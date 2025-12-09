Reforma de 40 horas provoca inconformidades entre legisladores

La senadora Alejandra Barrales comentó que la reducción de 48 a 40 horas laborales es para darle descanso a los trabajadores y fortalecer su convivencia familiar, por ello afirmó que se planteó desde un inicio que se obtuvieran dos días de descanso a la semana.

“Así como está la propuesta le están dando la vuelta al objetivo de fondo. Así como está es una burla para la propuesta del trabajador, ya que no alcanza el objetivo. Lo que vamos a buscar es sensibilizar al gobierno”, comentó la legisladora.

La diputada Patricia Mercado defendió que los trabajadores tengan dos días de descanso de forma obligatoria, pues consideró que la convivencia familiar no es igual en un día completo que en un rato extra entre semana.

“Sin agregar un segundo día de descanso por semana no se cumplen los objetivos de reducción de la jornada laboral a 40 horas”, abundó la legisladora, quien impulsa reformas a favor de los trabajadores como la Ley Silla.

Comentó que las actividades físicas, culturales y recreativas son mucho más viables de realizarse con un segundo día de descanso.

“Más personas pueden alcanzar mayores objetivos de formación y capacitación al liberar todo un día”, comentó la diputada federal.

El pasado 3 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum envió una iniciativa al Senado para modificar el artículo 123 de la Constitución para establecer que la jornada laboral será de cuarenta horas semanales y, por cada seis días de trabajo, los trabajadores deberán disfrutar por lo menos de un día de descanso con goce de salario íntegro.

En los artículos transitorios se aclara que las 40 horas se alcanzarán de manera gradual; es decir, en 2026 la jornada se mantendrá en 48 horas como actualmente está en la legislación y la disminución será de dos horas por año hasta el 2030 cuando se logren las 40.

Discutida hasta el próximo año

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, comentó que la dictaminación se realizará hasta el próximo periodo ordinario de sesiones que empieza en febrero de 2026.

“Toda vez que la entrada en vigor de las 40 horas será gradual, a partir de 2027, el tema se legislará el próximo año”, explicó.

El legislador por Morena adelantó que antes de la dictaminación se realizarán reuniones y foros para escuchar diversas opiniones, pese a que ese tipo de encuentros ya los realizó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para redactar la iniciativa presidencial.

La propuesta de disminuir las horas laborales viene desde 2023 con una iniciativa de la morenista Susana Prieto Terrazas; sin embargo, en esa ocasión el sector empresarial estuvo en contra al considerar que la reducción provocaría afectaciones a las micro, pequeñas y medianas empresas.