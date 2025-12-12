¿Cuáles son sus libros favoritos?, preguntan a legisladores; no salen bien librados

Sonriendo siempre a la cámara, el diputado blanquiazul Theodoros Kalionchiz de la Fuente reconoció que casi no lee.

''Casi libros no leo. Yo estudié Derecho, el único libro que he leído es de (Eduardo) García Máynez. Todo el tratado de Derecho... Son más de finanzas'', expuso.

El diputado morenista Alfonso Ramírez Cuéllar fue uno de los que salieron bien librados ante la pregunta. '''Pedro Páramo', 'La guerra del fin del mundo' y 'El Quijote''', dijo.

En el Senado, Cristina Ruiz Sandoval, del PRI, tampoco pudo decir más de un título. ''Uno que estoy leyendo: 'Los cuatro acuerdos'. No traigo más en la cabeza'', expresó.

Saúl Monreal, quien aprovechó la entrevista para insistir en que va por la Gubernatura de Zacatecas, logró compartir varios títulos sin dificultad. '''El príncipe', 'El contrato social', 'Leviatan', habla sobre el estado absolutista. Yo lo recomiendo'', dijo.

Imelda Sanmiguel, del PAN, contestó que entre sus libros favoritos estaban la Constitución mexicana, la Biblia y los escritos de Pablo Coelho.

Por su parte, Carolina Viggiano, del PRI, tampoco pudo responder a la pregunta. ''Pues hay muchos libros, yo leo... como me dedico a la política, leo los libros que retratan las circunstancias actuales'', dijo.

Al final, el verdeecologista Alfonso Silva Romo recomendó a Octavio Paz.

En el 2012, previo a la elección presidencial, Enrique Peña Nieto fue cuestionado en la Feria del Libro sobre sus lecturas favoritas. Sus respuestas atropelladas le causaron una de sus primeras grandes crisis de imagen.