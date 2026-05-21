Reforma judicial de Sheinbaum revive salas de la Corte, amplía tiempos de organización y reduce candidatos
Reducen número de candidatos
En la iniciativa se plantea la reducción en el número de candidatos. Se señala que la elección de 2025 mostró que un muy alto número de contendientes por cargo, puede llegar a dificultar la votación.
Se plantea que los Comités de Evaluación elegirán a cuatro aspirantes por cada cargo, cuando anteriormente eran 10, y tras la insaculación, quedarán dos por cada cargo.
“Con ello se reduce de manera sustancial el número de candidaturas presentadas en cada boleta respecto del modelo anterior”, se menciona en la propuesta presidencial.
Lo anterior, dice la propuesta de reforma, ayudará a los ciudadanos a conocer, comparar y valorar con “profundidad” a los candidatos.
Cambios en el análisis de perfiles
Uno de los problemas detectados durante la primera elección judicial fue que algunos de los candidatos no cumplían con los requisitos establecidos en la Constitución, como haber obtenido al menos ocho de promedio en la licenciatura de Derecho, por lo que el instituto Nacional Electoral (INE) tuvo que invalidar 30 candidaturas ganadoras.
A eso se añade que cada comité de selección estableció sus propias reglas para evaluar y elegir a los aspirantes, por lo que no existió una unificación en los criterios.
En la iniciativa presentada se ponen más filtros para el proceso de revisión de los perfiles. Se plantea que los Comités de Evaluación, que es uno por cada Poder de la Unión, estarán integrados por cinco personas, entre los cuales se elegirá a una persona que coordine los trabajos.
Las tres personas coordinadoras integrarán una Comisión que será la responsable de verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales de los participantes, así como establecer criterios y metodologías homologadas de evaluación, selección y exámenes de conocimientos para quienes busquen formar parte del Poder Judicial.
Más tiempo para preparar elección
También se da mayor tiempo para preparar el proceso electoral, pues la convocatoria para la integración del listado de candidaturas se publicará a más tardar el 30 de abril del año anterior al proceso electoral.
En la ley vigente se establece que sea en octubre del año anterior a los comicios. Con el cambio, autoridades tendrían cinco meses más para alistar los procesos.
“Esto es para que las personas aspirantes cuenten con tiempo suficiente para preparar su proceso de selección y, a su vez, los comités puedan evaluar de forma exhaustiva a las personas aspirantes”, sostiene la iniciativa.
Modificación en la geografía electoral
La iniciativa de reforma constitucional plantea un nuevo modelo de organización territorial que toma como unidad básica el circuito judicial y lo subdivide en distritos electorales judiciales para garantizar que los ciudadanos participen.
El INE será el responsable de dividir cada circuito judicial en distritos electorales.
Capacitación por el Tribunal de Disciplina
Dentro de los cambios se plantea también que el Tribunal de Disciplina, además de investigar u sancionar a juzgadores, ahora evaluará su desempeño y los capacitará en coordinación con la Escuela Nacional de Formación Judicial.
Este cambio se dio debido a que algunos candidatos ganadores no contaban con la experiencia para el cargo que obtuvieron y comenzaron las renuncias a los días que habían tomado protesta.
Revocación de mandato
En la propuesta también se plantea el cambio de fecha para realizar la revocación de mandato. Se instruye que se realizará el primer domingo de junio del año que corresponda de forma coincidente con las jornadas electorales federales o locales.
Regresan las dos salas de la Corte
Uno de los cambios que plantea la iniciativa presidencial es el regreso de las dos salas que tenía la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero bajo otro nombre: secciones.
En 2024, Morena y aliados aprobaron la reforma de Andrés Manuel López Obrador en la que se desapareció estas dos salas con el argumento de obtener “ahorros”.
Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum plantea el regreso de éstas, con el fin de “gestionar de manera más eficiente cargas de trabajo de otros asuntos considerados de trámite”.
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, explicó que este cambio busca quitar el “rezago” que tiene actualmente el máximo tribunal constitucional. “Vienen a ser una especie de salas, pero con el nombre de secciones”, comentó.
Legisladores “aceleran” votación
La iniciativa debe ser discutida y votada en el Congreso de la Unión y en 17 congresos locales en máximo 13 días. La Constitución prohíbe promulgar nuevas normas electorales 90 días antes de que inicie el año electoral, y el próximo comienza en septiembre de 2026; es decir, el 3 de junio es el límite para que los cambios sean publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Ricardo Monreal comentó que el martes 26 de mayo la iniciativa será discutida en la Comisión de Puntos Constitucionales para que el miércoles 27 se votada en el Pleno y después enviada al Senado.
A su vez, el presidente de la Jucopo del Senado, Ignacio Mier, estimó que entre el jueves 28 y viernes 29 de mayo sea discutida y votada en el Pleno para que se enviada inmediatamente a los Congresos locales.