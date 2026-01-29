En febrero se definirá convocatoria para titular de la ASF, adelanta Monreal

En el caso de la ASF, cuyo titular, David Colmenares Páramo, concluye su gestión el próximo 15 de marzo y tiene la posibilidad de buscar la reelección, Monreal explicó que los aspirantes deberán registrarse públicamente y someterse a un examen. El procedimiento se llevaría a cabo de febrero a mediados de marzo y la designación puede recaer en una nueva persona, elegida por mayoría calificada de la Cámara de Diputados.

“Puede incluso ratificarse o reelegirse el que está o nombrarse uno nuevo o una nueva”, detalló el legislador.

No obstante, reconoció que el caso de las tres consejerías del INE que concluyen funciones a inicios de abril está supeditado a lo que se defina en la reforma electoral, particularmente en lo referente a si se mantiene o no el actual número de once integrantes del Consejo General.

La propuesta, admitió, es reducir ese número. Sin embargo, aclaró que si no hay cambios en la composición del INE, la convocatoria puede emitirse también a finales de febrero, aunque la reforma electoral se prevé que se concrete hasta marzo.

Monreal explicó que el proceso de elección de consejeros del INE es más largo que el de la ASF, ya que implica la conformación de un comité técnico de evaluación integrado por personas de prestigio, el cual analiza los perfiles. Posteriormente, el pleno de la Cámara, mediante mayoría calificada, toma la decisión.

Después del registro de aspirantes, dicho comité aplica exámenes y entrevistas para integrar tres quintetas, de las cuales se seleccionan a los tres nuevos consejeros. No obstante, subrayó que este es el procedimiento vigente y puede modificarse.