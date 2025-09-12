Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana federal, informó que Requena cuenta en México con una orden de aprehensión por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

Raquena, alias “El Abuelo”, fue trasladado a territorio mexicano después de ser ubicado y capturado en el país sudamericano.

De acuerdo con información oficial, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Centro Nacional de Inteligencia fueron fundamentales para hallar al exfuncionario mexicano.

Por instrucciones de la Presidenta, @Claudiashein de Cero Tolerancia a la Corrupción, se llevó a cabo una operación conjunta encabezada por el Centro Nacional de Inteligencia CNI, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, @SSPCMexico, en la que se realizó la detención de…

Durante décadas y por intervalos, Raquena se encargó de tareas de seguridad a nivel estatal, pero fue encumbrado como secretario hasta el gobierno del morenista Adán Augusto López, quien más tarde se fue para formar parte del Gabinete de Andrés Manuel López Obrador.

A Raquena se le atribuye el crecimiento exponencial del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tabasco y de la que fuera su célula criminal ''La Barredora'', antes de que ambos grupos entraran en violenta disputa.

Se le achaca también el crecimiento de la extorsión, huachicoleo y narcotráfico, lo que llevó a algunas ciudades del estado a colocarse en 2024 entre los primeros lugares de inseguridad a nivel nacional.

Sus lazos criminales se revelaron en octubre 2022, cuando el colectivo conocido como Guacamaya hackeó y filtró millones de documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Hernán Bermúdez Requena (izquierda) llegó a la Secretaría de Seguridad Pública durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández (centro). (Foto: Gobierno de Tabasco)

Desde entonces se supo que más de diez informes militares ubicaban a Bermúdez Requena como integrante del CJNG en el estado. Sin embargo, López Hernández, quien lo colocó en ese cargo y para entonces ya era secretario de Gobernación, minimizó las revelaciones, que consideró “fantasías” y “dizque filtraciones”.

El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que los señalamientos contra López Hernández por poner a Bermúdez al frente de la seguridad eran parte de los ataques de “los conservadores”.

Por el contrario, a finales de 2024, Javier May, actual gobernador de Tabasco, y también de Morena, criticó a sus antecesores –López Hernández y Carlos Merino Campos, interino- por haberlo mantenido en el cargo, siendo que era voz pública su relación con el crimen organizado.

Fue hasta el 14 de febrero de 2024 en que se giró la orden aprehensión en contra de Bermúdez Requena, reveló Miguel Ángel López Martínez, comandante de la 30 Zona Militar.

Hernán Bermúdez Requena renunció al cargo de secretario de Seguridad de Tabasco en enero de 2024 y, al final de ese año, fue acusado por el gobernador estatal de supuestos vínculos con grupos criminales. (Foto: Congreso del Estado de Tabasco)

Adán se defiende

En julio de este año, el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández, aseguró que estaba a la orden de cualquier autoridad que lo requiriera por el caso Bermúdez.

Para ese momento, políticos de oposición ya exigían que rindiera cuentas por haber puesto a un criminal al frente de la seguridad estatal.

López Hernández dijo en ese momento que durante su gestión se logró reducir sustancialmente la actividad delictiva en Tabasco. Sin mencionar el nombre de Hernán Bermúdez, el exsecretario de Gobernación planteó que era fundamental que se continuara con las investigaciones en el caso.

En las siguientes semanas, se defendió de señalamientos en los pocos eventos públicos en los que se le vio.

Adán Augusto López Hernández lidera a la bancada morenista en el Senado. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro )

Morena le suspende sus derechos partidistas

También en julio de este año, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena suspendió los derechos partidistas de Hernán Bermúdez Requena.

Luisa María Alcalde, dirigente de Morena, señaló en ese momento que la intención de la Comisión Nacional de su partido es expulsar a Hernán, señalado por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Bermúdez se afilio a Morena en el 2023, de acuerdo con los registros del partido.

"Nosotros no somos tapadera de nadie y bueno, lo importante es que no haya impunidad y en el caso específico de nuestro movimiento, pues es la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia la que se encarga de evaluar cuando alguna persona que se afilió a nuestro partido pues haya cometido alguna falta por supuesto delito, ya no digamos estatuto, se inician de oficio estos procedimientos para llegar a la expulsión", destacó Luisa Alcalde.