México

Tras ‘pleito’ por pluris y recursos, Morena, PT y Verde ratifican unidad

Durante semanas, legisladores del PT y PVEM marcaron su distancia de las propuestas de la presidenta Claudia Sheinbaum para recortar recursos a partidos.
mié 28 enero 2026 05:54 PM
Declaratoria Coalición Partidos Mayoría
La dirigencia de Morena encabezó el evento de unidad. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro )

Las dirigencias nacionales de Morena, Partido Verde (PVEM) y del Trabajo (PT) pactaron mantener la unidad rumbo al 2027, pero eludieron referirse a la Reforma Electoral que se pondrá a discusión en el periodo ordinario de sesiones que inicia en febrero.

Tras las diferencias mostradas por los aliados de Morena, mismos que repudiaron una reforma que implique recorte a su financiamiento público y al número de plurinominales, los tres partidos refrendaron que sigue firme la unidad, con el lema de “la Transformación más fuerte que nunca”.

Para dar muestra de ello, la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, el líder nacional del PT y senador Alberto Anaya y la lideresa del PVEM, Karen Castrejón Trujillo, los tres aliados de la llamada “Cuarta transformación”, firmaron un acuerdo de unidad.

El compromiso será mantenerse coaligados para las elecciones de 2027, en que se realizarán elecciones federales y se renovarán 17 gubernaturas, pero ninguno de los dirigentes hizo alusión a la Reforma Electoral que se pondrá a discusión en febrero y deberá aprobarse a más tardar en marzo

La lideresa de Morena, Luisa María Alcalde, dijo que con la unidad se garantiza que seguirán los avances en el país.

“Nuestro partido insistimos se la juega con la cuarta transformación y hemos resuelto mantener la coalición no solamente en 2027, sino en 2030. Que no hay duda al respecto”, declaró Anaya, del PT.

Además indicó que su partido es el “aliado más fuerte de la Cuarta Transformación”.

''A quienes quieren ver en ese sentido fisuras, quien quiera ver mentiras, quien quiera pensar que la coalición se puede desmoronar, les decimos desde ahorita están equivocados”, agregó.

Castrejón aseguró que la Cuarta Transformación ha entrado en una fase de consolidación y los aliados mostraron “capacidad para procesar diferencias sin poner en riesgo la gobernabilidad”.

Sin embargo no se hizo alusión a que las diferencias se habrían resuelto en pláticas sostenidas durante varias semanas en la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez.

Tampoco se hizo referencia al proceso de revocación de mandato, realizado el pasado domingo en Oaxaca y en el que habrían resultado divididos el gobierno que encabeza el morenista Salomón Jara y el PT.

Firman, pero se dividen en los estados

En entrevista posterior, el diputado local en Oaxaca, Benjamin Robles, adversario declarado del gobernador del estado, Salomón Jara, advirtió que éste "ha sido un delincuente, un mal gobernante, ha sido cómplice de delincuentes, con él no vamos ni a la esquina”.

Recordó que van tres elecciones en que Morena y PT no van juntos en toda la entidad y como ese hay otros casos estatales.

“Vamos al 2027 juntos, pero a nivel local todavía tenemos mucho que discutir”, sostuvo.

Robles, excandidato al gobierno de Oaxaca, declinó expresar si volverá a competir pero insistió en sus diferencias con el gobernador Jara, y aseguró que el domingo hubo una mayoría por la revocación de su mandato.

“Nosotros vamos a impugnar, vamos a exigir que se abran todas las casillas porque fue violentada la voluntad popular “.

Entre las anomalías dijo que hubo “cañonazos de 5,000 pesos”, por lo que iniciará una gira por el estado para denunciar las irregularidades.

