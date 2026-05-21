Reforma judicial de Sheinbaum revive salas de la Corte, amplía tiempos de organización y reduce candidatos

Reducen número de candidatos

En la iniciativa se plantea la reducción en el número de candidatos. Se señala que la elección de 2025 mostró que un muy alto número de contendientes por cargo, puede llegar a dificultar la votación.

Se plantea que los Comités de Evaluación elegirán a cuatro aspirantes por cada cargo, cuando anteriormente eran 10, y tras la insaculación, quedarán dos por cada cargo.

“Con ello se reduce de manera sustancial el número de candidaturas presentadas en cada boleta respecto del modelo anterior”, se menciona en la propuesta presidencial.

Lo anterior, dice la propuesta de reforma, ayudará a los ciudadanos a conocer, comparar y valorar con “profundidad” a los candidatos.

En 2025 se llevó a cabo la primera elección judicial en la historia de México. (Cuartoscuor/Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Cambios en el análisis de perfiles

Uno de los problemas detectados durante la primera elección judicial fue que algunos de los candidatos no cumplían con los requisitos establecidos en la Constitución, como haber obtenido al menos ocho de promedio en la licenciatura de Derecho, por lo que el instituto Nacional Electoral (INE) tuvo que invalidar 30 candidaturas ganadoras.

A eso se añade que cada comité de selección estableció sus propias reglas para evaluar y elegir a los aspirantes, por lo que no existió una unificación en los criterios.

En la iniciativa presentada se ponen más filtros para el proceso de revisión de los perfiles. Se plantea que los Comités de Evaluación, que es uno por cada Poder de la Unión, estarán integrados por cinco personas, entre los cuales se elegirá a una persona que coordine los trabajos.

Las tres personas coordinadoras integrarán una Comisión que será la responsable de verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales de los participantes, así como establecer criterios y metodologías homologadas de evaluación, selección y exámenes de conocimientos para quienes busquen formar parte del Poder Judicial.

La primera elección judicial se llevó a cabo en México en 2025. (Foto: Especial)

Más tiempo para preparar elección

También se da mayor tiempo para preparar el proceso electoral, pues la convocatoria para la integración del listado de candidaturas se publicará a más tardar el 30 de abril del año anterior al proceso electoral.

En la ley vigente se establece que sea en octubre del año anterior a los comicios. Con el cambio, autoridades tendrían cinco meses más para alistar los procesos.

“Esto es para que las personas aspirantes cuenten con tiempo suficiente para preparar su proceso de selección y, a su vez, los comités puedan evaluar de forma exhaustiva a las personas aspirantes”, sostiene la iniciativa.

Modificación en la geografía electoral

La iniciativa de reforma constitucional plantea un nuevo modelo de organización territorial que toma como unidad básica el circuito judicial y lo subdivide en distritos electorales judiciales para garantizar que los ciudadanos participen.

El INE será el responsable de dividir cada circuito judicial en distritos electorales.