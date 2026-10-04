“No habrá olvido ni impunidad”: Clara Brugada recuerda a Ximena y Pepe a más de 500 días del asesinato

El ataque fue cometido en mayo de 2025 en contra de Ximena Guzmán y José Muñoz , secretaria particular y coordinador de asesores de Brugada.

Pese a aún no lograr la detención del sujeto que apuntó una pistola y disparó en contra de Ximena y José esa mañana en Calzada de Tlalpan, la mandataria se comprometió a no descansar hasta que haya verdad y justicia para las víctimas.

"No habrá olvido ni impunidad para Ximena y Pepe", afirmó Brugada.



En el Auditorio Nacional miles de personas –entre simpatizantes, trabajadores, funcionarios públicos y políticos– acompañaron a la mandataria capitalina en la asamblea ciudadana por su segundo año al frente del Gobierno de la Ciudad de México.

La política surgida de la izquierda evocó a las dos figuras de Morena que llegaron a Palacio Nacional: Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y la actual presidenta, Claudia Sheinbaum.

"Somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos: la Cuarta Transformación de México, fundada por un luchador social que caminó durante décadas con su pueblo, Andrés Manuel López Obrador.

"Hoy hacemos historia con la primera mujer presidenta, Claudia Sheinbaum", sostuvo Brugada.

La jefa de Gobierno hizo un recorrido por los avances en los dos primeros años de su gobierno: aumento de 55% en la inversión pública e inicio de la construcción de tres nuevas líneas del Cablebús para conectar las periferias.