Adán Augusto dice que no le teme a los dichos de Bermúdez Requena

El senador por Morena comentó que después de que dejó la gubernatura del estado para asumir la Secretaría de Gobernación nunca recibió informes sobre las actividades ilícitas de Hernán Bermúdez Requena, por lo que aseveró que no tiene nexos con dicho grupo criminal.

“Yo nunca tuve, lo sostengo, yo cuando fui gobernador nunca recibí un aviso, una notificación del actuar que ahora señalan a Bermúdez”, mencionó.

Además reiteró su disposición a declarar ante el Ministerio Público y hasta sin ser requerido por las autoridades.

Contó que desde hace años conoce a Bermúdez Requena, desde 1992 cuando era presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Tabasco, mientras él era director operativo en la Dirección Pública del estado.

“Lo conozco (Bermúdez Requena) desde aquella época. Antes que a él conocí a su hermano, empresario allá, tabasqueño, a quien también yo le hice algunas escrituras públicas, o le presté servicios notariales”, mencionó.

Y hasta señaló que el ahora detenido trabajó en el gobierno en Tabasco del priista Roberto Madrazo, como director de Reclusorios.