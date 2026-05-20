Morena busca aprobar reforma judicial de Sheinbaum la próxima semana

“No vamos a abreviar, no vamos a generar medidas rápidas, sino que obedeceremos estrictamente a la legislación para que esto tenga un buen resultado por parte de todos los actores que la Constitución y que la ley señala”, enfatizó.

En su participación en la reunión de recepción de la iniciativa presidencial, el legislador dijo que en las próximas horas, “comenzaremos a trabajar el dictamen para que pueda circularse mañana”.

Indicó que ese es el plazo “más o menos que tenemos contemplado, otorgarle cinco días, como establece la Constitución, a la Comisión, para que escuche propuestas, modificaciones o inclusiones de otras iniciativas”.

En 2025 se llevó a cabo la primera elección judicial en la historia de México. (Cuartoscuor/Victoria Valtierra Ruvalcaba)

En este sentido, recordó que hay otra iniciativa previa que las y los legisladores de distintos grupos parlamentarios en el Senado y en la Cámara de Diputados presentaron antes de la conclusión del periodo de sesiones y “tiene la obligación la Comisión de Puntos Constitucionales de incluirla en la dictaminación”.

Dijo que después de los cinco días, que sería viernes, sábado, domingo, lunes y el martes que concluye, se reunirá de nueva cuenta la Comisión de Puntos Constitucionales para aprobarla o, en su caso, no aprobarla.

Ricardo Monreal afirmó que “el miércoles estaríamos en posibilidad de subirla al Pleno para deliberarla y discutirla ampliamente, para que una vez concluido este proceso, remitirla a la Cámara revisora, que es el Senado de la República, y posteriormente a los estados, que como son parte del constituyente permanente, la mitad más uno, deben de avalarla y aprobarla”.

Después, explicó, “vendrá de nuevo a la Comisión Permanente para su declaratoria de constitucionalidad y luego la promulgación y publicación de esta reforma en el Diario Oficial de la Federación, si es que se aprobara por los mecanismos que la Constitución establece, e inicie su vigencia entre el 2 y 3 de junio”.

La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso una iniciativa de reforma constitucional para modificar el modelo de elección judicial aprobado en 2024, luego de las irregularidades y dificultades detectadas durante los primeros comicios del Poder Judicial realizados en 2025.

La propuesta busca reducir el número de candidatos por cargo, homologar los criterios de evaluación de aspirantes y ampliar los tiempos de organización electoral, con el argumento de facilitar el voto ciudadano y fortalecer la revisión de perfiles.