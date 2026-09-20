Las Utopías de CDMX llegan a Nueva York: el alcalde Mamdani reconoce el modelo de Brugada como inspiración

El reconocimiento ocurrió durante una conferencia de prensa en la que participaron ambos mandatarios, en el marco del encuentro internacional que reúne a gobiernos de grandes ciudades para intercambiar experiencias frente a problemas urbanos comunes.

“Cuando hablamos de las Utopías, hablamos también de entender que debemos garantizar dignidad a las personas trabajadoras y asegurar que pueden vivir una vida plena.

“Y es un enorme placer tener aquí a una jefa de Gobierno colega, como hemos tenido a otros alcaldes, que entiende que los problemas de la clase trabajadora deben estar al frente de la política”, expresó Mamdani.





Gracias, @NYCMayor, por reconocer las #UTOPÍAS de la Ciudad de México como un proyecto para garantizar una vida plena. Una visión de ciudad que pone a las personas y a las comunidades al centro.



¡Es un gusto que este proyecto sea inspirador en las grandes ciudades del mundo! pic.twitter.com/gvZzhVLnF2 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 20, 2026





Un proyecto nacido en Iztapalapa

Las Utopías son un proyecto de Clara Brugada que plantea recuperar y transformar espacios públicos para convertirlos en lugares de convivencia comunitaria, con actividades deportivas, culturales y servicios vinculados con el sistema de cuidados.

La propuesta comenzó en Iztapalapa, donde se desarrollaron centros sociales en zonas que enfrentaban problemas como pobreza, inseguridad y falta de servicios de salud y recreación.

Para Mamdani, la experiencia de la Ciudad de México también resulta relevante por la manera en que ha abordado las tareas de cuidado dentro de la vida urbana.

Explicó que la capital tiene un significado personal para él y es una inspiración “por la manera en que ha respondido a la crisis de los cuidados”.

"Cuando hablamos de los cuidados, hemos hablado de lo que su administración ha hecho como un ejemplo de cómo podemos ofrecer este tipo de servicios a las personas en nuestra propia ciudad. Algún día regresaré a la Ciudad de México, no sé todavía cuándo", mencionó.