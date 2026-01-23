Aliados de Morena meten presión: PVEM y PT quieren 'construir' la reforma electoral para su beneficio

Los no negociables de los aliados
La principal propuesta que no aceptan ni el PVEM ni el PT es reducir o desaparecer el número de legisladores elegidos por la vía de representación proporcional, pues esto les afectaría en su representación ante el Congreso de la Unión.
Actualmente, ambos partidos tienen 33 diputados y cinco senadores elegidos bajo esta vía, quienes no solo representan votos en el Poder Legislativo, también presupuesto público.
En entrevista con Expansión Política, el senador Luis Armando Melgar sostuvo que el PVEM no negociará con Morena reducir o desaparece a los legisladores plurinominales y explica que estos representan la participación minoritaria en el Poder Legislativo.
“Nosotros no estamos de acuerdo en moverle nada ni una coma a cómo está hoy el tema de los plurinominales ni reducir ni cambiar el esquema a voto directo”.
Luis Armando Melgar, sendor por el PVEM.
Los legisladores de representación proporcional, no son electos por voto directo de los ciudadanos, sino a través de listas. Una vez que se llevan a acabo las elecciones, se asignan curules y escaños a cada partido político, según el porcentaje de votos obtenidos. A mayor apoyo electoral, más diputados y senadores plurinominales o "pluris" obtienen.
El legislador Melgar –quien ha expresado estar en desacuerdo con la estrategia de seguridad implementada por Andrés Manuel López Obrador– señala que si se estuviera en un momento donde el partido oficialista no tuviera la mayoría en el Congreso de la Unión, su partido lo evaluaría.
“Si me dices vamos a cambiar la fórmula para elegirlos (a los legisladores), va a ser (por voto) directo, te voy a decir que no estamos de acuerdo. Si se va a voto directo los pluris, los van votar la misma estructura de Morena”, comenta.
Sobre la reducción al financiamiento público a partidos políticos, su partido quiere que los recursos sean entregados de forma equitativa.
“Yo diría no le muevan al tema del Instituto, solo que sea estrictamente necesario. Ha costado mucho trabajo tener reglas claras, y por otro lado seamos muy cuidadosos con lo que vamos a reducir y cómo lo vamos a reducir de prerrogativas”, menciona.
Para el analista político Bernardino Esparza Martínez, el PVEM y el PT les preocupa la reducción del presupuesto y de legisladores plurinominales, debido a que “tiene una mínima” representación ante el Congreso de la Unión.
Todo esto sin duda les pega duro al PVEM y al PT. Al final del día Morena tendrá que ceder para que puedan llegan a un acuerdo de cómo presentarán la reducción (de legisladores y de presupuesto)”.
Bernardino Esparza Martínez, profesor en La Salle.
Maribel Flores Sánchez, experta en análisis político, coincide que el desacuerdo por parte del PT y del PVEM se debe a que la reducción de legisladores plurinominales y a los recursos públicos a partidos políticos, provocará una afectación directa en su supervivencia legislativa y financiera.
Explica que la reducción en el finamiento, la cual es principalmente pública, va a perjudicar la estructura, operación territorial y las campañas electorales a partidos medianos y pequeños.