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Congreso

Permanente avala periodo extraordinario para aprobar cuatro reformas electorales

Las reformas que se discutirán buscan modificar el proceso de elección judicial que se iba a llevar a cabo en 2027.
jue 21 mayo 2026 04:28 PM
Sesión Diputados Ley Feminicidio
Las reformas relacionadas a la elección judicial deben quedar aprobadas antes del 3 de junio. (Foto: Cuartoscuro )

En medio de confrontaciones, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó el periodo extraordinario en el que se discutirán cuatro reformas relacionadas con temas electorales.

Morena y aliados avalaron que el próximo martes 26 de mayo se llevará a cabo este periodo, el cual concluirá una vez que las cámaras determinen que han sido atendidos los asuntos para los que fueron convocados.

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Reforma judicial

En este periodo extraordinario se discutirán cuatro reformas, de las cuales dos son de la presidenta Claudia Sheinbaum, y dos más del diputado federal Ricardo Monreal.

Una propuesta, que modifica la Constitución, hace cambios a la reforma de 2024 sobre la elección judicial. En esta se traslada la elección de 2027 a 2028, también reduce el número de candidatos y homologa criterios de evaluación de aspirantes.

También amplia tiempos de organización electoral, plantea que haya capacitaciones para los juzgadores, revive las dos salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y ponen nuevas reglas para la geografía electoral.

Reforma contra “narcopolíticos”

La mandataria federal enviará al Congreso de la Unión una segunda propuesta para fortalecer las capacidades del Instituto Nacional Electoral (INE) para evitar que lleguen candidatos relacionados con el crimen organizado.

Para ello, se creará la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, la cual será el puente entre los partidos políticos y las autoridades, y se encargará de revisar posibles vínculos de aspirantes a candidatos con integrantes del crimen organizado.

Los partidos políticos decidirán si quieren que los perfiles de sus candidatos sean revisados por las autoridades federales, como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

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Reformas sobre intervención extranjera

Las otras dos iniciativas son del diputado federal Ricardo Monreal, quien propuso modificar la Constitución para establecer el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en el caso de que existe intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros con la intención de influir en las preferencias o en los resultados electorales.

En la segunda se busca modificar la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. En esta propuesta se plantea que la votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite que hubo actos de intervención o injerencia extrajera que afecta la libertad o autenticidad del sufragio.

También señala que la nulidad de la elección procederá cuando exista prueba plena y fehaciente de que gobiernos extranjeros, organismos internacionales, entidades privadas extranjeras, personas físicas o morales extranjeras hayan intervenido de manera directa o indirecta en el proceso electoral y dicha conducta fuera determinante para el resultado de la elección.

El Tribunal Electoral del Pode Judicial de la Federación (TEPJF) será quien resuelva las impugnaciones sobre la nulidad de una elección, por lo que valorará las pruebas aportadas bajo los principios de legalidad, certeza y objetividad.

Tienen días contados para la aprobación

Para que estos cambios se apliquen en las elecciones de 2027, deben ser aprobados antes del 3 de junio, ya que la Constitución prohíbe promulgar nuevas normas electorales 90 días antes de que inicie el año electoral, y el próximo comienza en septiembre de 2026.

Ricardo Monreal comentó que el martes 26 de mayo la iniciativa será discutida en la Comisión de Puntos Constitucionales para que el miércoles 27 se votada en el Pleno y después enviada al Senado.

A su vez, el presidente de la Jucopo del Senado, Ignacio Mier, estimó que entre el jueves 28 y viernes 29 de mayo sea discutida y votada en el Pleno para que, las reformas constitucionales sean enviadas a los congresos locales.

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Tags

Morena Cámara de Senadores Ricardo Monreal PAN PRI

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