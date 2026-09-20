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México

Las Utopías de CDMX llegan a Nueva York: el alcalde Mamdani reconoce el modelo de Brugada como inspiración

El alcalde de Nueva York reconoció el proyecto de Clara Brugada como una referencia para garantizar una vida plena y destacó también la experiencia de la capital mexicana en materia de cuidados.
dom 20 septiembre 2026 03:11 PM
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Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, le da la mano a Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, y Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México durante la conferencia de prensa en el marco del Foro Urbano20. (X/ @ClaraBrugadaM )

Las Utopías de la Ciudad de México fueron reconocidas en Nueva York como una experiencia que puede servir de referencia para otras grandes ciudades.

Durante el Urban20, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, destacó el proyecto impulsado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y lo vinculó con la necesidad de garantizar mejores condiciones de vida para las personas trabajadoras.

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El reconocimiento ocurrió durante una conferencia de prensa en la que participaron ambos mandatarios, en el marco del encuentro internacional que reúne a gobiernos de grandes ciudades para intercambiar experiencias frente a problemas urbanos comunes.

“Cuando hablamos de las Utopías, hablamos también de entender que debemos garantizar dignidad a las personas trabajadoras y asegurar que pueden vivir una vida plena.

“Y es un enorme placer tener aquí a una jefa de Gobierno colega, como hemos tenido a otros alcaldes, que entiende que los problemas de la clase trabajadora deben estar al frente de la política”, expresó Mamdani.

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Un proyecto nacido en Iztapalapa

Las Utopías son un proyecto de Clara Brugada que plantea recuperar y transformar espacios públicos para convertirlos en lugares de convivencia comunitaria, con actividades deportivas, culturales y servicios vinculados con el sistema de cuidados.

La propuesta comenzó en Iztapalapa, donde se desarrollaron centros sociales en zonas que enfrentaban problemas como pobreza, inseguridad y falta de servicios de salud y recreación.

Para Mamdani, la experiencia de la Ciudad de México también resulta relevante por la manera en que ha abordado las tareas de cuidado dentro de la vida urbana.

Explicó que la capital tiene un significado personal para él y es una inspiración “por la manera en que ha respondido a la crisis de los cuidados”.

"Cuando hablamos de los cuidados, hemos hablado de lo que su administración ha hecho como un ejemplo de cómo podemos ofrecer este tipo de servicios a las personas en nuestra propia ciudad. Algún día regresaré a la Ciudad de México, no sé todavía cuándo", mencionó.

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El reconocimiento al proyecto de Brugada se dio en un encuentro donde uno de los temas centrales es precisamente la búsqueda de soluciones para los desafíos que enfrentan las grandes ciudades.

Mamdani destacó el sistema público de cuidados desarrollado en la Ciudad de México y señaló que la experiencia puede servir para pensar cómo ofrecer servicios similares en Nueva York.

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Brugada lleva a Nueva York su agenda de vivienda

El reconocimiento a las Utopías ocurrió mientras Brugada participaba en el Urban20, donde también presentó la estrategia de la Ciudad de México frente a uno de los problemas que comparten las grandes metrópolis: el acceso a una vivienda asequible.

Durante el panel “Vivienda, asequibilidad y derecho a permanecer”, la jefa de Gobierno señaló que la capital enfrenta retos como la escasez de vivienda, la gentrificación y la expulsión de comunidades vinculada con las dinámicas especulativas del mercado inmobiliario.

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Brugada planteó tres líneas para su política habitacional: construcción masiva de vivienda social, regulación del mercado inmobiliario y un modelo de cogestión con las comunidades.

La participación de Brugada en el Urban20 se desarrolla en un contexto de intercambio entre ciudades que enfrentan retos similares en vivienda, cuidados, movilidad, cambio climático y desigualdad.

La jefa de Gobierno destacó la posibilidad de que Nueva York y la Ciudad de México trabajen a partir de experiencias compartidas y defendió una visión urbana en la que los servicios y derechos básicos no dependan del nivel de ingresos.

Consideró además que las ciudades no pueden convertirse en lugares donde solo puedan vivir quienes más tienen, pues afirmó que una sociedad democrática es “donde todas y todos caben”. Esto incluye, explicó, la vivienda y el transportarse.

¿Qué es el Urban 20?

Es un encuentro anual de grandes ciudades que funciona como el brazo de diplomacia urbana del G20 . Tiene como propósito las metrópolis planteen prioridades y recomendaciones directamente a los gobiernos nacionales que participan en dicho grupo.

Participan alcaldes, alcaldesas y representantes de 38 ciudades de América, Europa, Asia y África. Este año se analizó vivienda asequible y sinhogarismo; acción climática, sostenibilidad y resiliencia urbana y protección de comunidades migrantes y movilidad humana, entre otros.

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Clara Brugada Nueva York

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