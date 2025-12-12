Diputados cierran periodo y filas con Sheinbaum... pero con cambios en sus reformas

Estos meses de la Legislatura fueron también de confrontación política. Para la oposición fue un periodo ordinario donde Morena avanzó hacia la concentración de poder.

En total fueron 55 dictámenes de ley o decretos aprobados y de ellos 18 iniciativas fueron presentadas por la presidenta Claudia Sheinbaum.

A diferencia de las dos anteriores legislaturas, 64 y 65, en que el expresidente Andrés Manuel López Obrador fue el “gran legislador”, ahora la mandataria promovió una parte menor de las reformas que fueron avaladas, y sus propuestas sí sufrieron modificaciones.

Algunos ejemplos fueron la Ley General de Aguas y Ley de Aguas Nacional (LAN) modificadas en el pleno, además de las reformas a la Ley de Amparo, o a la Ley de Salud en materia de vapeadores, asuntos promovidos por la Presidencia y que tuvieron cambios.

Dado que Acción Nacional (PAN) es la primera minoría en la Cámara de Diputados, a partir del 1 de septiembre, asumió la presidencia de la mesa directiva camaral una de sus integrantes.

El cargo lo ocupará hasta agosto de 2026 la diputada panista Kenia López Rabadán, quien en su balance de esos meses de presidencia destacó que hubo reformas relevantes que impactarán la vida nacional.

Este proceso “implicó un análisis profundo, la presentación de reservas y una deliberación amplia entre los grupos parlamentarios, dada la relevancia de estas decisiones para nuestro país”, dijo.

Eso fue posible “garantizando la pluralidad, el orden, el respeto, la apertura y la dignidad de cada legislador y legisladora. Se dio trámite a mil 71 iniciativas y se recibieron 34 minutas de la colegisladora”, destacó.

Y si bien para el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, hubo apertura a la discusión plural como nunca antes, ninguna de las cientos de reservas presentadas por la oposición a los dictámenes votados, al menos en este periodo, fueron admitidos.

“Nuestro sistema político nunca había tenido esta capacidad para procesar la pluralidad con reglas, para deliberar con madurez y para convertir mayorías y minorías en actores corresponsables de las decisiones del Estado”, expuso en su balance legislativo.

La posición volvió a estar marginada, como en las Legislaturas 64 y 65, en las que ha habido mayoría de Morena y sus aliados Partido del Trabajo (PT) y Verde (PVEM).

Los temas polémicos

Entre los temas relevantes que fueron abordados, por ejemplo, estuvo la formalización de la función de control aduanero dado a la Secretaría de la Marina, o la imposición de alzas arancelarias a más de 1,600 fracciones de importaciones provenientes de países sin tratado comercial con nuestro país.

Con ello, México marcó su respaldo a sus socios comerciales del Norte: Estados Unidos y Canadá.

Otro tema relevante pero que fue propuesto por los diputados y no por la presidenta, fue los cambios a la Ley Federal de Protección al Consumidor en materia de cancelación de suscripciones y membresías con cobro recurrente, conocida como “click to cancel”.

La propuesta fue de Monreal y pasó fast track, sin dictamen y busca que consumidores de plataformas y servicios con cargos automáticos, tales como plataformas de telefonía, deportes, películas, música, videojuegos, aplicaciones móviles y demás servicios en línea, no estén atados a esos servicios y sus pagos, y puedan cancelar con facilidad.

Otra enmienda de ese tipo propuesta también por el líder morenista fue para establecer que las instituciones financieras no pueden cobrar comisiones por servicios no solicitados y contratados expresamente, como las tarjetas de crédito que gestionan sin que los clientes las pidan.