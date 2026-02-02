El Congreso arranca sesiones con reformas clave en puerta: la electoral domina la expectativa

La reforma electoral, la punta de lanza

La más relevante de las propuestas que se discutirán en este periodo ordinario es la reforma electoral, debido a las nuevas reglas que le daría al sistema político mexicano frente al proceso 2027, que arranca en septiembre.

Aún no hay una iniciativa formal, pero la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó los principales puntos a abordar, como la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples), la reducción o desaparición de legisladores por representación proporcional o “pluris” y la disminución el presupuesto de los partidos políticos.

Los aliados de Morena, el PVEM y el PT manifestaron su desacuerdo lo que retrasó la presentación de la iniciativa, ya que necesitan convencerlos de respaldar la propuesta, pues en el Senado y en la Cámara de Diputados necesitan 100 votos de los petistas y verde ecologistas o de la oposición (PAN, PRI y MC) para que el cambio constitucional pase.

La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, busca crear acuerdos entre Morena, PVEM y el PT para construir la reforma electoral, pero hasta ahora no hay fecha para que se entregue la propuesta.

El politólogo y consultor de Poligrama, Patricio Morelos, considera que habrá consenso entre las tres fuerzas políticas de la Cuarta Transformación, aunque puede haber cambios. "No necesariamente significa que habrá reforma electoral en los términos que planteó Morena, sino que probablemente pudieron haber modificaciones en el proyecto", explica.

La revocación de mandato y eliminación de fuero

Otras reformas a discutir en San Lázaro y generaron controversia son adelantar la consulta de revocación de mandato y la eliminación del fuero constitucional a legisladores y gobernadores, presentadas por el diputado morenista Alfonso Ramírez Cuellar.

En el caso de la revocación de mandato, en la que se vota sobre si el gobernante continúa en su puesto o debe ser removido con anticipación ante la pérdida de confianza, el legislador argumentó que es para ahorrar recursos económicos. La propuesta es que la consulta se realice en 2027, al igual que las elecciones intermedias, cuando se elige a 17 gobernadores y 500 diputados federales, así como a más de 850 juzgadores.

Al respecto, partidos de oposición reclaman que el cambio se hace con el fin de promocionar a Morena a través de la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con el legislador de Morena, la eliminación del fuero constitucional a senadores, diputados y gobernadores es una “protección injustificada, de privilegio excesivo y una vía para actos de arbitrariedad que provocan enojo social”.

Al desaparecer la protección, los funcionarios pueden ser detenidos y juzgados por las autoridades judiciales en caso de existir cargos contra ellos, por lo que ya no será necesario que la Cámara de Diputados emita la declaración de procedencia para que esto suceda.

El coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, comentó que ambos pueden venir establecidos en la reforma electoral que presente la presidenta Claudia Sheinbaum.