Permanente avala periodo extraordinario para aprobar cuatro reformas electorales

Reforma judicial

En este periodo extraordinario se discutirán cuatro reformas, de las cuales dos son de la presidenta Claudia Sheinbaum, y dos más del diputado federal Ricardo Monreal.

Una propuesta, que modifica la Constitución, hace cambios a la reforma de 2024 sobre la elección judicial. En esta se traslada la elección de 2027 a 2028, también reduce el número de candidatos y homologa criterios de evaluación de aspirantes.

También amplia tiempos de organización electoral, plantea que haya capacitaciones para los juzgadores, revive las dos salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y ponen nuevas reglas para la geografía electoral.

Reforma contra “narcopolíticos”

La mandataria federal enviará al Congreso de la Unión una segunda propuesta para fortalecer las capacidades del Instituto Nacional Electoral (INE) para evitar que lleguen candidatos relacionados con el crimen organizado.

Para ello, se creará la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, la cual será el puente entre los partidos políticos y las autoridades, y se encargará de revisar posibles vínculos de aspirantes a candidatos con integrantes del crimen organizado.

Los partidos políticos decidirán si quieren que los perfiles de sus candidatos sean revisados por las autoridades federales, como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).