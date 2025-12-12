Adiós al negocio de los pozos: la ley que busca acabar con los “millonarios del agua”

La legislación en la materia se aprobó después de más de 25 horas de discusión en la Cámara de Diputados y tras el amago de agricultores y campesinos por más de tres días consecutivos, con bloqueos en carreteras federales y en San Lázaro.

Bloqueo de campesinos en la Cámara de Diputados. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro)

Al respecto, Ricardo Monreal –quien llevó parte de las negociaciones con el sector–cuenta que estas manifestaciones que emprendieron lo campesinos fue por que vieron –por desinformación– amenazado su patrimonio y derechos adquiridos.

La reforma originalmente prohibía la transmisión de concesiones de agua, pero ante las manifestaciones , los diputados flexibilizaron esta norma y establecieron que la Comisión Nacional de Agua (Conagua) tendrá 20 días hábiles para entregar el nuevo título de agua al nuevo propietario de la tierra en caso de venta o herencia.

“El agua para la gente del campo es la vida. Una tierra sin agua, es una tierra sin valor. Obviamente, al hacer caso de lo que las especulaciones decían, de que el gobierno les iba a quitar el agua, ellos se alteraron y emprendieron una lucha que para mí no tenía justificación, porque nunca tuvo riesgos el que su concesión fuera respetada”, señala.

Aunque la reforma tuvo cambios, los campesinos aún tiene dudas sobre esta nueva ley que ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 10 de diciembre, porque lo que al día siguiente entró en vigor.

El diputado señala que estas preocupaciones son injustificadas, pero asevera que tienen la disposición para seguir escuchándolos y hacer los cambios que fueran necesarias en un futuro.

“Hay que escucharlos, porque sus demandas eran legítimas. Se corrigió en 68 artículos sus demandas y todavía estamos dispuestos a seguirlos escuchando. Si en algo nos faltó enriquecer o precisar, estamos dispuestos todavía a seguir escuchándolos y platicando con todos”, dice.

Diputado Ricardo Monreal en entrevista para revista Expansión, en el Congreso de la Unión Cámara de Diputados (Diego Alvarez Esquivel/Diego Alvarez Esquivel)

Contra el acaparamiento del agua

Ricardo Monreal fue uno de los legisladores que mantuvo la negociación con los campesinos y agrícolas por más de una semana con el fin de llegar acuerdos para que estos dejaran de bloquear las carreteras federales del país. De estos encuentros salieron las 68 modificaciones que se hicieron a la iniciativa presidencial.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados asegura que con estos cambios a la ley, se termina con el “acaparamiento” del agua, pues explica que antes un particular podía comprar todos los pozos que quisiera para después venderlos a un precio más alto.

“Se hicieron grandes negocios con el acaparamiento, hoy no se permite, pero tampoco se va a privar de la tierra con el agua a los legítimamente propietarios; tampoco se impedirá que el dueño de la tierra con el gua herede o venda a quien quiera”, menciona.

Comenta que uno de los cambios que tuvo esta reforma fue prohibir la venta del agua, pues se establece que este es un recurso de la Nación, por lo que no se podrá “acaparar” pozos ni utilizar el agua para fines especulativos, pues dice que existen despacho que se dedican a ello.

“Hay mucho acaparamiento, todavía y se tiene que regularizar. Hay gentes que tienen 10 o 12 pozos de agua, que tienen millones de metros cúbicos a su disposición, que compraron agua incluso que no la han usado, tienen los títulos y los quieren vender. Hay un mercado negro de venta de pozos; eso ya se acabó a partir de la ley”, enfatiza.

Un estudio de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco, titulado “Los millonarios del Agua” , señala que, hasta enero de 2020, existían 966 empresas, 1,537 personas física y 801 asociaciones civiles que contaban con concesiones con un volumen de 13,208 hectómetros cúbicos al año de agua, que equivale a 22.3% de toda el agua concesionada en el país.

Es decir, 1.1% de todos los usuarios explota más de una quinta parte del recurso hídrico nacional, ya que lo utiliza, principalmente, para actividades agrícolas, industrial, diferentes usos, servicios o combinaciones de éstos.

"Mi familia es campesina y nunca afectaría al campo"

Ricardo Monreal Ávila es originario de Fresnillo, Zacatecas, estado que gobernó de 1998 a 2004. Él proviene de una familia agrícola, por lo que posee propiedades rurales, ha participado en movimientos campesinos y hasta escrito libros relacionados a este tema, como “Otro campo ¡es posible!”

Por ello, conoce lo importante que es el agua para los campesinos, por lo que asegura que al ser un hombre de campo, nunca afectará a este sector, sino lo contrario.

“Yo provengo de la familia campesina. Mi familia es campesina. Nunca afectaría al campo. Como legislador nunca estaré de acuerdo en que se le privara de su patrimonio o se afectara un mínimo de sus derechos adquiridos”, señala.

El senador, quien en algunas ocasiones aparece en videos con sombrero de paja en alusión al campo, considera que esta Ley es “buena para los campesinos”, porque les da seguridad y certeza jurídica; además enfatiza que el agua es lo que le da valor a la tierra, tanto a sistemas pecuarios, agostaderos y zonas agrícolas y agroindustriales.

Comenta que no existen leyes perfectas, pero en Morena existe la voluntad para atender cualquier tipo de reclamo en esta materia.

“El agua es todo para poder producir; era la (reforma) que necesitaba el país “, señala.