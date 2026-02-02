Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Congreso

El Congreso arranca sesiones con reformas clave en puerta: la electoral domina la expectativa

Aún no hay una iniciativa formal de la reforma electoral, pero la presidenta ya adelantó los puntos que busca abordar: reducción de "pluris" y de presupuesto a partidos.
lun 02 febrero 2026 05:30 AM
Sesión congreso General
Este 1 de febrero inició el segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de la LXVI Legislatura. (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro)

Este 1 de febrero arrancó el periodo ordinario del Congreso de la Unión y con ello reformas clave para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, entre ellas la que establecerá nuevas reglas en los procesos electorales y la que más interesa a los mexicanos: la referente a las jornadas de trabajo.

Si bien hay varias reformas y designaciones con las que comenzarán los trabajos tanto el Senado como la Cámara de Diputados, cinco acaparán la atención, debido a la relevancia nacional que han generado y a los cambios que se impulsan con ellas.

Publicidad

La reforma electoral, la punta de lanza

La más relevante de las propuestas que se discutirán en este periodo ordinario es la reforma electoral, debido a las nuevas reglas que le daría al sistema político mexicano frente al proceso 2027, que arranca en septiembre.

Aún no hay una iniciativa formal, pero la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó los principales puntos a abordar, como la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples), la reducción o desaparición de legisladores por representación proporcional o “pluris” y la disminución el presupuesto de los partidos políticos.

Los aliados de Morena, el PVEM y el PT manifestaron su desacuerdo lo que retrasó la presentación de la iniciativa, ya que necesitan convencerlos de respaldar la propuesta, pues en el Senado y en la Cámara de Diputados necesitan 100 votos de los petistas y verde ecologistas o de la oposición (PAN, PRI y MC) para que el cambio constitucional pase.

La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, busca crear acuerdos entre Morena, PVEM y el PT para construir la reforma electoral, pero hasta ahora no hay fecha para que se entregue la propuesta.

Conoce más:

Declaratoria Coalición Partidos Mayoría
México

Tras ‘pleito’ por pluris y recursos, Morena, PT y Verde ratifican unidad

El politólogo y consultor de Poligrama, Patricio Morelos, considera que habrá consenso entre las tres fuerzas políticas de la Cuarta Transformación, aunque puede haber cambios. "No necesariamente significa que habrá reforma electoral en los términos que planteó Morena, sino que probablemente pudieron haber modificaciones en el proyecto", explica.

La revocación de mandato y eliminación de fuero

Otras reformas a discutir en San Lázaro y generaron controversia son adelantar la consulta de revocación de mandato y la eliminación del fuero constitucional a legisladores y gobernadores, presentadas por el diputado morenista Alfonso Ramírez Cuellar.

En el caso de la revocación de mandato, en la que se vota sobre si el gobernante continúa en su puesto o debe ser removido con anticipación ante la pérdida de confianza, el legislador argumentó que es para ahorrar recursos económicos. La propuesta es que la consulta se realice en 2027, al igual que las elecciones intermedias, cuando se elige a 17 gobernadores y 500 diputados federales, así como a más de 850 juzgadores.

Al respecto, partidos de oposición reclaman que el cambio se hace con el fin de promocionar a Morena a través de la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con el legislador de Morena, la eliminación del fuero constitucional a senadores, diputados y gobernadores es una “protección injustificada, de privilegio excesivo y una vía para actos de arbitrariedad que provocan enojo social”.

Al desaparecer la protección, los funcionarios pueden ser detenidos y juzgados por las autoridades judiciales en caso de existir cargos contra ellos, por lo que ya no será necesario que la Cámara de Diputados emita la declaración de procedencia para que esto suceda.

El coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, comentó que ambos pueden venir establecidos en la reforma electoral que presente la presidenta Claudia Sheinbaum.

Publicidad

Jueces sin rostro y las 40 horas a discusión en el Senado

En el Senado también hay un listado de reformas que se discutirán en este periodo ordinario que finaliza el 30 de abril. Hay dos reformas que han generado debate debido a los planteamientos que se hacen: la iniciativa para crear la figura de jueces sin rostro, así como la esperada en materia laboral para regular las 40 horas.

Alejandro Martínez Serrano, docente de Derecho en la Universidad La Salle, comenta que entre las reformas más importantes por discutir en la Cámara alta la de jueces sin rostro, para que la identidad de juzgadores sea reservada cuando estén a cargo de casos de tráfico de personas, delitos contra la salud, tráfico de armas, financiamiento al terrorismo o tráfico de órganos.

“(Esta reforma) toma como referencia que muchas de las veces estas organizaciones delincuenciales han corrompido a los integrantes del Poder Judicial. Están retomando una figura que, hace algunas décadas, solucionó algunas problemas en el contexto de Italia en la lucha contra la mafia”, explica el experto.

Te puede interesar:

sheinbaum-caso-koldo
Congreso

Sheinbaum presenta iniciativa sobre “jueces sin rostro”

Este cambio se establece en el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, donde además se menciona que será el Órgano de Administración Judicial, la presidencia o la comisión correspondiente al Poder Judicial la que verificará la existencia de riesgo de acuerdo a indicios de participación de los procesados, la capacidad del grupo delictivo para causar daño, la gravedad del delito y pena asociada y si hay amenazas o agresiones previas

Martínez Serrano menciona que entre las dudas que hay sobre la figura de jueces sin rostro es saber quiénes los elegirán: si serán los ciudadanos mediante voto directo o el Poder Judicial. Además, señala que uno de los riesgos de esta reforma es la posibilidad de que haya corrupción para obtener los nombres de las personas que están bajo esta figura.

"El nombre es muy rimbombante: jueces sin rostro, pero en un papel administrativo al interior de las estructuras del Poder Judicial se sabrá quiénes son. no es una figura aislada de la realidad. Hay episodios donde se ha dado fenómenos de corrupción, no dudo que algún momento se pudiera investigar quiénes son están figuras", dice el también internacionalista.

Las prometidas 40 horas

Además de esta reforma, la Cámara alta también discutirá la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia laboral, que plantea reducir la jornada de trabajo a 40 horas semanales.

Ve también:

(Obligatorio)
México

México vs. el mundo, ¿por qué 12 días de vacaciones al año dejan al país fuera del Top 10 global?

La propuesta modifica el artículo 123 de la Constitución para que la jornada laboral sea de 40 horas semanales y, por cada seis días de trabajo, los trabajadores deberán disfrutar por lo menos de un día de descanso con goce de salario íntegro.

Sin embargo, las 40 horas semanales se alcanzarán de manera gradual no será inmediato; es decir, en 2026 la jornada se mantendrá en 48 horas como actualmente está en la legislación y la disminución será de dos horas por año hasta el 2030 cuando se logre las 40.

Antes de que se discuta la reforma, el Senado tiene planeado armar foros para consultar a trabajadores y empresarios sobre esta propuesta.

La iniciativa presidencial ha provocado desacuerdos, ya que los legisladores de MC alertaron que la propuesta no incrementa a dos días el descanso de los trabajadores por semana, pues se conservan los seis días laborales.

Aunque existe una lista de reformas, la presidenta está por mandar tres iniciativas, y una de ellas es una nueva Ley de Migración, por lo que se derogará la que actualmente existe.

Además, se busca reforma el artículo 127 constitucional para establecer nuevas normas sobre pensiones y jubilaciones, así como la expedición de una Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos y modificaciones a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial en materia de transferencia tecnológica y de simplificación del proceso de protección de patentes y registros.

Publicidad

Tags

Cámara de Senadores Cámara de Diputados

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad