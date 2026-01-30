Publicidad

México

México vs. el mundo, ¿por qué 12 días de vacaciones al año dejan al país fuera del Top 10 global?

A pesar de los avances legislativos en el ámbito laboral, México aún queda lejos de los países donde se ofrecen más días de vacaciones por año laborado.
vie 30 enero 2026 05:54 AM
Los trabajadores mexicanos están muy lejos de países como Panamá, Brasil o Cuba que al año de trabajar, ya pueden disfrutar de 30 días de vacaciones pagadas. (Foto: iStock)

Este 2026 se cumplen tres años de la entrada en vigor de las vacaciones dignas en México, las cuales están establecidas en la Ley Federal del Trabajo (LFT), y que permiten a los mexicanos que hayan cumplido un año de trabajo disfrutar de 12 días de vacaciones pagadas.

A pesar de este avance, el país aún está lejos de naciones con mayor número de días de descanso para su fuerza laboral.

¿En qué países hay más días de vacaciones?

Panamá, en Latinoamérica, es el más beneficiado en este tema, al otorgar 30 días de descanso por cada 11 meses de trabajo continuo. Le siguen con el mismo número de vacaciones, Nicaragua, Perú, Cuba y Brasil; pero en éstos sí se debe cumplir 12 meses laborando.

La brecha entre naciones se amplía si se compara con Europa:

  • Francia y Finlandia: 30 días
  • Austria, Dinamarca, Suecia y Noruega: 25 días
  • Luxemburgo: 25 días
  • España: 22 días
  • Alemania: 20 días
¿México logró subir en el Top 10?

No. A pesar del avance en la legislación, aún no alcanza niveles de países europeos y latinoamericanos. Las vacaciones dignas establecen que aumentará dos días con cada año laboral que se sume; es decir, para alcanzar a Alemania o España, los mexicanos deben cumplir al menos cinco años continuos laborando en la misma empresa.

Empresas

No solo son las 40 horas: Las otras seis reformas laborales que podrían discutirse en 2026

Para este año se prevé que se discutan en el Congreso otras iniciativas que pretenden mejorar las condiciones de los trabajadores y que incluyen reformas a la actual Ley Federal del Trabajo (LFT). Una de las que llamó la atención fue la que hizo el diputado morenista, Armando Corona Arvizu, quien propuso que el día de cumpleaños del trabajador sea un día de descanso obligatorio con goce de sueldo .

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de la que son miembros 38 países, busca promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas. En lo que respecta a los días libres, nacione como Austria, Francia y España disfrutan de hasta 38 días libres al año, incluyendo los días festivos. Y aunque la LFT sí contempla siete días festivos para 2026, con éstos, México suma 19 días libres y aún así no logra alcanzar a los del Top 10.

Jueves 1 de enero, por Año Nuevo

Lunes 2 de febrero, en conmemoración del Día de la Constitución (5 de febrero)

Lunes 16 de marzo, en conmemoración del natalicio de Benito Juárez (21 de marzo)

Viernes 1 de mayo, por el Día del Trabajo

Miércoles 16 de septiembre; por la celebración de la Independencia de México

Lunes 16 de noviembre, por la conmemoración del inicio de la Revolución (20 de noviembre)

Viernes 25 de diciembre, por Navidad

vacaciones-pagadas-mexico
Los mexicanos pueden disfrutar de 12 de vacaciones pagadas tras un año laboral. (Foto: iStock )

Beneficios de vacaciones a los trabajadores

Los mexicanos están dentro de países con mayor extensión de jornadas laborales, aunado a los tiempos de traslado que realizan para llegar a sus centros de trabajo. Publicaciones como Harvard Business Review han señalado que las vacaciones tienen impacto positivo a nivel mental, ya que impulsan la creatividad y el bienestar en el trabajo.

La investigación recomienda tanto a empleadores como a empleados tomar los días que les corresponden de vacaciones, las cuales se pueden aprovechar tanto para viajar como para descansar y dormir mejor (tanto en cantidad como en calidad), lo que puede ayudar a despejar la mente y crear más espacio mental.

Aumentan la creatividad

Despejar la mente te permite pensar con más claridad y potencia la creatividad. El simple hecho de dar un paseo (aunque sea en una cinta de correr) aumenta significativamente la creatividad. A mayor escala, tomarse un tiempo libre brinda la oportunidad de que surjan ideas innovadoras.

Al pasar más tiempo con familia y amigos, ayuda a reducir el estrés que se genera en las jornadas laborales. Está comprobado médicamente que compartir y reír aumenta tus defensas, calma la tensión y estimula tus órganos, debido a la gran cantidad de oxígeno que entra al cuerpo cuando ríes a carcajadas.

Aprovechar para dormir

Debido a que los ciclos de sueño pueden reducirse por los horarios para ir a trabajar, tomar vacaciones puede ayudar a aumentar los minutos de descanso. Según la Asociación Americana de Psicología, dormir incluso de 60 a 90 minutos más por noche puede mejorar tanto la memoria como la concentración, por lo que las vacaciones también ayudan a restablecer los patrones de sueño, mejorar el estado de ánimo y la cognición más allá de estos días.

Desconexión

Depende del trabajo que se tenga, alejarte de la computadora, ayudará al descanso de los ojos, y aunque el uso del celular es cotidiano, se recomienda disminuir las horas de exposición a esta tecnología para lograr un descanso más efectivo.

Son diversos los beneficios de los días de vacaciones pagadas; sin embargo, los trabajadores formales, al menos en México, deben esperar a las discusiones en el Congreso para ver si continúan al alza o bien, siguen sin poder entrar al Top 10.

