comisarios y autoridades del Gobierno de Guerrero, logrando así la liberación de 13 elementos y funcionarios retenidos y la liberación de la Autopista del Sol y carretera federal, además de que ya fue devuelto el vehículo táctico propiedad de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.