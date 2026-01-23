Publicidad

Congreso

PT y PVEM presionan a Morena para construir en conjunto la reforma electoral

Se prevé que la propuesta de reforma electoral se presente en febrero, cuando comienza el periodo ordinario en el Congreso de la Unión.
vie 23 enero 2026 05:30 AM
Aliados de Morena meten presión: PVEM y PT quieren 'construir' la reforma electoral para su beneficio
Morena necesita los votos de sus aliados para que pase la reforma electoral, ya que esta será a nivel constitucional. (Imagen: iStock)

Las propuestas de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre reducir el número de legisladores “pluris” y el financiamiento público en la reforma electoral que se alista provocó división al interior de la coalición Juntos Haremos Historia, pues el PVEM y el PT temen que esas propuestas los puedan afectar.

En los últimos siete años, los aliados de Morena crecieron con este partido tanto en votos, como en curules, escaños y recursos públicos, y al reconocer su fuerza comenzó la presión para construir una reforma electoral en conjunto.

Morena necesita los votos de sus aliados para que pase la reforma electoral, ya que como será a nivel constitucional, es necesario la aprobación de las dos terceras partes de los legisladores asistentes.

En el caso de la Cámara de Diputados, si acuden todos, será indispensable 334 votos, pero Morena solo tiene 253, por lo que necesita 81 votos de sus aliados, y en el Senado, necesita 86, pero el oficialismo cuenta con 67, por lo que requieren 19 del PVEM y el PT, o la otra opción sería que negocien con la oposición (PAN, PRI y MC).

Es por esas ecuaciones que los aliados saben que Morena necesita de ellos y están tratando de negociar sobre las dos propuestas que les afectan.

La propuesta de Sheinbaum

El pasado 14 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con los coordinadores de Morena ante el Senado y la Cámara de Diputados para presentarles avances de la iniciativa de reforma electoral que entregará ante el Congreso de la Unión.

La mandataria presentó un proyecto preliminar de reforma en el que se eliminan a 100 diputados y 32 senadores elegidos por representación proporcional, mejor conocido como “pluris”; además, de reducir recursos tanto al Instituto Nacional Electoral (INE) como a los partidos políticos.

En ese momento, el PVEM y el PT, quienes no fueron convocados al encuentro, expresaron su inconformidad ante las propuestas que presentó la mandataria, las cuales ha defendido la presidenta en diversas conferencias mañaneras.

"Si llegará a presentar ese documento como tal y con ese contenido que se dice que tiene, obviamente no lo acompañaremos", sostuvo el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, quien es parte del PVEM.

Mientras, el coordinador de los diputados por el PT, Reginaldo Sandoval, aseguró que no hacía falta una reforma electoral en este momento, porque Morena ganó los poderes Ejecutivo y Legislativo, y recordó que el partido oficialista necesitaba los votos de sus aliados.

“En términos de reformas constitucionales, depende de lo que resuelva la 4T y la 4T depende de lo que resuelva el PT y el Verde: hay que decirlo con toda claridad, eso todo mundo lo sabe. El que quiera engañarse, pues que se engañe solo", declaró Sandoval.

Las declaraciones funcionaron como presión ante el gobierno federal y Morena, por lo que la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, junto con la Comisión Electoral, a cargo de Pablo Gómez, comenzaron reuniones con estos partidos aliados.

El arte de negociar

En un principio el gobierno federal no incluyó en la discusión de esta iniciativa electoral a sus aliados legislativos, pues únicamente había sostenido reuniones con los coordinadores de los diputados y senadores de Morena, Ricardo Monreal y Adán Augusto López.

Sin embargo, todo cambio tras las declaraciones de los petistas y verde ecologistas, cuyos votos necesita Morena para aprobar sus reformas.

El diputado federal por el PVEM, Raúl Bolaños Cacho Cué, señaló que el acuerdo al que han llegado con las autoridades federales es analizar en conjunto la propuesta electoral que presentará la presidenta Sheinbaum.

“Reiteramos nuestra alianza legislativa con la presidenta Sheinbaum (…) Lo que hemos venido diciendo es que una reforma política no debe quitar la representación de la pluralidad política que compone a nuestro país”, señaló e insistió que aún no hay alguno documento definitivo sobre la reforma.

Mientras, la vicecoordinadora de los senadores petistas y quien ha asistido a las reuniones con la secretaría de Gobernación, Geovana Bañuelos, comentó que lo único que se ha decidido en estos encuentros es que tanto Morena, el PT y el PVEM redactarán en conjunto la propuesta elctoral.

“(El acuerdo) es que vamos a empezar con un plan de trabajo, que vamos a empezar a discutir todas las inquietudes que hay de ambas partes, y que vamos a seguir colaborando para ver cuáles son nuestros puntos de coincidencia”, sostuvo.

Ante estas reuniones, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la reforma se trabaja con la opinión ciudadana, aunque “flexibilizó” su discurso y aunque aseguraba desaparecer a los legisladores de representación proporcional bajo el argumento de que no son elegidos por voto directo, ahora declaró que está la posibilidad de mantener los 500 diputados, en donde 200 son pluris.

“Estamos en esa revisión: en la posibilidad de que permanezcan los 500 diputados o que pueda haber una disminución”, sostuvo este jueves 22 de enero.

Los no negociables de los aliados

La principal propuesta que no aceptan ni el PVEM ni el PT es reducir o desaparecer el número de legisladores elegidos por la vía de representación proporcional, pues esto les afectaría en su representación ante el Congreso de la Unión.

Actualmente, ambos partidos tienen 33 diputados y cinco senadores elegidos bajo esta vía, quienes no solo representan votos en el Poder Legislativo, también presupuesto público.

En entrevista con Expansión Política, el senador Luis Armando Melgar sostuvo que el PVEM no negociará con Morena reducir o desaparece a los legisladores plurinominales y explica que estos representan la participación minoritaria en el Poder Legislativo.

“Nosotros no estamos de acuerdo en moverle nada ni una coma a cómo está hoy el tema de los plurinominales ni reducir ni cambiar el esquema a voto directo”.
Luis Armando Melgar, sendor por el PVEM.

Los legisladores de representación proporcional, no son electos por voto directo de los ciudadanos, sino a través de listas. Una vez que se llevan a acabo las elecciones, se asignan curules y escaños a cada partido político, según el porcentaje de votos obtenidos. A mayor apoyo electoral, más diputados y senadores plurinominales o "pluris" obtienen.

El legislador Melgar –quien ha expresado estar en desacuerdo con la estrategia de seguridad implementada por Andrés Manuel López Obrador– señala que si se estuviera en un momento donde el partido oficialista no tuviera la mayoría en el Congreso de la Unión, su partido lo evaluaría.

“Si me dices vamos a cambiar la fórmula para elegirlos (a los legisladores), va a ser (por voto) directo, te voy a decir que no estamos de acuerdo. Si se va a voto directo los pluris, los van votar la misma estructura de Morena”, comenta.

Sobre la reducción al financiamiento público a partidos políticos, su partido quiere que los recursos sean entregados de forma equitativa.

“Yo diría no le muevan al tema del Instituto, solo que sea estrictamente necesario. Ha costado mucho trabajo tener reglas claras, y por otro lado seamos muy cuidadosos con lo que vamos a reducir y cómo lo vamos a reducir de prerrogativas”, menciona.

Para el analista político Bernardino Esparza Martínez, el PVEM y el PT les preocupa la reducción del presupuesto y de legisladores plurinominales, debido a que “tiene una mínima” representación ante el Congreso de la Unión.

Todo esto sin duda les pega duro al PVEM y al PT. Al final del día Morena tendrá que ceder para que puedan llegan a un acuerdo de cómo presentarán la reducción (de legisladores y de presupuesto)”.
Bernardino Esparza Martínez, profesor en La Salle.

Maribel Flores Sánchez, experta en análisis político, coincide que el desacuerdo por parte del PT y del PVEM se debe a que la reducción de legisladores plurinominales y a los recursos públicos a partidos políticos, provocará una afectación directa en su supervivencia legislativa y financiera.

Explica que la reducción en el finamiento, la cual es principalmente pública, va a perjudicar la estructura, operación territorial y las campañas electorales a partidos medianos y pequeños.

Usan poder de veto

No es la primera vez que uno de los aliados de Morena usan su fuerza para modificar iniciativas presidenciales. En marzo de 2025, logró que se hicieran cambios a la reforma que prohíbe el nepotismo en candidaturas , debido a que resultaba contraria a sus intereses electorales rumbo a 2027.

La reforma constitucional proponía que entrara en vigor a partir de la siguiente elección en 2027, pero en el Senado sufrió modificaciones ante la presión de la bancada del PVEM. Ahora nuevamente el partido encabezado por Karen Castrejón usan su "poder" para hacer cambios.

“La coalición del PVEM y PT busca maximizar un poder de veto, sobre todo porque Morena necesita sus votos para los cambios constitucionales. Se necesita voz, pero también voto en la capacidad de reformar la constitución y de ser viable una reforma electoral o de cualquier tipo”.
Maribel Flores Sánchez, profesora del Tec de Monterrey.

Flores Sánchez sostiene que ambos partidos pueden ejercen su poder de veto y considera que los aliados defenderán su modelo de negociación política, pues dijo que en estos encuentros sobre la reforma electoral no solo se discuten principios democráticos, sino proteger sus incentivos institucionales.

"Los plurinominales son condicionamiento y seguro de los espacio de poder que se tienen en el Poder Legislativo, y el financiamiento público es lo que hace funcionar una estrategia política", explica.

