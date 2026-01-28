Tras ‘pleito’ por pluris y recursos, Morena, PT y Verde ratifican unidad

Para dar muestra de ello, la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, el líder nacional del PT y senador Alberto Anaya y la lideresa del PVEM, Karen Castrejón Trujillo, los tres aliados de la llamada “Cuarta transformación”, firmaron un acuerdo de unidad.

El compromiso será mantenerse coaligados para las elecciones de 2027, en que se realizarán elecciones federales y se renovarán 17 gubernaturas, pero ninguno de los dirigentes hizo alusión a la Reforma Electoral que se pondrá a discusión en febrero y deberá aprobarse a más tardar en marzo

La lideresa de Morena, Luisa María Alcalde, dijo que con la unidad se garantiza que seguirán los avances en el país.

“Nuestro partido insistimos se la juega con la cuarta transformación y hemos resuelto mantener la coalición no solamente en 2027, sino en 2030. Que no hay duda al respecto”, declaró Anaya, del PT.

Además indicó que su partido es el “aliado más fuerte de la Cuarta Transformación”.

''A quienes quieren ver en ese sentido fisuras, quien quiera ver mentiras, quien quiera pensar que la coalición se puede desmoronar, les decimos desde ahorita están equivocados”, agregó.

Castrejón aseguró que la Cuarta Transformación ha entrado en una fase de consolidación y los aliados mostraron “capacidad para procesar diferencias sin poner en riesgo la gobernabilidad”.

Sin embargo no se hizo alusión a que las diferencias se habrían resuelto en pláticas sostenidas durante varias semanas en la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez.

Tampoco se hizo referencia al proceso de revocación de mandato, realizado el pasado domingo en Oaxaca y en el que habrían resultado divididos el gobierno que encabeza el morenista Salomón Jara y el PT.