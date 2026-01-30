México vs. el mundo, ¿por qué 12 días de vacaciones al año dejan al país fuera del Top 10 global?

Beneficios de vacaciones a los trabajadores

Los mexicanos están dentro de países con mayor extensión de jornadas laborales, aunado a los tiempos de traslado que realizan para llegar a sus centros de trabajo. Publicaciones como Harvard Business Review han señalado que las vacaciones tienen impacto positivo a nivel mental, ya que impulsan la creatividad y el bienestar en el trabajo.

La investigación recomienda tanto a empleadores como a empleados tomar los días que les corresponden de vacaciones, las cuales se pueden aprovechar tanto para viajar como para descansar y dormir mejor (tanto en cantidad como en calidad), lo que puede ayudar a despejar la mente y crear más espacio mental.

Aumentan la creatividad

Despejar la mente te permite pensar con más claridad y potencia la creatividad. El simple hecho de dar un paseo (aunque sea en una cinta de correr) aumenta significativamente la creatividad. A mayor escala, tomarse un tiempo libre brinda la oportunidad de que surjan ideas innovadoras.

Al pasar más tiempo con familia y amigos, ayuda a reducir el estrés que se genera en las jornadas laborales. Está comprobado médicamente que compartir y reír aumenta tus defensas, calma la tensión y estimula tus órganos, debido a la gran cantidad de oxígeno que entra al cuerpo cuando ríes a carcajadas.

Aprovechar para dormir

Debido a que los ciclos de sueño pueden reducirse por los horarios para ir a trabajar, tomar vacaciones puede ayudar a aumentar los minutos de descanso. Según la Asociación Americana de Psicología, dormir incluso de 60 a 90 minutos más por noche puede mejorar tanto la memoria como la concentración, por lo que las vacaciones también ayudan a restablecer los patrones de sueño, mejorar el estado de ánimo y la cognición más allá de estos días.

Desconexión

Depende del trabajo que se tenga, alejarte de la computadora, ayudará al descanso de los ojos, y aunque el uso del celular es cotidiano, se recomienda disminuir las horas de exposición a esta tecnología para lograr un descanso más efectivo.

Son diversos los beneficios de los días de vacaciones pagadas; sin embargo, los trabajadores formales, al menos en México, deben esperar a las discusiones en el Congreso para ver si continúan al alza o bien, siguen sin poder entrar al Top 10.