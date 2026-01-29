Publicidad

Congreso

En febrero se definirá convocatoria para titular de la ASF, adelanta Monreal

El relevo de los consejeros del INE aún está en duda, pues puede recortarse el Consejo General del instituto.
jue 29 enero 2026 04:11 PM
david-colmenares
David Colmenares Páramo, auditor Superior de la Federación, durante la entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública en la Cámara de Diputados. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM (Cuartoscuro/Graciela López Herrera)

La Cámara de Diputados prevé emitir entre el 17 y 18 de febrero la convocatoria para designar a la o el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o bien para la posible reelección del actual auditor, informó el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal.

Se espera que el pleno de la Cámara tome la decisión en marzo, estimó el legislador, quien señaló que, a diferencia de este proceso, el relevo de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) permanece en incertidumbre.

En el caso de la ASF, cuyo titular, David Colmenares Páramo, concluye su gestión el próximo 15 de marzo y tiene la posibilidad de buscar la reelección, Monreal explicó que los aspirantes deberán registrarse públicamente y someterse a un examen. El procedimiento se llevaría a cabo de febrero a mediados de marzo y la designación puede recaer en una nueva persona, elegida por mayoría calificada de la Cámara de Diputados.

“Puede incluso ratificarse o reelegirse el que está o nombrarse uno nuevo o una nueva”, detalló el legislador.

No obstante, reconoció que el caso de las tres consejerías del INE que concluyen funciones a inicios de abril está supeditado a lo que se defina en la reforma electoral, particularmente en lo referente a si se mantiene o no el actual número de once integrantes del Consejo General.

La propuesta, admitió, es reducir ese número. Sin embargo, aclaró que si no hay cambios en la composición del INE, la convocatoria puede emitirse también a finales de febrero, aunque la reforma electoral se prevé que se concrete hasta marzo.

Monreal explicó que el proceso de elección de consejeros del INE es más largo que el de la ASF, ya que implica la conformación de un comité técnico de evaluación integrado por personas de prestigio, el cual analiza los perfiles. Posteriormente, el pleno de la Cámara, mediante mayoría calificada, toma la decisión.

Después del registro de aspirantes, dicho comité aplica exámenes y entrevistas para integrar tres quintetas, de las cuales se seleccionan a los tres nuevos consejeros. No obstante, subrayó que este es el procedimiento vigente y puede modificarse.

“El proceso es más largo, por lo que ocuparía todo marzo y abril, ya que en abril concluyen funciones los tres consejeros del INE”, explicó en conferencia de prensa.

Cuestionado sobre la reforma electoral, Monreal insistió en que aún no existe un documento formal, pero enumeró algunas de las propuestas presentadas el pasado 6 de enero por la Comisión Presidencial para la reforma electoral.

Entre ellas, destacó la eliminación de 100 de los 200 diputados plurinominales y de 32 senadores de la lista nacional, lo que reduciría la integración del Senado de 128 a 96 miembros.

Asimismo, se plantea recortar el financiamiento ordinario a los partidos políticos en años no electorales y otorgarles recursos únicamente durante las campañas.

“Estaba la disminución de recursos públicos para los órganos electorales y para los partidos políticos la eliminación del gasto ordinario cuando no hubiese campañas. También estaba el tema de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y los tribunales electorales (locales)”, detalló.

Añadió que también se contempla la reducción o eliminación de los tiempos oficiales en radio y televisión, la llamada despartidización de la propaganda, un análisis integral de la comunicación política en periodos de campaña y fuera de ellos, así como temas como la revocación de mandato y el fuero constitucional.

