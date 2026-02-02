El Congreso arranca sesiones con reformas clave en puerta: la electoral domina la expectativa

Jueces sin rostro y las 40 horas a discusión en el Senado
En el Senado también hay un listado de reformas que se discutirán en este periodo ordinario que finaliza el 30 de abril. Hay dos reformas que han generado debate debido a los planteamientos que se hacen: la iniciativa para crear la figura de jueces sin rostro, así como la esperada en materia laboral para regular las 40 horas.
Alejandro Martínez Serrano, docente de Derecho en la Universidad La Salle, comenta que entre las reformas más importantes por discutir en la Cámara alta la de jueces sin rostro, para que la identidad de juzgadores sea reservada cuando estén a cargo de casos de tráfico de personas, delitos contra la salud, tráfico de armas, financiamiento al terrorismo o tráfico de órganos.
“(Esta reforma) toma como referencia que muchas de las veces estas organizaciones delincuenciales han corrompido a los integrantes del Poder Judicial. Están retomando una figura que, hace algunas décadas, solucionó algunas problemas en el contexto de Italia en la lucha contra la mafia”, explica el experto.
Este cambio se establece en el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, donde además se menciona que será el Órgano de Administración Judicial, la presidencia o la comisión correspondiente al Poder Judicial la que verificará la existencia de riesgo de acuerdo a indicios de participación de los procesados, la capacidad del grupo delictivo para causar daño, la gravedad del delito y pena asociada y si hay amenazas o agresiones previas
Martínez Serrano menciona que entre las dudas que hay sobre la figura de jueces sin rostro es saber quiénes los elegirán: si serán los ciudadanos mediante voto directo o el Poder Judicial. Además, señala que uno de los riesgos de esta reforma es la posibilidad de que haya corrupción para obtener los nombres de las personas que están bajo esta figura.
"El nombre es muy rimbombante: jueces sin rostro, pero en un papel administrativo al interior de las estructuras del Poder Judicial se sabrá quiénes son. no es una figura aislada de la realidad. Hay episodios donde se ha dado fenómenos de corrupción, no dudo que algún momento se pudiera investigar quiénes son están figuras", dice el también internacionalista.
Las prometidas 40 horas
Además de esta reforma, la Cámara alta también discutirá la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia laboral, que plantea reducir la jornada de trabajo a 40 horas semanales.
La propuesta modifica el artículo 123 de la Constitución para que la jornada laboral sea de 40 horas semanales y, por cada seis días de trabajo, los trabajadores deberán disfrutar por lo menos de un día de descanso con goce de salario íntegro.
Sin embargo, las 40 horas semanales se alcanzarán de manera gradual no será inmediato; es decir, en 2026 la jornada se mantendrá en 48 horas como actualmente está en la legislación y la disminución será de dos horas por año hasta el 2030 cuando se logre las 40.
Antes de que se discuta la reforma, el Senado tiene planeado armar foros para consultar a trabajadores y empresarios sobre esta propuesta.
La iniciativa presidencial ha provocado desacuerdos, ya que los legisladores de MC alertaron que la propuesta no incrementa a dos días el descanso de los trabajadores por semana, pues se conservan los seis días laborales.
Aunque existe una lista de reformas, la presidenta está por mandar tres iniciativas, y una de ellas es una nueva Ley de Migración, por lo que se derogará la que actualmente existe.
Además, se busca reforma el artículo 127 constitucional para establecer nuevas normas sobre pensiones y jubilaciones, así como la expedición de una Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos y modificaciones a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial en materia de transferencia tecnológica y de simplificación del proceso de protección de patentes y registros.