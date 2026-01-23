Aliados de Morena meten presión: PVEM y PT quieren 'construir' la reforma electoral para su beneficio

Morena necesita los votos de sus aliados para que pase la reforma electoral, ya que como será a nivel constitucional, es necesario la aprobación de las dos terceras partes de los legisladores asistentes.

En el caso de la Cámara de Diputados, si acuden todos, será indispensable 334 votos, pero Morena solo tiene 253, por lo que necesita 81 votos de sus aliados, y en el Senado, necesita 86, pero el oficialismo cuenta con 67, por lo que requieren 19 del PVEM y el PT, o la otra opción sería que negocien con la oposición (PAN, PRI y MC).

Es por esas ecuaciones que los aliados saben que Morena necesita de ellos y están tratando de negociar sobre las dos propuestas que les afectan.

La propuesta de Sheinbaum

El pasado 14 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con los coordinadores de Morena ante el Senado y la Cámara de Diputados para presentarles avances de la iniciativa de reforma electoral que entregará ante el Congreso de la Unión.

La mandataria presentó un proyecto preliminar de reforma en el que se eliminan a 100 diputados y 32 senadores elegidos por representación proporcional, mejor conocido como “pluris”; además, de reducir recursos tanto al Instituto Nacional Electoral (INE) como a los partidos políticos.

En ese momento, el PVEM y el PT, quienes no fueron convocados al encuentro, expresaron su inconformidad ante las propuestas que presentó la mandataria, las cuales ha defendido la presidenta en diversas conferencias mañaneras.

"Si llegará a presentar ese documento como tal y con ese contenido que se dice que tiene, obviamente no lo acompañaremos", sostuvo el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, quien es parte del PVEM.

Mientras, el coordinador de los diputados por el PT, Reginaldo Sandoval, aseguró que no hacía falta una reforma electoral en este momento, porque Morena ganó los poderes Ejecutivo y Legislativo, y recordó que el partido oficialista necesitaba los votos de sus aliados.

“En términos de reformas constitucionales, depende de lo que resuelva la 4T y la 4T depende de lo que resuelva el PT y el Verde: hay que decirlo con toda claridad, eso todo mundo lo sabe. El que quiera engañarse, pues que se engañe solo", declaró Sandoval.

Las declaraciones funcionaron como presión ante el gobierno federal y Morena, por lo que la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, junto con la Comisión Electoral, a cargo de Pablo Gómez, comenzaron reuniones con estos partidos aliados.