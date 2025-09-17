Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Adán Augusto dice que no le teme a los dichos de Bermúdez Requena

Adán Augusto López nombró en 2019 a Bermúdez Requena secretario de Seguridad en Tabasco, cuando el ahora legislador era gobernador de esta entidad.
mié 17 septiembre 2025 05:55 PM
adán augusto
Adán Augusto fue una de las ''corcholatas'' que buscaron la candidatura presidencial de Morena.

Después de que se informó que Hernán Bermúdez Requena ya fue trasladado a México, el senador Adán Augusto López aseguró que no teme de lo que pueda “cantar” ante las autoridades mexicanas el presunto líder del grupo criminal “La Barredora”.

Adán Augusto López nombró en 2019 a Bermúdez Requena secretario de Seguridad en Tabasco, cuando el ahora legislador era gobernador de esta entidad.

Publicidad

El senador por Morena comentó que después de que dejó la gubernatura del estado para asumir la Secretaría de Gobernación nunca recibió informes sobre las actividades ilícitas de Hernán Bermúdez Requena, por lo que aseveró que no tiene nexos con dicho grupo criminal.

“Yo nunca tuve, lo sostengo, yo cuando fui gobernador nunca recibí un aviso, una notificación del actuar que ahora señalan a Bermúdez”, mencionó.

Además reiteró su disposición a declarar ante el Ministerio Público y hasta sin ser requerido por las autoridades.

Paraguay entrega a Hernán Bermúdez Requena a autoridades mexicanas
México

Paraguay expulsa a Hernán Bermúdez Requena y lo entrega a autoridades mexicanas

Contó que desde hace años conoce a Bermúdez Requena, desde 1992 cuando era presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Tabasco, mientras él era director operativo en la Dirección Pública del estado.

“Lo conozco (Bermúdez Requena) desde aquella época. Antes que a él conocí a su hermano, empresario allá, tabasqueño, a quien también yo le hice algunas escrituras públicas, o le presté servicios notariales”, mencionó.

Y hasta señaló que el ahora detenido trabajó en el gobierno en Tabasco del priista Roberto Madrazo, como director de Reclusorios.

Publicidad

El viernes 12 de septiembre fue detenido el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y hombre cercano al senador Adán Augusto López, y seis días después las autoridades de Paraguay lo expulsaron, por lo que ya lo trasladan a México.

Además, el secretario de Seguridad Pública y Previsión Social, Omar García Harfuch, adelantó que el detenido será ingresado al CEFERESO 1 para continuar su proceso jurídico.

Publicidad

Tags

Adán Augusto López Morena

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad