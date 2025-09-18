El control del tabasqueño

Adán Augusto López llegó al Senado como parte de los acuerdos políticos realizados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador con los precandidatos presidenciales, a quiénes les aseguró un lugar en las Cámaras Legislativas y la coordinación de las bancadas, de acuerdo a su posición en las encuestas, con las que se definió que la candidata fuera la actual presidenta Claudia Sheinbaum.

Así, el también exgobernador de Tabasco es presidente del principal órgano colegiado de gobierno de la Cámara alta, que es la Jucopo y, aunque en este se toman decisiones en conjunto, la principal voz es la del exsecretario de Estado.

Este órgano tiene atribuciones políticas y administrativas. Las principales son impulsar acuerdos para agilizar el trabajo legislativo, presentar a la Mesa Directiva proyectos de puntos de acuerdo, proponer al Pleno la integración de las comisiones, elaborar el anteproyecto de presupuesto anual de la Cámara y asignar recursos humanos, materiales y financieros correspondientes a los grupos parlamentarios.

Adán Augusto López también coordina la bancada de los senadores de Morena, que está conformada por 67 legisladores. Es decir, dirige las actividades de los morenistas, expresa la voluntad del grupo parlamentario y ejerce las prerrogativas y derechos que se le otorgan a Morena.

Además, es el presidente del Instituto Belisario Domínguez, que es un órgano especializado encargado de hacer investigaciones sobre el desarrollo nacional, estudios derivados de la agenda legislativa y análisis de la coyuntura en campos correspondientes a los ámbitos de competencia del Senado.

Adán Augusto López Hernández está en la polémica por los presuntos vínculos criminales de su exsecretario de seguridad en Tabasco. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro )

Este miércoles, ante el traslado de su exsecretario de seguridad al país, el senador reiteró que no conocía de sus actividades ilícitas y que está dispuesto a presentarse a declarar cuando sea llamado por las autoridades.

“Yo nunca tuve, lo sostengo, yo cuando fui gobernador nunca recibí un aviso, una notificación del actuar que ahora señalan a Bermúdez”, mencionó.

Este mismo día, en su conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la intención es que con la llegada de Bermúdez se aclare todo lo relacionado con sus vínculos con la organización criminal “La Barredora”, sin importar los involucrados.

“La idea es que venga aquí y que aquí declare y que se esclarezca todo. Lo importante es la cero impunidad y eso es muy importante, no importa si fue secretario de Seguridad de un gobernador que fue de Morena. Cero impunidad y que la fiscalía haga las investigaciones que tiene que hacer y ante el pueblo de México informar todo lo que se tenga que informar, que no se esconda absolutamente nada”, indicó.

El morenista es de los políticos más cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Fue el secretario de Gobernación durante la presidencia del tabasqueño, por lo que fungió como su principal operador político.

Después de ese cargo buscó ser candidato presidencial por Morena, pero no lo logró, por lo que fue nombrado coordinador de los morenistas del Senado.

La cercanía de López Hernández con López Obrador viene desde hace décadas, pues el papá del senador, Payambé López Falconi, ayudó a la conformación del PRD en Tabasco, el cual encabezó el exmandatario federal.

¿Una bomba política?

El politólogo Javier Rosiles Salas considera que Morena está en la antesala de una crisis política, por lo que el caso de Adán Augusto y su exjefe de seguridad complica la situación del partido.

Advierte que, hasta ahora, el organismo político logró librar este escándalo debido a que es el primer año de Claudia Sheinbaum como presidenta y que ésta cuenta con un respaldo de más de 70% de los ciudadanos.

Sin embargo, advierte el especialista, el vínculo del exsecretario de Gobernación con el presunto líder del grupo criminal "La Barredora" es una "bomba" política que podría explotar en el mediano plazo.

"La presidenta privilegia la unidad y por eso es que lo ha mantenido (como coordinador), pero esto tendrá un efecto en el mediano plazo. Adán Augusto no es cualquier personaje", señala.

El cargo que tiene como coordinador de los senadores es un pago -como lo prometió López Obrador- a los candidatos a la presidencia. La bomba está ahí puesta y solo falta que detone en algún momento". Javier Rosiles, politólogo.

Rosiles sostiene que Adán Augusto dejó de ser un activo político dentro de Morena para convertirse en un "negativo", lo que también afecta al grupo que conformó, conocido como Grupo Tabasco, y a personajes cercanos como la senadora Andrea Chávez, quien busca la candidatura al gobierno de Chihuahua.

“Ella (Andrea Chávez) tiene posibilidades de lograr la candidatura, pero este golpe (sobre el caso de Hernán Bermúdez) le afecta como afectará a aquellos que estaba apoyando Adán Augusto. En esta disputa, los otros grupos (de morenistas) aprovecharán para quitarle fuerza (al exsecretario de gobernación. Ahorita la lógica es la unidad, pero cuando sea necesario disputar candidaturas veremos más información sobre el caso”, comenta.

"Es una figura importante, tan importante y con peso político que le alcanzó a ser aspirante a la presidencia, pero si hacemos una comparación de él con Ricardo Monreal (líder de Morena en la Cámara de Diputados), me parece que Monreal ha resultado ser mejor operador", agrega el politólogo.

Coloca piezas clave

El morenista nombró a Óscar Trinidad Palomera Cano, como titular de la secretaría General de Servicios Administrativos del Senado, la cual se encarga de administrar el presupuesto anual de esta cámara legislativa, es decir, él maneja los 5,103 millones de pesos que se le asignaron a la Cámara alta este año.

Si bien Palomera Cano fue elegido por la mayoría de los senadores, Adán Augusto López lo impulsó para ocupar ese cargo. Además, el titular de la Secretaría General es suplente del coordinador morenista, por lo que, si el exsecretario deja su cargo, él ocupará el escaño.

Adán Augusto conoce a Palomera Cano desde hace años, pues en 2019, cuando era gobernador de Tabasco, lo nombró titular de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental del estado.

En 2021 se lo llevó a la Secretaría de Gobernación para que fuera su secretario particular; el funcionario incluso presume en redes sociales su cercanía con el coordinador parlamentario.

Óscar Trinidad Palomera Cano es secretario General de Servicios Administrativos del Senado, por lo que maneja el presupuesto de la Cámara. (Foto: Facebook)

También figura Gerardo Fragoso Díaz, quien fue una de las personas más cercanas a Rosalinda López, hermana de Adán Augusto López. Desde septiembre de 2024 es el contralor interno del Senado, por lo que también se encarga de la transparencia, rendición de cuentas y protección de datos personales en la Cámara alta.

Lo anterior porque, ante la desaparición del INAI, se modificó en abril de este año el Estatuto de los Servicios Parlamentarios, Administrativos y Técnicos para establecer que la Contraloría Interna de la Cámara alta es “la autoridad garante y ejercerá las atribuciones aplicables que le correspondan en materia de acceso a la información pública, protección de datos personales y transparencia”.

Fragoso Díaz fue secretario técnico del tabasqueño Carlos Merino cuando éste fue senador, luego trabajó con Rosalinda López Hernández -hermana de Adán Augusto- en la Auditoría Fiscal Federal y en 2024 llegó al Senado como contralor.

En la lista también se encuentra Abraham Ezequiel Zurita Capdepont, quien está al frente de la Tesorería del Senado.

Zurita Capdepont fue subdirector de Planeación Informática en el ayuntamiento Centro (Villahermosa), Tabasco. Después laboró en la Secretaría de Gobernación cuando el titular de esa dependencia era Adán Augusto; en la Segob fue director general de Administración del Instituto Nacional de Migración.

La Tesorería del Senado presenta el anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Cámara de Senadores; coordina la integración del informe mensual del Presupuesto; gestiona y recibe de la Tesorería de la Federación los fondos correspondientes al Presupuesto autorizado para cada año.

También coordina la integración y presentación de la Cuenta Pública y la información de carácter presupuestal, financiera, contable y fiscal.