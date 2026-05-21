Permanente avala periodo extraordinario para aprobar cuatro reformas electorales

Reformas sobre intervención extranjera
Las otras dos iniciativas son del diputado federal Ricardo Monreal, quien propuso modificar la Constitución para establecer el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en el caso de que existe intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros con la intención de influir en las preferencias o en los resultados electorales.
En la segunda se busca modificar la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. En esta propuesta se plantea que la votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite que hubo actos de intervención o injerencia extrajera que afecta la libertad o autenticidad del sufragio.
También señala que la nulidad de la elección procederá cuando exista prueba plena y fehaciente de que gobiernos extranjeros, organismos internacionales, entidades privadas extranjeras, personas físicas o morales extranjeras hayan intervenido de manera directa o indirecta en el proceso electoral y dicha conducta fuera determinante para el resultado de la elección.
El Tribunal Electoral del Pode Judicial de la Federación (TEPJF) será quien resuelva las impugnaciones sobre la nulidad de una elección, por lo que valorará las pruebas aportadas bajo los principios de legalidad, certeza y objetividad.
Tienen días contados para la aprobación
Para que estos cambios se apliquen en las elecciones de 2027, deben ser aprobados antes del 3 de junio, ya que la Constitución prohíbe promulgar nuevas normas electorales 90 días antes de que inicie el año electoral, y el próximo comienza en septiembre de 2026.
Ricardo Monreal comentó que el martes 26 de mayo la iniciativa será discutida en la Comisión de Puntos Constitucionales para que el miércoles 27 se votada en el Pleno y después enviada al Senado.
A su vez, el presidente de la Jucopo del Senado, Ignacio Mier, estimó que entre el jueves 28 y viernes 29 de mayo sea discutida y votada en el Pleno para que, las reformas constitucionales sean enviadas a los congresos locales.