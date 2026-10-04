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“No habrá olvido ni impunidad”: Clara Brugada recuerda a Ximena y Pepe a más de 500 días del asesinato

La jefa de Gobierno prometió que no habrá impunidad en el ataque contra Ximena y José, integrantes de su equipo cercano y reconoció tanto a López Obrador como a Claudia Sheinbaum.
dom 04 octubre 2026 05:31 PM
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Ximena Guzmán y José Muñoz (lado izquierdo) y Clara Brugada (lado derecho).
Clara Brugada recordó a Ximena Guzmán y José Muñoz durante su informe en el Auditorio Nacional. (Gobierno de la Ciudad de México)

Más de 500 días después del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, sus nombres volvieron a aparecer en el discurso de Clara Brugada. La jefa de Gobierno los recordó durante su segundo Informe de Gobierno, en un Auditorio Nacional repleto de simpatizantes, funcionarios y representantes de distintos sectores de la Ciudad de México.

"Perderlos ha sido la experiencia más dolorosa de mi vida. Desde entonces no ha pasado un solo día sin pensar en ellos, no ha pasado un solo día sin trabajar para esclarecer lo sucedido", afirmó la mandataria capitalina.

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El ataque fue cometido en mayo de 2025 en contra de Ximena Guzmán y José Muñoz , secretaria particular y coordinador de asesores de Brugada.

Pese a aún no lograr la detención del sujeto que apuntó una pistola y disparó en contra de Ximena y José esa mañana en Calzada de Tlalpan, la mandataria se comprometió a no descansar hasta que haya verdad y justicia para las víctimas.

"No habrá olvido ni impunidad para Ximena y Pepe", afirmó Brugada.

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En el Auditorio Nacional miles de personas –entre simpatizantes, trabajadores, funcionarios públicos y políticos– acompañaron a la mandataria capitalina en la asamblea ciudadana por su segundo año al frente del Gobierno de la Ciudad de México.

La política surgida de la izquierda evocó a las dos figuras de Morena que llegaron a Palacio Nacional: Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y la actual presidenta, Claudia Sheinbaum.

"Somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos: la Cuarta Transformación de México, fundada por un luchador social que caminó durante décadas con su pueblo, Andrés Manuel López Obrador.

"Hoy hacemos historia con la primera mujer presidenta, Claudia Sheinbaum", sostuvo Brugada.

La jefa de Gobierno hizo un recorrido por los avances en los dos primeros años de su gobierno: aumento de 55% en la inversión pública e inicio de la construcción de tres nuevas líneas del Cablebús para conectar las periferias.

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También resaltó la contratación de la ampliación del sistema de bicicletas públicas Ecobici, que pasará de 9,000 a 15,000 unidades, así como los resultados en materia de seguridad, con una reducción de 24% en los delitos de alto impacto y de 48% en los feminicidios.

De cara a la celebración del Mundial de Futbol, destacó la remodelación de la Línea 2 del Metro y la construcción del Parque Elevado Tlallipan, en Calzada de Tlalpan. A ello se suman la instalación de la nueva ciclovía Gran Tenochtitlán y la rehabilitación del Tren Ligero "El Ajolote", con 17 nuevos trenes.

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Brugada afirmó que su forma de gobernar está centrada en el territorio, con atención a las necesidades de la población. "No fui la candidata de las élites, ni soy la gobernante de quienes se han creído dueños y señores de México", sostuvo.

En el escenario, la gobernante hizo un llamado a cerrar filas en defensa de la soberanía nacional, en línea con el discurso impulsado por la presidenta Sheinbaum ante las tensiones con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

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"Buscan de forma servil una intervención extranjera que les entregue lo que no son capaces de conquistar en las urnas", acusó Brugada en referencia a la oposición política.

Al igual que ocurrió cuando tomó protesta como jefa de Gobierno, dos años atrás, Brugada estuvo acompañada por representantes de distintos sectores de la población: Sandra, policía de Tránsito; Fátima, danzante tradicional de chinelos; Víctor, albañil; Germán, carretillero de la Central de Abastos; Consuelo, locataria de mercado público; Patricia, artesana tzotzil; Ivan, bombero; Ari, enfermero; Alberto, carnicero, entre otras personas.

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Brugada cerró su informe ante la ciudadanía con el Himno Nacional, acompañada por integrantes de su Gabinete de Gobierno, alcaldes y alcaldesas de la Ciudad de México, así como representantes de los poderes Judicial y Legislativo.

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Clara Brugada Gobierno de la CDMX Jefatura de Gobierno

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